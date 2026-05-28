Nam diễn viên lĩnh án tù vì tham gia cá độ thể thao 32 tỷ đồng, nay tái xuất với màn đổi đời không tưởng tượng nổi

Sao nam từng dính tai tiếng nghiêm trọng này vừa xuất hiện trở lại sau khoảng thời gian dài ở ẩn.

Gong Ki Tak từng là diễn viên hàng đầu showbiz Hàn Quốc. Anh ra mắt đầy hào nhoáng vào năm 1995 sau khi giành giải Daesang tại Liên hoan Hài kịch Đại học KBS và chính thức trở thành diễn viên hài được o bế, nâng đỡ hết mực của đài truyền hình hàng đầu xứ Hàn KBS. Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Gong Ki Tak sụp đổ khi dính bê bối chấn động. Sao nam danh tiếng đã bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến 1 đường dây cá độ thể thao bất hợp pháp vào năm 2013.

Thời điểm đó, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Lee Soo Geun, Tak Jae Hoon và Tony An cũng bị điều tra vì tham gia cá cược, nhưng Gong Ki Tak là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Anh được tiết lộ đã đặt cược tổng cộng 1,79 tỷ won (khoảng 32 tỷ đồng) - số tiền đánh bạc lớn nhất trong vụ án này. Sau khi truy tố và hầu tòa, Gong Ki Tak bị tuyên án 6 tháng tù treo, 1 năm quản chế. Vụ bê bối khiến nam diễn viên hài bị đuổi khỏi showbiz Hàn Quốc, đưa vào danh sách đen cấm sóng vĩnh viễn trên sóng truyền hình.

Sau khi vướng lao lý và chấm hết sự nghiệp nghệ thuật, Gong Ki Tak biến mất hoàn toàn, không ai biết anh làm gì và ở đâu trong 13 năm qua. Phải đến mới đây, Gong Ki Tak mới lộ diện trở lại với tư cách khách mời trên kênh YouTube của Kim Sook - nơi anh hội ngộ cùng các đồng nghiệp cũ như Hong Seok Cheon và Lee Jang Sook.

Trong talkshow, Gong Ki Tak chia sẻ anh đã phạm sai lầm lớn và trả giá rất đắt. Tuy nhiên, nam diễn viên khẳng định bản thân không phải con nghiện cờ bạc. Sau khi bị cấm cửa trong ngành giải trí, anh làm đủ các công việc khác nhau để kiếm sống. Theo Gong Ki Tak, có 1 điều mà anh không ngờ rằng vụ cá cược khiến anh mất trắng tất cả, lại có thể giúp anh đảo ngược vận mệnh. Sau vụ việc, nam diễn viên đã học chơi Hold’em - một biến thể của poker được xem như môn thể thao trí tuệ - và đi thi đấu quốc tế.

Gong Ki Tak đã giành chức vô địch tại nhiều giải đấu quốc tế khác nhau. Anh hiện là một trong số rất ít người ở Hàn Quốc được đăng ký nghề nghiệp chính thức là "professional poker player" (người chơi poker chuyên nghiệp). "Tôi bị đuổi khỏi giới vì bê bối cá độ cờ bạc, nhưng giờ đây tôi lại đảo ngược vận mệnh của mình và kiếm tiền bằng những lá bài", Gong Ki Tak nói. Chia sẻ của nam diễn viên khiến các đồng nghiệp bên cạnh há hốc miệng, tròn mắt kinh ngạc.

Sự trở lại của Gong Ki Tak với 1 thân phận mới sau hơn 1 thập kỷ biến mất khỏi showbiz, đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người cho rằng anh đã nỗ lực làm lại cuộc đời sau bê bối năm xưa, trong khi nhiều cư dân mạng vẫn chưa thể quên scandal chấn động từng khiến hình ảnh anh sụp đổ hoàn toàn trong mắt công chúng.

