Em bé bọc trong khối u xơ 8kg ra đời và câu chuyện thai phụ đánh cược tính mạng để được làm mẹ

Bác sĩ Võ Triệu Đạt sau khi mổ lấy thai an toàn và cắt bỏ khối u xơ 8kg cho thai phụ Campuchia

ThS.BS Võ Triệu Đạt - Trưởng khoa Sản phụ khoa của Bệnh viện cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp và là một ca mổ phức tạp khi thai phụ mang khối u lớn và thể trạng khá yếu. Êkíp gồm các bác sĩ Sản khoa cùng đội ngũ gây mê hồi sức đã theo sát bệnh nhân từ những tuần thai đầu, lên kế hoạch dưỡng thai và mổ lấy thai đồng thời điều trị cắt bỏ khối u cho bệnh nhân.

Thai phụ đánh cược tính mạng để được làm mẹ

Tháng 4.2023, Chị B.S. (37 tuổi, người Campuchia) đến bệnh viện để thăm khám và được chẩn đoán có u xơ tử cung. ThS.BS Võ Triệu Đạt nhận thấy bệnh nhân bị đa nhân xơ tử cung, kích thước khối u rất to, cao trên rốn, ước lượng khoảng trên 2 kg. Chị được chỉ định mổ cắt tử cung và khối u càng sớm càng tốt để ngăn ngừa biến chứng do u xơ tử cung to gây ra. Tuy vậy, bệnh nhân chần chừ không điều trị mà quay về nước với lý do bận công việc.

Tháng 6.2023 chị S. quay lại bệnh viện trong tình trạng cấp cứu với cơn đau bụng dữ dội. Các bác sĩ bất ngờ khi lúc này, chị mang thai được khoảng 8 tuần. Đánh giá đây là biến chứng do u xơ tử cung gây ra, bác sĩ Đạt buộc phải chỉ định ngưng thai kỳ cho chị, đồng thời khuyên chị chuẩn bị sức khỏe để có thể thực hiện phẫu thuật điều trị u xơ tử cung càng sớm càng tốt. Thế nhưng một lần nữa các bác sĩ không thấy chị quay lại.

Mãi đến tháng 4.2024, bệnh nhân quay lại khám, bác sĩ một lần nữa sửng sốt khi chị mang thai lần 2. “Êkíp bác sĩ chúng tôi lo lắng vô cùng vì bệnh nhân lại tiếp tục mang thai trong lúc khối u không ngừng to ra”, bác sĩ Đạt nhớ lại. May mắn là thai kỳ lần này diễn tiến ổn định, bệnh nhân không đau bụng, nôn ói hay chảy máu.

Bác sĩ Đạt phân tích cho bệnh nhân về những nguy cơ và biến chứng khó lường khi mang thai với khối u xơ tử cung lớn. Một tử cung vừa chứa em bé, vừa chứa khối u đang không ngừng phát triển gây chèn ép cơ quan xung quanh, có thể bị hoại tử và chảy máu, gây đau bụng dữ dội, là một nguy cơ đe dọa tính mạng thai nhi và thai phụ bất kỳ lúc nào.

Sau khi nghe bác sĩ Đạt tư vấn, chị B.S bày tỏ nguyện vọng giữ thai, chấp nhận những rủi ro có thể đến với mình. Khao khát làm mẹ đã khiến chị chần chừ không điều trị cắt bỏ khối u theo chỉ định.

Trước quyết định dũng cảm của bệnh nhân – người đã đặt cược cả tính mạng mình để có cơ hội làm mẹ - bác sĩ Đạt và êkíp Sản phụ khoa Bệnh viện quyết định sẽ lên kế hoạch để đồng hành với bệnh nhân trong toàn bộ thai kỳ đặc biệt này.

S át cánh cùng thai phụ suốt thai kỳ đặc biệt

Chị S. được êkíp sản khoa Bệnh viện theo dõi sát sao các chỉ số sức khỏe. Chị cũng được tư vấn một chế độ dinh dưỡng phù hợp để bảo đảm thai nhi được phát triển ổn định . “Trên cương vị là bác sĩ sản khoa đồng thời là bác sĩ điều trị u xơ tử cung, tôi đã rất hồi hộp và lo lắng mỗi ngày kể từ lúc biết bệnh nhân có thai”, bác sĩ Đạt cho biết.

Thai càng lớn, khối u cũng to lên khiến thai phụ ăn uống kém, bị mất ngủ, sức khỏe suy kiệt, dù mang thai nhưng chị chỉ nặng hơn 40 kg. Đội ngũ y bác sĩ luôn bên cạnh khuyến khích, động viên bệnh nhân cố gắng dưỡng thai thật tốt để lúc sinh vẫn đảm bảo an toàn cho thai phụ cũng như đủ cân nặng và dinh dưỡng cho em bé trong bụng.

Dù sức khỏe yếu, việc đi đứng rất bất tiện khi cùng lúc mang trong người một thai nhi và một khối u lớn, song chị S. vẫn tỏ ra lạc quan, sinh hoạt như một thai phụ bình thường và tuân thủ mọi chỉ định của bác sĩ. Người mẹ trẻ cố gắng dùng mọi nội lực để truyền sự sống cho con.

Từ tuần thứ 25, thai phụ quyết định đến lưu trú gần Bệnh viện để tiện theo dõi thai định kỳ và xử trí kịp thời. Trước tình hình cơ thể thai phụ quá suy kiệt, hầu như không thể ăn uống được, nếu tiếp tục kéo dài thai kỳ sẽ có nguy cơ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và tính mạng, bác sĩ Đạt lên kế hoạch khi thai nhi đủ 36 tuần tuổi sẽ phẫu thuật đưa em bé ra ngoài đồng thời cắt bỏ khối u.

C a mổ bắt con cần đến… 5 bác sĩ

Êkíp thực hiện phẫu thuật cho chị S. do bác sĩ Đạt phụ trách gồm 7 người: 3 bác sĩ sản phụ khoa, 2 bác sĩ gây mê, 2 nhân viên dụng cụ. Tiên lượng đây là ca đại phẫu với nguy cơ mất máu rất cao cùng nhiều rủi ro khó lường, bệnh nhân có thể bị nguy kịch bất cứ lúc nào nên khâu chuẩn bị được tiến hành rất kỹ lưỡng.

Khoảnh khắc êkíp bác sĩ mổ đưa em bé ra khỏi bụng mẹ thành công.

Do tử cung của bệnh nhân đã bị xơ hóa và thành tử cung dày lên tới 10cm, bác sĩ Đạt buộc phải rạch tử cung theo hình chữ T mới tiếp cận và đưa em bé ra ngoài. Sau 150 phút căng thẳng, em bé chào đời khỏe mạnh, cân nặng 2,4kg. Êkíp phẫu thuật tiếp tục tiến hành cắt bán phần tử cung để loại bỏ khối u đồng thời bảo tồn cổ tử cung cho bệnh nhân.

Khối u được lấy ra nặng 8kg. Bác sĩ Đạt cho biết đây là lần đầu tiên anh gặp một khối u xơ tử cung to đến như vậy. Êkíp mổ đã phải truyền cho chị S. gần 1 lít máu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi ngày đêm. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe của chị phục hồi nhanh, đến ngày thứ 3 chị đã có thể đi lại và được xuất viện 9 ngày sau đó.

Những nguy cơ khi mang thai với khối u xơ tử cung

Theo ThS.BS Võ Triệu Đạt, phụ nữ mang thai đồng thời bị u xơ tử cung trong thực tế khá phổ biến. Một số trường hợp phải ngưng thai kỳ vì những biến chứng của u xơ. Tuy vậy, đa số thai kỳ đều diễn tiến tương đối thuận lợi và an toàn.

Thai phụ mang thai trong khi có u xơ tử cung cần được bác sĩ thăm khám và theo dõi sát sao. Một số trường hợp khối u xơ tử cung nằm ngay đường ra của em bé thì khi sinh, thai phụ bắt buộc phải được mổ lấy thai.

Một số trường hợp không mong muốn có thể xảy ra như u xơ tử cung bị biến chứng: phát triển to lên rất nhanh gây chèn ép thai nhi hoặc u xơ tử cung bị hoại tử khiến thai phụ bị đau bụng dữ dội, có thể buộc phải ngưng thai kỳ. Vì vậy, thai phụ cần được thăm khám và theo dõi sức khỏe sát sao để tránh những sự cố đáng tiếc.

Cũng theo bác sĩ Đạt, ca mổ lấy thai nhi cho cho thai phụ bị u xơ tử cung cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là khi khối u lớn. “Tử cung bị xơ hóa thì sẽ có rất nhiều tăng sinh mạch máu, nếu rạch sai cách sẽ dẫn đến tình trạng máu tuôn xối xả, làm ảnh hưởng đến huyết động học của bệnh nhân. Ngoài ra còn nhiều rủi ro khác rất khó lường, do vậy công tác chuẩn bị cho cuộc mổ phải hết sức cẩn trọng, kỹ lưỡng”, ThS.BS Võ Triệu Đạt cho hay.