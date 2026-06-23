Mỹ nhân từng lấn át Suzy giảm 10kg, nhờ 2 món ăn đơn giản để giữ dáng

Từng gây bất ngờ với màn lột xác ngoạn mục sau khi giảm 10kg, Ahn Eun Jin mới đây đã chia sẻ chế độ ăn uống đơn giản giúp cô giữ gìn vóc dáng.

Nổi tiếng với lối diễn xuất tự nhiên từng lấn át cả Suzy trong bộ phim Genie Make A Wish, Ahn Eun Jin còn khiến các "mọt phim Hàn" ấn tượng bởi màn thay đổi vóc dáng ấn tượng. Nữ diễn viên từng gây bất ngờ khi tiết lộ đã giảm khoảng 10kg, sở hữu hình ảnh thon gọn hơn nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài khỏe khoắn. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1991 tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ bữa ăn đời thường, hé lộ cách cô duy trì vóc dáng sau quá trình giảm cân.

Trên trang cá nhân, Ahn Eun Jin đăng tải đoạn video ghi lại một ngày sinh hoạt với dòng chú thích "Một ngày nào đó trong setlog". Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, nữ diễn viên cho thấy lịch trình bận rộn khi vừa phải quay phim vừa duy trì chế độ ăn uống khoa học. Đáng chú ý nhất là những lựa chọn thực phẩm đơn giản nhưng cân bằng dinh dưỡng.

Ahn Eun Jin thăng hạng nhan sắc sau khi giảm 10kg.

Trong bữa ăn đầu tiên vào lúc 14h54, Ahn Eun Jin lựa chọn một phần poke gồm tôm, nhiều loại rau củ và cơm gạo lứt. Đây là món ăn thường xuất hiện trong thực đơn của những người theo đuổi lối sống lành mạnh nhờ sự kết hợp giữa protein, chất xơ và tinh bột tốt. Sau một ngày làm việc và ghi hình bận rộn, đến khoảng 19h32, cô tiếp tục bổ sung năng lượng bằng một phần ăn nhẹ gồm các loại hạt và việt quất ngay trên xe.

Bữa ăn giữ dáng được Ahn Eun Jin chia sẻ trong vlog.

Poke – lựa chọn giúp no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Thực đơn mà Ahn Eun Jin lựa chọn được đánh giá là khá phù hợp với mục tiêu duy trì vóc dáng. So với những phần salad chỉ tập trung vào rau xanh, poke có sự cân bằng hơn khi cung cấp thêm protein từ các loại thịt, cá hoặc hải sản, cùng carbohydrate chất lượng cao từ gạo lứt.

Rau củ trong poke chứa nhiều chất xơ, giúp tăng cảm giác no và hạn chế cảm giác thèm ăn sau bữa. Trong khi đó, tôm là nguồn protein ít chất béo, hỗ trợ duy trì cơ bắp trong quá trình giảm cân. Gạo lứt cũng là loại tinh bột được nhiều người lựa chọn thay thế cơm trắng nhờ khả năng cung cấp năng lượng ổn định hơn.

Tuy nhiên, poke không phải lúc nào cũng là món ăn ít calo. Nếu thêm quá nhiều sốt mayonnaise, nước sốt ngọt hoặc các loại topping chiên rán, lượng calo trong món ăn có thể tăng đáng kể. Vì vậy, để phù hợp với chế độ giảm cân, nên kiểm soát lượng cơm, ưu tiên rau xanh, protein và lựa chọn các loại sốt ít đường, ít béo.

Ảnh: Instagram.

Hạt và việt quất – món ăn nhẹ giúp đẹp da, giữ dáng

Bên cạnh bữa chính, lựa chọn ăn nhẹ của Ahn Eun Jin cũng nhận được nhiều sự chú ý. Việt quất vốn nổi tiếng nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do, đồng thời hỗ trợ sức khỏe làn da. Trong khi đó, các loại hạt chứa nhiều chất béo không bão hòa, có lợi cho sức khỏe tim mạch và giúp kéo dài cảm giác no.

Dù vậy, các loại hạt cũng chứa lượng calo tương đối cao nên cần kiểm soát khẩu phần. Ngoài ra, nếu cảm thấy đói nhiều vào buổi tối, có thể kết hợp thêm những thực phẩm giàu protein như sữa chua Hy Lạp không đường, trứng luộc hoặc sữa đậu nành không đường để hạn chế mất cơ.

Ảnh: Instagram.

Nhịn ăn gián đoạn có thực sự giúp giảm mỡ?

Một điểm đáng chú ý trong lịch ăn uống của Ahn Eun Jin là khoảng thời gian nhịn ăn khá dài. Nếu cô dùng bữa cuối vào khoảng 19h và ăn bữa tiếp theo vào gần 15h ngày hôm sau, cơ thể sẽ trải qua khoảng 20 giờ không nạp thức ăn – dài hơn phương pháp nhịn ăn gián đoạn phổ biến 16:8.

Việc kéo dài thời gian nhịn ăn có thể khiến lượng insulin giảm xuống, từ đó cơ thể tăng sử dụng nguồn năng lượng dự trữ, bao gồm mỡ thừa. Đây cũng là lý do nhiều người áp dụng phương pháp này trong quá trình kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, nhịn ăn kéo dài không phù hợp với tất cả mọi người. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi hoặc giảm khả năng tập trung, cần điều chỉnh lại thời gian nhịn ăn. Để giảm cân bền vững, điều quan trọng không nằm ở việc ăn càng ít càng tốt mà là xây dựng một chế độ ăn đủ chất, phù hợp với cơ thể và có thể duy trì lâu dài.