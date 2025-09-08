"Nữ hoàng nội y" thay đổi sau biến cố

Ngọc Trinh sinh năm 1989 tại Trà Vinh cũ (nay là Vĩnh Long). Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, tuổi thơ của cô gắn liền với những chuỗi ngày thiếu thốn, phải phụ giúp gia đình từ sớm. Ít ai ngờ rằng, từ cô gái miền Tây gầy gò, da ngăm, Ngọc Trinh lại trở nên nổi tiếng.

Năm 2005, Ngọc Trinh thử sức trong một số cuộc thi sắc đẹp. Năm 2011, cô đăng quang Hoa hậu Người Việt Toàn cầu (Miss Vietnam World) tại Mỹ. Tuy nhiên, phải đến khoảng năm 2010, khi Ngọc Trinh thực hiện nhiều bộ ảnh nội y táo bạo, đường cong nóng bỏng, làn da trắng nõn, thì khán giả mới thực sự chú ý. Từ đó, biệt danh “nữ hoàng nội y” gắn liền với tên tuổi cô.

Ngọc Trinh từng là "nữ hoàng nội y" đầy thị phi

Sau khi nổi tiếng, Ngọc Trinh lấn sân kinh doanh với thương hiệu thời trang, spa, mỹ phẩm. Bên cạnh đó, cô tận dụng sức mạnh mạng xã hội để xây dựng thương hiệu cá nhân. Trên YouTube, TikTok hay Instagram, mỗi nội dung về thời trang, làm đẹp, phong cách sống của cô đều thu hút hàng triệu lượt xem.

Bắt đầu với series đập hộp đồ hiệu, Ngọc Trinh thu hút hàng triệu lượt xem clip và tương tác "khủng". Thậm chí, cô còn tạo ra xu hướng làm clip "đập hộp" hàng hiệu trên các nền tảng mạng xã hội. Sau đó Ngọc Trinh tiếp tục quay những vlog giới thiệu nhà, chia sẻ cuộc sống thường ngày... được cộng đồng mạng theo dõi và yêu thích.

Ngoài ra, Ngọc Trinh cũng thử sức mình trong lĩnh vực diễn xuất. Cô tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như Vòng eo 56, Vu quy đại náo, Chị mẹ học yêu, Chị chị em em 2, Chị dâu...

Sự nghiệp của Ngọc Trinh còn gắn liền với nhiều tranh cãi. Hình ảnh gợi cảm và phát ngôn gây sốc giúp cô luôn nằm trong tâm điểm dư luận. Năm 2023, Ngọc Trinh vướng vòng lao lý, bị khởi tố, tạm giam và sau đó nhận mức án tù treo 1 năm vì lái xe mô tô phân khối lớn không giấy phép, có hành vi nguy hiểm.

Sau biến cố, Ngọc Trinh thay đổi sang hình ảnh nhẹ hơn, không còn theo đuổi hình ảnh hở bạo, tạo chiêu trò hay phát ngôn gây tranh cãi.

“Tôi trưởng thành, điềm đạm hơn, không còn bốc đồng hay ngông như xưa. Ai xảy ra biến cố đều rút ra bài học nhất định. Tôi biết trân trọng những gì thiết thực nhất với cuộc sống của mình, không còn se sua bề ngoài. Tôi quan trọng đời sống tinh thần và những gì bên trong hơn là khoe ra cho mọi người thấy", người đẹp Trà Vinh chia sẻ.

Hiện tại, Ngọc Trinh đã ổn định cuộc sống, tham gia lĩnh vực bán hàng online, mở cơ sở kinh doanh ẩm thực và trở lại với các hoạt động giải trí.

Sau biến cố, Ngọc Trinh đã rút ra bài học sâu sắc và không còn theo đuổi những chiêu trò gây sốc

Sống trong biệt thự 50 tỷ, U40 chưa kết hôn nhưng muốn có con

Ở tuổi 36, Ngọc Trinh sống trong biệt thự 50 tỷ đồng tại TP.HCM. Cơ ngơi của người đẹp rộng 800m2, có tone màu trắng - hồng làm chủ đạo, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa hiện đại. Ngọc Trinh đã chi hàng chục tỷ đồng cho nội thất nhập khẩu từ châu Âu, biến ngôi nhà thêm xa hoa, sang trọng.

Ngoài ra, biệt thự còn có hồ bơi riêng, khu vườn xanh mát, phòng trưng bày hàng hiệu với hàng trăm chiếc túi, giày, quần áo của các thương hiệu xa xỉ. Ngọc Trinh thậm chí còn thiết kế một căn phòng riêng để lưu trữ và trưng bày đồ hiệu như một showroom mini.

Biệt thự triệu đô của Ngọc Trinh

Tuy xinh đẹp, giàu có, nhưng Ngọc Trinh vẫn chưa kết hôn dù đã U40. Cô từng có một vài mối tình nhưng đều không đi đến cái kết. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1989 không quá đặt nặng chuyện phải lấy chồng, mà điều cô khao khát hơn là có con và được làm mẹ.

Tháng 9/2023, Ngọc Trinh cho biết bản thân đã trữ đông thành công 6 trứng để lên kế hoạch có con. Theo cô, đây là cách chủ động và văn minh để phụ nữ có thể làm mẹ khi sẵn sàng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hôn nhân. Người đẹp không giấu giếm những khó khăn khi thực hiện thủ thuật này, từ chi phí tốn kém đến nỗi đau thể chất, nhưng cô vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Trong biệt thự 50 tỷ của mình, Ngọc Trinh cũng chuẩn bị sẵn phòng riêng cho những đứa con tương lai. Khi nuôi dạy và chăm sóc cháu ruột là bé He, "nữ hoàng nội y" một thời bày tỏ niềm mong mỏi, hy vọng được lên chức mẹ của cô ngày càng lớn hơn.

Ở tuổi U40, Ngọc Trinh chưa kết hôn nhưng rất muốn có con

Tuy vậy, đầu năm 2025, khi nói về chuyện sinh con, Ngọc Trinh tâm sự: "Độ tuổi của tôi đúng là phải có một đứa rồi. Nhưng bạn nói đúng, do công việc của tôi đang tiến triển tốt, tốt đến mức tôi cảm thấy mình phải tập trung toàn bộ vô đó nhiều hơn nữa. Nên tôi quyết định hoãn lại chuyện đó đến năm sau. Thật ra, con gái hay con trai gì thì ai cũng sẽ thích có đôi. Nhưng tại vì duyên nó chưa tới thôi".