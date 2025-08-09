"Mỹ nữ 4000 năm có 1" da trắng mịn như sữa nhờ chăm uống 1 loại nước chống nắng giàu chất chống oxy hóa, chợ Việt bán rẻ bèo

Cúc Tịnh Y, nữ diễn viên kiêm ca sĩ xinh đẹp đến từ Trung Quốc, từ lâu đã được khán giả Trung Hoa ưu ái gọi với danh hiệu trìu mến: "Mỹ nữ 4000 năm có 1". Điều này không chỉ nằm ở nét thanh khiết, ánh mắt sâu thẳm của Cúc Tịnh Y mà còn ở làn da trắng mịn tựa sữa - một trong những biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết mà nhiều người phải ao ước.

Vậy, bí quyết gì đã giúp cô duy trì được vẻ ngoài lung linh ấy? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá loại thức uống có sức mạnh dưỡng da tuyệt vời mà Cúc Tịnh Y dùng hàng ngày: Trà xanh.

Loại nước giàu chất chống oxy hóa Cúc Tịnh Y uống hàng ngày để dưỡng da trắng mịn

Truyền thông đưa tin, trà xanh là thức uống được nhiều sao Hoa ngữ như Cúc Tịnh Y ưu tiên vì chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa (polyphenols) giúp thanh lọc cơ thể, bảo vệ tế bào và dưỡng trắng da từ sâu bên trong.

Công dụng của trà xanh với làn da

Chống nắng tự nhiên, ngăn ngừa tổn thương da do tia UV: Các polyphenol trong trà xanh, như EGCG - epigallocatechin gallate - đã được chứng minh có khả năng bảo vệ da khỏi tổn thương do tia UVB, giảm viêm và ngăn ngừa ung thư da trong nhiều nghiên cứu, cả trên động vật và người.

Chống oxy hóa, giảm lão hóa, giữ da tươi trẻ: EGCG và GTCs (green tea catechins) là những chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do - thủ phạm gây lão hóa da. Chúng hỗ trợ phục hồi, kiềm chế viêm, giúp hạn chế nếp nhăn và giữ cho làn da sáng, mịn.

Kiểm soát dầu, giảm mụn, làm sáng da đều màu: Trà xanh có hiệu quả kháng khuẩn, chống viêm, làm giảm tiết bã nhờn, từ đó cải thiện mụn và bề mặt da. Theo Healthline, EGCG "có khả năng giảm dầu và viêm, cải thiện mụn và da dầu.

Giảm viêm, mờ quầng thâm, làm sáng da: BS Christine Choi Kim (một chuyên gia da liễu nổi tiếng tại Hàn Quốc), từng chia sẻ rằng: "Uống 1 tách trà xanh mỗi ngày giúp bảo vệ da khỏi stress oxy hóa, ngăn ngừa nếp nhăn và làm mờ sắc tố không đều".

Lưu ý khi uống trà xanh để tránh hại sức khỏe

Mặc dù trà xanh có nhiều lợi ích, việc dùng quá nhiều hoặc dùng dạng chiết xuất với hàm lượng cao EGCG có thể gây hại cho gan. Theo các chuyên gia, trà xanh ở liều thấp đến vừa được xem là an toàn, nhưng dạng chiết xuất cao có thể dẫn đến tổn thương gan. Hơn nữa, một số nghiên cứu nhấn mạnh cần thận trọng vì tính không ổn định của EGCG ở nhiệt độ cao hoặc trong thời gian dài.

Do đó, uống trà xanh cần lưu ý:

- Uống 1-3 tách trà xanh mỗi ngày, ưu tiên loại chất lượng, không quá đặc.

- Tránh uống lúc đói để tránh gây khó chịu đường tiêu hóa.

- Hạn chế dùng quá nhiều chiết xuất trà xanh viên hoặc dạng cô đặc.

- Nếu đang dùng thuốc (ví dụ: thuốc chống đông, thuốc trầm cảm, thuốc tránh thai...), nên hỏi ý kiến bác sĩ vì trà xanh có thể tương tác.

Thói quen khác giúp Cúc Tịnh Y duy trì làn da trắng mịn như sữa

1. Ngủ trước 11 giờ đêm, thức dậy lúc 7 giờ sáng

Giấc ngủ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình tái tạo da. Hiểu được điều đó, Cúc Tịnh Y đi ngủ sớm (trước 23 giờ) và thức dậy vào khoảng 7 giờ sáng sẽ giúp cơ thể sản sinh các hormone phục hồi như melatonin, kích thích tái tạo da, tăng sản xuất collagen, giúp da trắng sáng và đàn hồi tự nhiên.

2. Rửa mặt bằng nước vo gạo

Cúc Tịnh Y có thói quen rửa mặt với nước vo gạo nhiều năm nay. Phương pháp rửa mặt với nước vo gạo lên men đã được truyền miệng là giúp da sáng hơn, mịn hơn, giảm thâm và hỗ trợ cân bằng độ ẩm. Các vitamin B, allantoin, axit nhẹ trong nước gạo có khả năng dưỡng da nhẹ nhàng, làm sáng da từ từ mà không gây kích ứng.

(Nguồn ảnh: Internet)