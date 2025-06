“Song Hye Kyo đừng giả tạo nữa”

Song Hye Kyo có một sự nghiệp trải dài hơn 20 năm, luôn được khen ngợi vì sự chuyên nghiệp, lăn xả hết mình cho công việc cũng như thái độ hoà nhã với đồng nghiệp ngay cả khi bản thân đã là sao hạng S. Ít ai ngờ trong quá khứ, cô lại từng có 1 lần bị bạn diễn chỉ đích danh là "kẻ giả tạo", có thái độ làm việc không đúng mực. Người được nhắc tới ở đây là nam diễn viên Ryu Seung Beom.

Cụ thể, ngày 9/6 vừa qua, trang Spoen Newsei của Hàn Quốc bất ngờ đăng tải một bài viết với tiêu đề: "Nam diễn viên hàng đầu công khai khiển trách Song Hye Kyo trong buổi phỏng vấn: Đừng giả tạo nữa". Trong bài, phóng viên nhắc lại một sự việc cũ, khi Ryu Seung Beom từng gây tranh cãi vì chia sẻ về bộ phim Sunlight Pours Down. Anh cho biết bản thân cảm thấy "tổn thương lòng tự trọng" vì bạn diễn Song Hye Kyo từ chối quay cảnh hôn với mình. Nam diễn viên tiết lộ: "Cô ấy nhất quyết không quay cảnh hôn. Điều đó khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nặng. Xấu hổ đến mức giờ tôi mới dám nói ra."

Song Hye Kyo và Ryu Seung Beom

Sau đó, Ryu Seung Beom cho biết lý do Song Hye Kyo đưa ra là… anh "không vệ sinh", điều mà anh khẳng định là hoàn toàn sai sự thật. "Có tin đồn tôi không tắm rửa và không có ý thức giữ vệ sinh, và nhiều người tin điều đó. Cả Hye Kyo cũng vậy. Nhưng tôi tắm thường xuyên và sạch sẽ," anh nhấn mạnh.

Nam diễn viên thậm chí còn không giấu được sự thất vọng và cho rằng Song Hye Kyo làm vậy vì khi ấy cô có người yêu: "Tôi nghĩ việc cô ấy từ chối quay cảnh hôn vì người yêu, còn việc đổ lỗi cho tôi không vệ sinh thì thật giả tạo. Tôi muốn nói với cô ấy: Đừng giả tạo nữa."

Song Hye Kyo và Ryu Seung Beom trong buổi đọc kịch bản phim hồi năm 2004

Đây cũng là lần hiếm hoi trong sự nghiệp, Song Hye Kyo bị một bạn diễn công khai vạch trần thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là coi thường đồng nghiệp như vậy. Thế nhưng phía nữ diễn viên lại không có bất cứ lời phản bác, giải thích nào, ngay cả khi bị nhắc về chuyện yêu đương, khiến điều này trở thành vết đen trong hành trình làm nghề của cô.

Về phía cư dân mạng, nhiều người tỏ ra bán tín bán nghi trước chia sẻ này của Ryu Seung Beom. Bởi lẽ xuyên suốt sự nghiệp của mình, Song Hye Kyo chưa từng một lần vướng phải lùm xùm thái độ với đồng nghiệp. Cô nhiều lần được các bạn diễn khen ngợi vì sự chuyên nghiệp và lăn xả với nghề của mình. Chưa kể ở thời điểm năm 2004, Song Hye Kyo còn nổi tiếng với bộ phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc, một tác phẩm đầy những cảnh tình tứ, cảnh hôn ngọt ngào. Vì vậy, chuyện cô né tránh cảnh hôn vì người yêu như lời Ryu Seung Beom có vẻ không hoàn toàn hợp lý.

Chuyện Song Hye Kyo né tránh cảnh hôn vì đã có người yêu có vẻ không hợp lý

Ra mắt công chúng lần đầu tiên thông qua dự án Dead or Bad vào năm 2000, nam diễn viên Ryu Seung Beom nhanh chóng ghi dấu ấn với loạt tác phẩm đình đám như Waikiki Brothers, Sympathy for Mr. Vengeance, Conduct Zero, Crying Fist, The Unjust, The Berlin File, New World… Anh được biết đến như một diễn viên cá tính, sở hữu lối diễn xuất đặc trưng và linh hoạt. Năm 2023, anh ghi dấu ấn với khán giả châu Á khi tái xuất trong series gốc Disney+ Moving, sau 4 năm vắng bóng. Đây cũng là lần trở lại màn ảnh nhỏ đầu tiên của anh sau 18 năm kể từ phim truyền hình Sunlight Pours Down đóng với Song Hye Kyo.