Bé 3 tuổi tại Ninh Bình nguy kịch vì uống nước lá chữa táo bón

Theo người nhà bệnh nhân cho biết, khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bé bị táo bón nên gia đình đã hái lá lộc mại về đun nước cho uống, theo một "bài thuốc" được nhiều người truyền miệng. Sau đó, trẻ xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, nôn, vàng da toàn thân và đi tiểu màu đỏ sậm.

Bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình thăm khám cho bệnh nhi 3 tuổi

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bé bị thiếu máu nặng, tan máu cấp trên nền thiếu men G6PD – một tình trạng khiến hồng cầu dễ bị phá huỷ khi tiếp xúc với các tác nhân oxy hóa, trong đó có độc chất từ lá lộc mại. Bệnh nhi được truyền máu, dùng corticoid và theo dõi huyết động khẩn cấp. Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bé đã cải thiện: tỉnh táo, da và niêm mạc hồng trở lại, hết vàng da, nước tiểu bớt đỏ.

Bác sĩ CKI Trương Công Thành – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình – cảnh báo: “Người thiếu men G6PD khi ăn hoặc uống nước lá lộc mại có thể bị tan máu cấp, gây thiếu máu trầm trọng, tổn thương gan, thận và nhiều cơ quan khác. Nếu không cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.”

Đồng thời, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không tự ý dùng lá lộc mại hay các loại lá cây khác để chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian khi chưa có căn cứ khoa học, đặc biệt là với trẻ em và người thiếu men G6PD. Khi có dấu hiệu ngộ độc, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

Lá lộc mại trong tự nhiên

Lá lộc mại hay một số nơi gọi là lá mọi. Cây cao trung bình từ 2 - 3 m, mọc dại nhiều nơi. Trong dân gian thường truyền tai nhau sử dụng loại lá cây này có tác dụng nhuận tràng nên nhiều người đã sử dụng để chữa táo bón, và không ít trường hợp đã bị ngộ độc.