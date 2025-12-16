NÓNG: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của gần 70 trường đại học, dài nhất lên tới 30 ngày!

Thông tin đang nhận được sự quan tâm nhất lúc này đó chính là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Được biết, Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2026. Trên cơ sở khung hướng dẫn này, hệ thống các cơ sở giáo dục đại học cũng bắt đầu xây dựng và công bố phương án nghỉ Tết, nhằm vừa đảm bảo quyền lợi cho người học, vừa phù hợp với kế hoạch đào tạo năm học.

Thông tin đang nhận được sự quan tâm nhất lúc này đó chính là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Tính đến thời điểm này, nhiều trường trên cả nước đã dự kiến phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho sinh viên, cán bộ và giảng viên với thời gian khá linh hoạt. Trong số đó, đáng chú ý phải kể đến Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết lên tới 30 ngày. Hai trường khác là Đại học Công Thương TP.HCM và Đại học Nông Lâm TP.HCM dự kiến thời gian nghỉ khoảng 28 ngày.

Phần lớn các trường đại học còn lại lựa chọn phương án nghỉ Tết khoảng 14 ngày, phù hợp với tiến độ học tập và kế hoạch đào tạo của từng đơn vị.

STT Trường Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 Số ngày nghỉ 1 ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM 1/2–1/3/2026 30 ngày 2 ĐH Công Thương TP.HCM 9/2–8/3/2026 28 ngày 3 ĐH Nông Lâm TP.HCM 2/2–1/3/2026 28 ngày 4 ĐH Thể dục Thể thao TP.HCM 8/2–1/3/2026 22 ngày 5 ĐH Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM) 9/2–22/2/2026 14 ngày 6 ĐH Quản lý & Công nghệ TP.HCM 9/2–1/3/2026 21 ngày 7 Học viện Phụ nữ Việt Nam 9/2–1/3/2026 21 ngày 8 ĐH Kiến trúc TP.HCM 9/2–1/3/2026 21 ngày 9 Học viện Hàng không Việt Nam 9/2–1/3/2026 21 ngày 10 ĐH Bách khoa Hà Nội 9/2–22/2/2026 14 ngày 11 ĐH Đại Nam 9/2–22/2/2026 14 ngày 12 ĐH CMC 11/2–24/2/2026 14 ngày 13 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 9/2–27/2/2026 19 ngày 14 ĐH Hùng Vương 8/2–1/3/2026 22 ngày 15 ĐH Tài chính – Marketing 9/2–22/2/2026 14 ngày 16 ĐH Nha Trang 9/2–28/2/2026 20 ngày 17 ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) 9/2–22/2/2026 14 ngày 18 ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) 9/2–22/2/2026 14 ngày 19 ĐH Kinh tế Quốc dân 8/2–1/3/2026 22 ngày 20 ĐH Công nghiệp TP.HCM 9/2–22/2/2026 14 ngày 21 ĐH Y Dược TP.HCM 9/2–27/2/2026 19 ngày 22 ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) 9/2–22/2/2026 14 ngày 23 ĐH Quy Nhơn 9/2–1/3/2026 21 ngày 24 ĐH Xây dựng Hà Nội 16/2–1/3/2026 14 ngày 25 ĐH KHTN (ĐHQG TP.HCM) 9/2–1/3/2026 21 ngày 26 ĐH Duy Tân 9/2–25/2/2026 17 ngày 27 ĐH Hà Nội 9/2–22/2/2026 14 ngày 28 ĐH Mỏ – Địa chất 9/2–1/3/2026 21 ngày 29 ĐH Mở Hà Nội 9/2–22/2/2026 14 ngày 30 ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) 9/2–22/2/2026 14 ngày 31 ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 9/2–27/2/2026 19 ngày 32 ĐH Kinh tế – Kỹ thuật CN 9/2–1/3/2026 21 ngày 33 ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) 9/2–22/2/2026 14 ngày 34 ĐH Văn Hiến 11/2–24/2/2026 14 ngày 35 ĐH Thủy lợi 9/2–22/2/2026 14 ngày 36 ĐH Quốc tế Sài Gòn 9/2–28/2/2026 20 ngày 37 ĐH Sài Gòn 9/2–28/2/2026 20 ngày 38 ĐH Lao động – Xã hội (CS2) 9/2–1/3/2026 21 ngày 39 ĐH Sư phạm Hà Nội 9/2–22/2/2026 14 ngày 40 ĐH Thăng Long 12/2–25/2/2026 14 ngày 41 ĐH CNTT (ĐHQG TP.HCM) 9/2–22/2/2026 14 ngày 42 ĐH Tôn Đức Thắng 9/2–1/3/2026 21 ngày 43 ĐH Quốc tế Hồng Bàng 16/2–28/2/2026 13 ngày 44 ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM 9/2–22/2/2026 14 ngày 45 ĐH Văn Lang 9/2–1/3/2026 21 ngày 46 ĐH TN & MT TP.HCM 9/2–27/2/2026 19 ngày 47 ĐH Đồng Nai 9/2–1/3/2026 21 ngày 48 ĐH Đà Nẵng 9/2–22/2/2026 14 ngày 49 ĐH Thương mại 10/2–23/2/2026 14 ngày 50 ĐH Ngoại thương 9/2–1/3/2026 21 ngày 51 ĐH KHTN (ĐHQG Hà Nội) 9/2–22/2/2026 14 ngày 52 ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) 9/2–24/2/2026 16 ngày 53 ĐH Lâm nghiệp 9/2–1/3/2026 21 ngày 54 ĐH Công nghệ GTVT 9/2–22/2/2026 14 ngày 55 ĐH Công nghệ TP.HCM 9/2–1/3/2026 21 ngày 56 ĐH Gia Định 9/2–1/3/2026 21 ngày 57 ĐH Kinh tế TP.HCM 9/2–22/2/2026 14 ngày 58 Học viện Hành chính & QL công (TP.HCM) 9/2–1/3/2026 21 ngày 59 ĐH Mở TP.HCM 9/2–1/3/2026 21 ngày 60 ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 9/2–1/3/2026 21 ngày 61 ĐH Lao động – Xã hội (CS2 TP.HCM) 9/2–1/3/2026 21 ngày 62 ĐH Hoa Sen 9/2–22/2/2026 14 ngày 63 ĐH Tài nguyên & Môi trường 9/2–27/2/2026 19 ngày 64 Học viện Ngân hàng 9/2–1/3/2026 21 ngày 65 ĐH Ngân hàng TP.HCM 9/2–1/3/2026 21 ngày 66 ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) 9/2–1/3/2026 21 ngày 67 ĐH Sư phạm Hà Nội 2 9/2–1/3/2026 21 ngày 68 ĐH Kinh tế – Luật 9/2–22/2/2026 14 ngày

Tổng hợp