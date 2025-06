Từng nổi danh với danh xưng “nữ thần phim học đường”, mỹ nhân sinh năm 1999 nay đã chính thức bước sang một chương mới trong sự nghiệp khi "lột xác" hoàn toàn với vai diễn nữ cảnh sát đặc nhiệm Ji Han Na trong phim truyền hình Good Boy (JTBC).

Không còn là cô nữ sinh trong sáng ngày nào, Kim So Hyun hiện tại đang khiến cả khán giả lẫn truyền thông Hàn Quốc phải "ngả mũ" trước visual sắc lẹm và diễn xuất trưởng thành đến nghẹt thở.

Màn "cải tổ hình ảnh" ngoạn mục của Kim So Hyun

Trong Good Boy , Kim So Hyun vào vai Ji Han Na – cựu vận động viên bắn súng từng rút lui khỏi ngành do scandal, nay tái xuất với tư cách là thành viên của đội điều tra đặc biệt chuyên xử lý các vụ án nghiêm trọng. Ngay từ những tập đầu tiên, cô đã khiến người xem bất ngờ với vẻ ngoài sắc lạnh, bước đi dứt khoát và thần thái không khác gì một cảnh sát thực thụ bước ra từ phim hành động Hollywood.

Không còn ánh mắt long lanh và nụ cười e ấp, Kim So Hyun của hiện tại là ánh nhìn sắc như dao, gương mặt lạnh tanh và lời thoại đanh thép.

Chỉ cần một câu thoại ngắn ngủi: "Chiếc đồng hồ đó... cũng giống cái của bố tôi" , cô đã khiến khán giả chìm trong không khí u ám, mở ra quá khứ tổn thương sâu kín của nhân vật.

Điều khiến nhân vật Ji Han Na trở thành tâm điểm không chỉ là tính cách mạnh mẽ mà còn ở phần tạo hình quá mức chỉn chu. Diện quân phục hay quần áo đơn giản, súng gài hông, tóc xõa tự nhiên – mọi khung hình có cô đều như thể vừa bước ra từ ảnh lookbook.

Cư dân mạng Hàn Quốc thậm chí còn đùa rằng: "Han Na không đi phá án, Han Na đang đi catwalk nội bộ ngành cảnh sát."

Dù ngoại hình được khen ngợi không ngớt, điều khiến Kim So Hyun "ghi điểm tuyệt đối" vẫn là diễn xuất. Một mình cô “cân” cả tuyến nội tâm phức tạp của nhân vật – từ tổn thương thời thơ ấu vì mẹ, nỗi đau mất cha, cho đến áp lực từ dư luận và bản thân. Cao trào là cảnh hồi tưởng khi Han Na – khi còn là tuyển thủ – vì ức chế mà bắn vào bầy chim giữa sân đấu, rồi cắt phăng tóc mình bằng kéo. Chỉ trong vài phút, Kim So Hyun khiến khán giả nổi da gà với ánh mắt hoang dại, giọng nói nghẹn lại và khí chất nổi loạn đến rợn người.

Không chỉ đẹp, mà còn… "đánh đấm" rất ra gì

Nếu ở các phim trước, Kim So Hyun thường đảm nhận những nhân vật thiên về tình cảm, thì ở Good Boy , cô hoàn toàn chuyển hướng sang hành động. Từ những pha rượt đuổi xe máy, bắn đạn cao su, khống chế tội phạm cho đến những màn đối thoại “cân não” với các trùm tội phạm, Han Na luôn là người chiếm thế chủ động.

Kim So Hyun được khen cực ngầu trong Good Boy

Đặc biệt, cảnh cô dùng xe của cảnh sát trưởng làm mồi nhử trong một cuộc truy bắt – không chỉ thể hiện trí tuệ, sự liều lĩnh mà còn là điểm nhấn cho hình tượng nữ chính "mạnh – dứt khoát – không cần ai cứu". Netizen Hàn đồng loạt khen ngợi: “Tôi không cần nam chính, chỉ cần Han Na phá án mỗi cuối tuần là đủ mãn nguyện rồi.”

Từ một nữ sinh ngây thơ trong School 2015 , một công chúa u uất trong Ruler: Master of the Mask , đến một nữ cảnh sát vừa lạnh lùng vừa tổn thương trong Good Boy , Kim So Hyun đã chứng minh rằng cô không còn là “em gái quốc dân” – mà là một trong những diễn viên 9x Hàn Quốc sở hữu bước trưởng thành mạnh mẽ nhất cả về hình tượng lẫn kỹ thuật diễn xuất.

Giữa một rừng phim Hàn cuối tuần đang cạnh tranh từng điểm rating, sự hiện diện của Kim So Hyun trong Good Boy là yếu tố bảo chứng cho chất lượng – cả về hình ảnh lẫn chiều sâu nhân vật. Người ta không còn hỏi “ai là nữ chính”, mà đã bắt đầu gọi cô bằng chính tên nhân vật: Han Na – người phụ nữ vừa đẹp vừa nguy hiểm mà bạn không thể rời mắt.