Mỹ nhân kiếm hơn 500 triệu 1 tập phim vẫn không đủ sống, mới đôi mươi đã làm chủ công ty riêng

HBO đã có cú trở lại không gây tiếng vang với The Idol - Thần Tượng, một dự án được kì vọng sẽ bùng nổ như Euphoria (Lâng Lâng) trước đó. Nhắc về Euphoria, bộ phim khai thác chủ đề tuổi mới lớn và thành công vang dội, giúp nữ chính Zendaya trở thành cái tên trẻ nhất thắng giải nữ chính Emmy. Ngoài ra, phim còn đặt bệ phóng cho nhiều tài năng, trong đó có mỹ nhân Sydney Sweeney.

Trong Euphoria, Sweeney đóng vai Cassie - cô nàng xinh đẹp, cá tính và mới xuất hiện ở mùa 2. Bên cạnh nhân vật thì câu chuyện "mưu sinh" của Sweeney với thù lao kiếm được từ phim cũng được khán giả quan tâm.

Sydney Sweeney nhận thù lao khá cao dù đóng vai phụ

Theo như chia sẻ với tạp chí Life & Style, Sydney Sweeney kiếm được 25 nghìn USD cho mỗi tập phim Euphoria của HBO, tức hơn 589 triệu đồng. Sau loạt phim, thù lao của cô nàng lên đến 350 nghìn USD, một con số khá khủng cho vai phụ. Tuy vậy, nữ diễn viên 9X bộc bạch rằng con số đó không đủ để cô trang trải cuộc sống tại thành phố đắt đỏ như Los Angeles.



"Tôi phải trích 5% trả cho luật sư đại diện, 10% cho ekip riêng, khoảng 3% cho quản lý kinh doanh của tôi. Tháng nào tôi cũng phải trả lương cho người đại diện và nó vượt quá khoản vay tín dụng của tôi", Sweeney cho biết. Về sau, chia sẻ của mỹ nhân đã gây nên nhiều tranh luận trái chiều, nhất là về việc chi tiêu của sao trẻ. Một số người cho rằng thật khó tin khi cô không thể xoay xở với 25 nghìn USD cho 1 tập phim, nhưng cũng có người bênh vực rằng cuộc sống đắt đỏ thì không gì là không thể.

Mỹ nhân 9X không đủ sống với thù lao của Euphoria

Mặc dù vậy, Sydney Sweeney vẫn là một trong những nữ diễn viên 9X đang rất được yêu thích và săn đón. Đóng phim từ năm 2009 nhưng phải mất 10 năm, cô nàng mới tìm được chỗ đứng nhờ mùa 2 của Euphoria. Sau vai Cassie và một loạt đề cử Emmy danh giá, Sydney Sweeney sang trang mới của sự nghiệp, tiếp tục tham gia nhiều siêu phẩm như Once Upon a Time in Hollywood của "quái kiệt" Quentin Tarantino, hay sắp tới là vai Nữ người nhện trong Madame Web của Sony và Marvel.



Sydney Sweeney được săn đón

Một loạt dự án đình đám đến với Sydney Sweeney đã góp phần giúp cô nâng giá trị thương hiệu của mình lên mức 4 triệu USD. Điều đáng nói là vào năm 2020, Sweeney đã tự mình thành lập công ty riêng tên là Fifty-Fifty chuyên sản xuất phim và đang bắt tay làm dự án đầu tiên The Players Table, dự kiến lên sóng HBO Max.



Cô cùng ca sĩ Halsey lập công ty riêng chỉ sau 1 năm bùng nổ danh tiếng với Euphoria

Ở tuổi đôi mươi, Sydney Sweeney vượt qua nhiều khó khăn, thử thách về tài chính và sự nghiệp, cuối cùng có thương hiệu riêng và chỗ đứng trên màn ảnh. Năm 2022, cô được vinh danh trong top 100 ngôi sao thế hệ mới của tạp chí TIME danh giá, cho thấy vị thế của mỹ nhân "tân binh" này tại Hollywood.



Nguồn: Variety