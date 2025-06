Ở xứ sở kim chi, nơi sản sinh ra những tượng đài nhan sắc châu Á, ánh mắt luôn được xem là "vũ khí sắc bén" giúp các mỹ nhân Hàn chinh phục cả màn ảnh lẫn trái tim khán giả. Không chỉ đẹp đơn thuần, ánh mắt của họ còn biết diễn xuất, biết kể chuyện, biết gợi lên cả một thế giới cảm xúc chỉ bằng một cái liếc nhẹ. Dưới đây là 10 mỹ nhân sở hữu đôi mắt đẹp nhất Hàn Quốc (do trang OSEN bình chọn) – những "nữ thần ánh mắt" khiến người đối diện chỉ cần nhìn một lần là nhớ cả đời.

1. Kim Tae Hee

Được mệnh danh là báu vật nhan sắc Hàn Quốc, Kim Tae Hee chưa bao giờ khiến công chúng thôi trầm trồ trước vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng nhưng cũng rất sang chảnh của mình. Trong đó, đôi mắt long lanh, to tròn như biết nói chính là điểm nhấn hoàn hảo nhất trên gương mặt cô. Không cần quá nhiều biểu cảm gồng gánh, ánh mắt của Kim Tae Hee đủ để truyền tải nỗi buồn man mác trong Hi Bye Mama, sự kiên cường trong Yong Pal, hay nét ngây thơ thời Nấc Thang Lên Thiên Đường. Chính ánh mắt ấy đã giúp Kim Tae Hee trở thành hình mẫu của vẻ đẹp Hàn Quốc suốt hơn hai thập kỷ qua.

2. Son Ye Jin

Son Ye Jin không phải là kiểu đẹp sắc sảo, nhưng đôi mắt ẩn chứa chiều sâu cảm xúc của cô luôn khiến người ta day dứt. Trong Hương Mùa Hè, ánh nhìn của cô là nỗi nhớ dịu dàng. Sang đến Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, lại là sự yếu đuối lẫn khao khát yêu thương. Còn trong Crash Landing On You, ánh mắt ấy khi dịu dàng, lúc lại sắc lạnh, đầy quyền lực. Son Ye Jin không cần thoại nhiều, chỉ một khoảnh khắc ánh mắt cô ngấn nước cũng đủ khiến khán giả đau lòng.

3. Jun Ji Hyun

Không giống vẻ dịu dàng thường thấy ở các sao nữ, ánh mắt của Jun Ji Hyun lại toát lên sự mạnh mẽ, phóng khoáng và khó đoán. Trong Cô Nàng Ngổ Ngáo, đôi mắt ấy là hiện thân của tuổi trẻ bất cần và nổi loạn. Còn trong Huyền Thoại Biển Xanh, lại là một nàng tiên cá vừa ngơ ngác vừa khao khát yêu đương. Jun Ji Hyun có khả năng biến hóa ánh nhìn theo từng nhân vật, từ lạnh lùng, kiêu hãnh đến quyến rũ và mơ màng,... khiến khán giả không thể rời mắt.

4. Song Hye Kyo

Không thể phủ nhận Song Hye Kyo là một trong những tượng đài nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc, với vẻ đẹp mong manh và dịu dàng hiếm ai sánh được. Trong số những điểm nổi bật nhất trên gương mặt cô, đôi mắt luôn gây ấn tượng mạnh vì lúc nào cũng như chất chứa nỗi buồn. Từ Trái Tim Mùa Thu, Ngôi Nhà Hạnh Phúc cho đến The Glory, ánh mắt ấy là yếu tố giúp vai diễn của cô thêm phần cảm xúc – dù không phải lúc nào diễn xuất cũng được đánh giá cao. Song Hye Kyo không quá xuất sắc trong biểu cảm, nhưng đôi mắt mang nét u sầu đặc trưng lại tạo ra dấu ấn riêng, khiến khán giả dễ đồng cảm và nhớ đến cô qua từng khung hình.

5. Kim Ji Won

Sở hữu đường nét đẹp chuẩn tiểu thư tài phiệt, Kim Ji Won còn ghi điểm mạnh bởi đôi mắt biết cười, lại có thể cực kỳ sắc sảo khi cần. Trong Hậu Duệ Mặt Trời, ánh mắt cô là hình ảnh của một nữ quân nhân kiên định và có phần lạnh lùng. Nhưng khi sang đến My Liberation Notes, lại trở thành ánh nhìn cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời. Khả năng sử dụng ánh mắt để thể hiện tầng tầng lớp lớp cảm xúc của Kim Ji Won khiến cô trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ đáng gờm nhất hiện nay.

6. IU

IU luôn được yêu mến bởi nét đẹp nhẹ nhàng và thanh thuần như mối tình đầu. Nhưng càng trưởng thành, người ta càng nhận ra đôi mắt trong veo ấy lại ẩn chứa quá nhiều điều chưa kể. Trong Hotel Del Luna, ánh mắt của cô là sự dằn vặt, day dứt và nỗi cô đơn kéo dài hàng thế kỷ. Trong Broker, ánh mắt của IU gần như không cần thoại cũng đủ để kể hết câu chuyện của một người trẻ bị số phận chèn ép. Chính sự đối lập giữa ngoại hình mong manh và ánh mắt từng trải đã tạo nên sức hút rất riêng cho IU.

7. Park Min Young

Park Min Young là nữ diễn viên sở hữu visual dịu dàng, ngọt ngào, và ánh mắt cũng vậy. Cô có thể dễ dàng hóa thân vào các vai nữ chính rom-com vì ánh nhìn dịu dàng, tràn đầy tình cảm. Trong Thư Ký Kim Sao Thế, đôi mắt cô là vũ khí khiến nam chính lẫn người xem “đổ rạp”. Ngay cả trong các phân đoạn nội tâm, Park Min Young vẫn truyền tải tốt cảm xúc nhờ ánh nhìn tinh tế – không cần bi kịch hóa, chỉ cần chân thật và ấm áp.

8. Han Hyo Joo

Vẻ đẹp của Han Hyo Joo không quá bùng nổ nhưng lại gây thương nhớ vì sự nhẹ nhàng và tinh khôi. Ánh mắt của cô luôn là điểm nhấn trong mọi khung hình. Trong Dong Yi, ánh mắt cô chứa sự kiên cường của một cung nữ vươn lên làm mẫu nghi thiên hạ. Còn trong W – Two Worlds, ánh mắt ấy lại là sự ngạc nhiên, tò mò và cả tình yêu bất chấp giữa hai thế giới. Han Hyo Joo luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi ngắm nhìn cô – một phần lớn là nhờ đôi mắt sáng rỡ, đầy cuốn hút.

9. Han Ji Min

Han Ji Min không sở hữu vẻ đẹp quá sắc sảo hay nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng ngắm lại càng cuốn. Điểm đặc biệt nhất ở cô chính là đôi mắt trong veo, luôn ánh lên sự dịu dàng và chân thành. Han Ji Min có khả năng diễn bằng mắt rất tốt, đặc biệt trong những vai nội tâm như Padam Padam, The Light In Your Eyes hay Our Blues. Cô không cần gào khóc hay thoại quá nhiều, chỉ một cái nhìn lặng lẽ cũng đủ khiến người xem nghẹn lại.

10. Kim So Eun

Kim So Eun có một đôi mắt rất đặc biệt: nhỏ nhắn, nhưng tròn và trong vắt như mắt búp bê. Trong Boys Over Flowers, cô ghi điểm mạnh mẽ nhờ ánh mắt dịu dàng, hiền hậu nhưng rất kiên định. Dù không phải ngôi sao hạng A, nhưng khả năng truyền tải cảm xúc bằng mắt của Kim So Eun vẫn luôn khiến khán giả nhớ đến cô như một “nàng thơ cổ tích” giữa màn ảnh Hàn đầy cạnh tranh.