Naver đưa tin bộ phim My Dearest Nemesis (tạm dịch: Kẻ thù dấu yêu) do Moon Ga Young và Choi Hyun Wook đóng chính đạt thành tích vô cùng ấn tượng khi có tuần thứ 3 liên tiếp đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng các phim Hàn Quốc ăn khách tại 118 quốc gia trên toàn thế giới.

Theo thống kê về dữ liệu mạng toàn cầu Rakuten Viki, My Dearest Nemesis đã đứng thứ nhất tại tất cả các khu vực châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và Ân Độ, Brazil, Mexico,... Đây là kết quả bất ngờ khi tác phẩm phải đối đầu với nhiều bộ phim có nội dung hấp dẫn như When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) hay The Art Of Negotiation (Nghệ Thuật Đàm Phán).

My Dearest Nemesis đạt thành tích vô cùng ấn tượng

Theo Naver, thành công của phim là nhờ vào sự ăn ý của cặp đôi chính Moon Ga Young và Choi Hyun Wook. Thuở niên thiếu, Baek Su Jeong (Moon Ga Young) và Ban Ju Yeon (Choi Hyun Wook) cùng chơi một tựa game. Baek Su Jeong lấy nickname là Dâu Tây, còn Ban Ju Yeon đặt tên nhân vật là Hắc Diệm Long. Hai người có mối quan hệ thân thiết ở thế giới ảo và quyết định sẽ gặp nhau ngoài đời. Tuy nhiên, sau đó, Baek Su Jeong phát hiện ra Ban Ju Yeon chỉ là một thanh niên 15 tuổi "trẩu tre", kém cô tới tận 5 tuổi.

Sau này, khi trưởng thành, Moon Ga Young lại trở thành nữ trưởng phòng tài năng tại trung tâm bách hóa Yongseong, còn Baek Su Jeong là tổng giám đốc sắp thừa kế tập đoàn. Họ bắt đầu mối quan hệ oan gia ngõ hẹp. Tuy đề tài cũ nhưng cách triển khai vui nhộn và chemistry mạnh giữa hai diễn viên đã thu hút khán giả.

Cặp đôi hài hước, đáng yêu được khán giả yêu mến

Moon Ga Young và Choi Hyun Wook được khen ngợi nhờ vẻ ngoài hợp nhau

Moon Ga Young thường toàn mặc đồ công sở kín đáo, màu sắc tươi trẻ không hề già dặn, các bộ trang phục được cắt đo khéo léo khoe trọn vòng eo thon gọn của nữ diễn viên. Ngoài ra, trong một phân cảnh Baek Su Jeong diện chiếc đầm hở vai, ôm sát cơ thể và tạo hình này cũng trở thành chủ đề hot trên MXH.

Moon Ga Young sở hữu chiều cao 1,69 m, thân hình cân đối, tỷ lệ vàng cực phẩm với đôi chân thon dài miên mang. Ngôi sao sinh năm 1996 được khen ngợi có "gương mặt thiên thần, body ác quỷ", hai khí chất hòa trộn cuốn hút. Nhan sắc tự nhiên xinh đẹp giúp Moon Ga Young trở nên sang trọng trong mọi thiết kế thời trang. Dù nữ diễn viên mặc trang phục hở bạo cũng không đem lại cảm giác dung tục mà rất thời thượng.

Moon Ga Young quyến rũ trong từng khung hình

Moon Ga Young sinh năm 1996, vốn nổi tiếng với danh xưng nữ thần thế hệ mới của màn ảnh Hàn. Cô thường xuyên đứng top đầu các BXH nhan sắc do các trang tin, tạp chí Hàn bình chọn. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào nhưng Moon Ga Young lại nổi bật bởi body "đẹp từng centimet", từng nhiều lần gây bão khắp cõi mạng.