Người phụ nữ tay chân tê bì, khó thở và liệt mặt vì loại đồ uống cực phổ biến, nhiều người uống mỗi ngày

Vì caffeine là một chất kích thích hệ thần kinh trung ương, nó làm cho mọi người tỉnh táo hơn, giảm mệt mỏi và cải thiện sự tập trung. Nếu bạn dùng quá nhiều, nó sẽ gây ra các triệu chứng trong cơ thể. Đặc biệt nếu bạn tiêu thụ caffeine không thường xuyên, cơ thể bạn có thể đặc biệt nhạy cảm với nó, vì vậy đừng tiêu thụ quá nhiều cùng một lúc. Ngay cả khi bạn thường xuyên tiêu thụ một lượng lớn caffeine, bạn nên dừng lại khi gặp bất kỳ triệu chứng khó chịu này: chóng mặt, tiêu chảy, luôn khát nước, mất ngủ và bồn chồn, ngoài ra còn có thể bị nhức đầu.

Khi bạn có các triệu chứng trên, hãy cảnh giác xem liệu lượng caffeine nạp vào cơ thể có bị thừa hay không. Nếu các triệu chứng nghiêm trọng hơn, người bị "ngộ độc caffeine" sẽ: khó thở, nôn mửa, ảo giác, tức ngực và nhịp tim không đều do nhịp tim nhanh và huyết áp tăng, cũng có thể kèm theo co thắt cơ và co giật. Lúc này, bạn nên đến khoa cấp cứu của bệnh viện càng sớm càng tốt, đo huyết áp, nhịp tim để xác định các dấu hiệu sinh tồn, đồng thời làm điện tâm đồ để xem có dấu hiệu thiếu oxy cơ tim hay không. Các bệnh viện có thể đẩy nhanh quá trình chuyển hóa caffeine thông qua rửa dạ dày và thuốc nhuận tràng.