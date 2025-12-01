Năm 2025 - Một mùa Olympic bội thu của tri thức Việt Nam

Năm 2025 ghi dấu một mùa Olympic quốc tế rực rỡ của học sinh Việt Nam khi tất cả đội tuyển dự đều đạt thành tích xuất sắc, khẳng định vị thế của Việt Nam trong nhóm dẫn đầu thế giới.

Đội tuyển Việt Nam dự Olympic Toán học Quốc tế (IMO)

Tại IMO diễn ra ở Australia từ ngày 10-20/7, cả 6 học sinh của đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương, bao gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Kết quả này giúp Việt Nam xếp hạng 9 trên tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

6 học sinh của đội tuyển IMO Việt Nam đều giành huy chương.

Đội tuyển Việt Nam dự Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO)

Trong kỳ thi IPhO tổ chức tại Pháp từ ngày 18-24/7, 5 học sinh của đoàn Việt Nam tiếp tục giữ vững phong độ khi đều giành huy chương: 1 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc. Thành tích này đưa Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có kết quả cao nhất.

Học sinh Việt Nam đạt 5 huy chương Olympic Vật lý quốc tế IPhO.

Đội tuyển Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế (IChO)

Tại IChO diễn ra ở UAE từ ngày 5-14/7, đội tuyển Việt Nam gây ấn tượng khi cả 4 học sinh đều giành Huy chương Vàng, trong đó có 2 em lọt vào nhóm top 10 thí sinh có điểm số cao nhất. Nhờ kết quả này, Việt Nam cùng đứng đầu bảng huy chương với hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc.

Tại đấu trường Olympic Hóa học quốc tế (IChO) tổ chức ở UAE, đội tuyển Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi 4/4 học sinh đều giành Huy chương Vàng.

Đội tuyển Việt Nam dự Olympic Sinh học Quốc tế (IBO)

Đội tuyển IBO của Việt Nam tại Philippines mang về 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, giúp đoàn Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có tổng điểm cao nhất toàn đoàn.

Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia có tổng điểm toàn đoàn cao nhất IBO 2025.

Đội tuyển Việt Nam dự Olympic Tin học Quốc tế (IOI)

Tại IOI diễn ra ở Bolivia, cả 4 thí sinh Việt Nam đều giành huy chương, gồm 1 Vàng, 2 Bạc và 1 Đồng. Kết quả này đưa Việt Nam vào nhóm 8 đoàn xuất sắc nhất theo bảng xếp hạng tổng hợp.

Cả 4 thí sinh Việt Nam đều giành huy chương tại IOI

Đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025

Năm 2025, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã ghi nhận thành tích rực rỡ tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2025 diễn ra từ ngày 2-8/8 tại Trung Quốc, khi lọt vào nhóm bốn quốc gia và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất. Đặc biệt, 100% thí sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải, mang về tổng cộng 8 giải thưởng gồm 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 giải Khuyến khích.

Thành tích ấn tượng này có được nhờ sự đóng góp của giáo viên dẫn dắt: Tiến sĩ Trần Quốc Long và các học sinh xuất sắc trong đội tuyển: Nguyễn Viết Trung Nhân, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Nhật Minh, Bùi Quang Nguyên (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN), Nguyễn Phú Nhân, Hoàng Công Bảo Long (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng), Nguyễn Khắc Trung Kiên, Bùi Đàm Quân (Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội). Đây là minh chứng cho chất lượng đào tạo và tiềm năng vượt trội của học sinh Việt Nam trong lĩnh vực tin học quốc tế.

Đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025.

Đáng chú ý, đây mới là lần thứ hai Việt Nam tham gia vào sân chơi IOAI. Nếu như năm 2024, Đoàn Việt Nam giành 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và xếp hạng thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương thì chỉ một năm sau, đội tuyển Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế của Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc.

Với thành tích ấn tượng góp phần ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ trí tuệ nhân tạo thế giới, Đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025 đã chính thức trở thành một trong những đề cử tại hạng mục Young ID của WeYoung 2025 - giải thưởng tôn vinh các gương mặt trẻ, các xu hướng và thương hiệu có sức ảnh hưởng rộng rãi, thể hiện đầy đủ màu sắc, năng lượng và tinh thần sáng tạo của giới trẻ Việt Nam. Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung được tổ chức như một sân chơi dành cho những giá trị trẻ trung, hiện đại, đồng thời phản ánh chính xác nhịp đập văn hóa và lối sống của người trẻ Việt.

Năm 2025, WeYoung mở rộng nhiều hạng mục đa dạng gồm Young ID (Biểu Tượng Thế Hệ Mới), Slang of 2025, Next Gen CEO, IDOL14 và Super Brand For The Youth, không chỉ phản ánh sở thích, thị hiếu và năng lực của giới trẻ mà còn thể hiện cách họ sáng tạo, dẫn dắt và lan tỏa giá trị trong cộng đồng, góp phần làm nổi bật năng lượng, tài năng và sức ảnh hưởng của thế hệ trẻ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, Young ID là hạng mục tôn vinh những cá nhân trẻ năng động, dám lên tiếng và dùng hành động để tạo ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng người trẻ Việt Nam như Đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025 và rất nhiều gương mặt nổi bật khác.

Cùng bình chọn cho Đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025 tại hạng mục Young ID để tiếp tục lan tỏa niềm tự hào và sức mạnh của trí tuệ Việt trên bản đồ quốc tế nhé!