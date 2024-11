Người đàn ông phát triển ngực như phụ nữ, chuyên gia cảnh báo 4 loại bát đĩa dùng trong lò vi sóng độc như "thuốc độc"

Việc nở ngực có thể là mục tiêu của nhiều phụ nữ nhưng đối với nam giới, việc ngực to đột ngột có thể là một vấn đề. Mới đây, bác sĩ gia đình người Đài Loan (Trung Quốc) Chen Baichen đã chia sẻ một trường hợp, nam bệnh nhân gặp vấn đề về gan, anh ấy ăn thức ăn hâm nóng trong lò vi sóng ba bữa một ngày và cuối cùng phát hiện ngực phát triển như phụ nữ. Người này bị chứng gynaecomastia thường được gọi là chứng ngực to - đề cập đến tình trạng ngực của nam giới trở nên to hơn do tăng sản mô vú hoặc tích tụ mỡ, khiến hình dạng của ngực giống với ngực của phụ nữ.

Bác sĩ Chen Baichen giải thích rằng chứng gynecomastia có nhiều nguyên nhân, và chất làm dẻo là một trong số đó. Chất làm dẻo là chất độc hòa tan trong chất béo, dễ tích tụ trong cơ thể, ngay cả khi bạn tập thể dục, uống nhiều nước cũng khó đào thải ra khỏi cơ thể qua mồ hôi và nước tiểu. Chất dẻo tương tự như nội tiết tố nữ. Những người mắc bệnh gan gặp khó khăn trong việc chuyển hóa nội tiết tố nữ trong cơ thể. Vì vậy, những người có vấn đề về gan sẽ làm tăng nội tiết tố nữ.

Ngoài ra, thuốc kháng axit cũng sẽ làm tăng nội tiết tố nữ. Ăn thức ăn nhiễm chất dẻo nấu bằng lò vi sóng trong thời gian dài khiến chất dẻo trong cơ thể không thể chuyển hóa được. Nồng độ chất dẻo trong cơ thể rất cao, có liên quan đến nội tiết tố nữ. Các bác sĩ cũng nhắc nhở, nếu nam giới tích tụ hormone môi trường trong thời gian dài, chất lượng tinh trùng có thể không đạt yêu cầu và dẫn đến các vấn đề về sinh sản.

Bác sĩ Chen nghi ngờ nguyên nhân gây ra chứng bệnh này cho người đàn ông là do lượng lớn chất dẻo từ các loại bát đĩa đựng thức ăn hâm nóng trong lò vi sóng gây ra.

Tan Dunci, y tá cấp cao tại Bệnh viện Chang Gung Memorial ở Đài Loan (Trung Quốc) cho rằng thay vì lo lắng bức xạ do lò vi sóng gây ra, bạn nên chú ý hơn đến vật liệu của các loại bát đĩa đựng thực phẩm đặt trong lò vi sóng để hâm nóng.

Cô cảnh báo các loại bát đĩa làm từ nhựa, melamine, vành kim loại và bát đĩa được bọc màng bọc thực phẩm nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng trong lò vi sóng. Ngay cả khi ở siêu thị chúng được viết rằng có thể dùng trong lò vi sóng, cô cũng luôn mang theo bát thủy tinh của riêng mình để tránh ăn phải chất dẻo.

Nguồn và ảnh: HK01