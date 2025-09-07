Choo Young Woo là nam thần đang lên của màn ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, mới đây anh đã bị soi ra sử dụng 1 chiếc ốp điện thoại "có vấn đề". Chiếc ốp này in hình 1 nữ sinh mặc váy ngắn và nịt tất gợi cảm, đứng bên cửa hàng có dòng chữ "đồ dùng người lớn". Dòng chữ Love Merci bên cạnh cũng là tên cửa hàng đồ người lớn có thật ở Nhật Bản.

Nhà thiết kế của chiếc ốp không hề nổi tiếng, chỉ có 500 người theo dõi nhưng tích cực bán ốp điện thoại trên mạng xã hội. Các mẫu thiết kế khác cùng thương hiệu cũng chứa nhiều hình ảnh nữ sinh mặc đồ hở hang, tạo dáng khiêu khích.

Chiếc ốp điện thoại của Choo Young Woo được cho là "có vấn đề"

Từ đây, cư dân mạng thổi bùng sự phẫn nộ, chỉ trích Choo Young Woo mang tư tưởng "ấu dâm" đồi bại. Nam thần này cũng bị "đào" lại phốt theo dõi nhiều tài khoản Instagram có vấn đề như streamer 18+, KOL đăng ảnh khoe thân, streamer có content hạ thấp phụ nữ, rapper phạm tội... Ở thời điểm đó, Choo Young Woo vội vàng bỏ theo dõi đến 50 tài khoản, đồng thời đưa ra lời xin lỗi.

Tuy nhiên, 1 fan tiếp tục "bóc phốt" Choo Young Woo không hề hối cải, là kẻ "ngựa quen đường cũ". Cụ thể từ năm 2021, fan này đã nhận ra Choo Young Woo theo dõi những tài khoản có vấn đề và nhắn tin khuyên nhủ nam diễn viên bỏ theo dõi. Choo Young Woo đã đáp lại "Cảm ơn vì lời khuyên hữu ích" và bỏ theo dõi 30 tài khoản. Tuy nhiên, số tài khoản gây tranh cãi mà nam diễn viên theo dõi vẫn còn rất nhiều. Khi Choo Young Woo chưa nổi tiếng, ít người chú ý đến điều này nhưng đây đã trở thành scandal ồn ào khi nam thần này phất lên.

Nam diễn viên này từng lao đao vì bị phát hiện theo dõi nhiều tài khoản Instagram có vấn đề như streamer 18+, KOL đăng ảnh khoe thân, streamer có content hạ thấp phụ nữ, rapper phạm tội...

Đến nay, việc nam diễn viên sinh năm 1999 dùng chiếc ốp điện thoại nhạy cảm càng khiến công chúng thêm chán ghét và chỉ trích anh: "Không hiểu sao lại bênh vực chuyện này. Làm sao 1 chàng trai ở độ tuổi đó lại có thể dùng ốp điện thoại là hình nữ sinh trung học hở hang và nghĩ rằng điều đó là bình thường?", "Nếu anh ta không nổi tiếng thì bạn sẽ chặn anh ta ngay lập tức", "Việc 1 người đàn ông trưởng thành mang theo hình ảnh nữ sinh trung học thật đáng sợ", "Đừng xuất hiện trên tivi nữa", "Anh ta còn không dừng lại, tại sao fan lại thich anh ta khi liên tục gây tranh cãi tương tự", "Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ta vẫn có fan dù theo dõi nhiều streamer 18+"...

Choo Young Woo sinh năm 1999, bắt đầu diễn xuất từ năm 2021 và gây ấn tượng qua phim Dưới Bóng Trung Điện. Vào cuối năm 2024, đầu năm 2025, Choo Young Woo vụt sáng với 2 bộ phim cực hot Chuyện Nàng Ok và Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương. Danh tiếng nam diễn viên này lên như diều gặp gió và được kỳ vọng là Byeon Woo Seok thế hệ mới. Tuy nhiên việc liên tục vướng phốt nhạy cảm khiến tên tuổi Choo Young Woo ngày càng xấu đi trong mắt công chúng.

Choo Young Woo đang là gương mặt mới cực hot của làng điện ảnh Hàn Quốc

Nguồn: Koreaboo