Mới đây, những hình ảnh mới của Moon Ga Young trong bộ phim truyền hình sắp lên sóng Law And The City đã chính thức được công bố, khiến cộng đồng mạng nói chung và fan của cô nàng nói riêng đứng ngồi không yên. Trong lần tái xuất này, nữ diễn viên vào vai Kang Hui Ji – một luật sư trẻ tuổi, xinh đẹp và mang trong mình niềm tin "nếu bạn thay đổi cuộc đời một người, tức là bạn đã thay đổi cả thế giới của họ".

Loạt hình ảnh mới của Moon Ga Young trong phim Law And The City sắp chiếu.

Moon Ga Young "gây mê" khán giả bởi nhan sắc đỉnh cao cùng phong cách thời trang đậm chất nữ thần công sở. Tạo hình của cô trong phim được đánh giá là vừa thanh lịch, vừa chuyên nghiệp, đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của các nhân vật nữ hiện đại trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Từ kiểu tóc, trang phục đến ánh mắt, tất cả đều góp phần tạo nên sức cuốn hút riêng cho nhân vật.

Moon Ga Young hóa thân thành một nữ luật sư xinh đẹp.

Law And The City mang đến sự kết hợp hứa hẹn rất thú vị giữa hai thể loại luật pháp và lãng mạn, xoay quanh những mảnh ghép đối lập của năm luật sư tại Johwa Law Firm, trong đó có An Ju Hyeong (do Lee Jong Suk thủ vai) – một cộng sự cấp cao lạnh lùng nhưng cực kỳ xuất sắc. Sự kết hợp giữa Moon Ga Young và Lee Jong Suk đang là điểm nhấn đáng chú ý của dự án, hứa hẹn mang đến những tương tác bùng nổ chemistry.

Có thể bạn chưa biết nhưng trong năm 2025 này, trước Law And The City, Moon Ga Young từng khiến khán giả trầm trồ với loạt tạo hình ấn tượng trong bộ phim lãng mạn Kẻ Thù Dấu Yêu. Tác phẩm này phát sóng trong giai đoạn từ 17/2 - 24/3 năm nay. Dù thành tích rating không phải quá ấn tượng, thế nhưng riêng về nhan sắc và phong cách của Moon Ga Young thì quả thực là rất đỉnh. Với lần trở lại này, mỹ nhân sinh năm 1996 được kỳ vọng sẽ lập nên một cơn sốt thời trang công sở.

Moon Ga Young có nhiều trang phục công sở đẹp trong phim Kẻ Thù Dấu Yêu.

Nói thêm về Law And The City, ngoài Moon Ga Young và Lee Jong Suk, tác phẩm này còn có sự tham gia của Kang You Seok, Ryu Hye Young cùng với Im Sung Jae. Kang You Seok là mỹ nam đang được yêu mến nhờ vai Um Jae In trong Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú. Ryu Hye Young nổi tiếng với vai cô chị cả Sung Bo Ra của siêu phẩm Lời Hồi Đáp 1988. Trong khi đó, Im Sung Jae được biết đến với vai chính ở phim Newtopia.

Với sự đầu tư chỉn chu từ nội dung đến hình ảnh, cùng sự xuất hiện của dàn diễn viên đáng chú ý, Law And The City quả thực là một tác phẩm truyền hình đáng chờ đợi trong mùa hè 2025.

Law And The City là tác phẩm truyền hình đáng chờ đợi trong mùa hè 2025.

Bộ phim Law And The City có sự tham gia của Moon Ga Young phát sóng vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên tvN, bắt đầu từ 5/7.