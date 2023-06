King the Land: Nhan sắc Yoona không cứu nổi kịch bản "xem tập 1 đã biết luôn tập cuối"

Ngay trước khi lên sóng, King the Land - Khách Sạn Vương Giả đã được khán giả kì vọng là phim hài - lãng mạn bùng nổ nhất trong năm 2023. Dự án có nhiều yếu tố để thành công vang dội, như được chiếu trên đài cáp hàng đầu JTBC, có màn kết hợp "duyên phận" giữa Yoona và Lee Jun Ho, cũng như thuộc thể loại rom-com chưa bao giờ hết ăn khách. Thế nhưng, nhân tố quan trọng nhất - kịch bản - lại "rời khỏi cuộc trò chuyện" một cách đáng tiếc.



King the Land cho thấy sự yếu đuối ở khâu nội dung, vừa dễ đoán, không gây tò mò vừa chịu ảnh hưởng sâu bởi tính cường điệu của dòng phim rom-com, thậm chí có phần lỗi thời, cũ kĩ như 10-20 năm về trước.

Yoona "đẹp hoàn hảo"

King the Land chắc chắn là bộ phim tôn vinh và nhấn mạnh vào nhan sắc của Yoona nhất trong suốt nghiệp diễn của cô. Kể từ khi ra mắt với SNSD đến nay, Yoona vẫn luôn là tên tuổi hàng đầu, là "tường thành" trong mảng nhan sắc của giới ca sĩ thần tượng. Trong King the Land, vai diễn Sa Rang hoàn toàn tạo điều kiện để thế mạnh này của nữ diễn viên được phát huy hết công lực. Không còn "nhà quê" như Em Là Định Mệnh Đời Anh hay rối bời như trong Big Mouth, Yoona ở King the Land đôi khi chỉ cần đứng yên, cười thật xinh cũng đủ thu về lượt xem khủng.

Khó có thể kiếm được một khung hình nào mà Yoona xấu xí (trừ khi cô cố tình diễn "xấu") trong King the Land. Sa Rang là nhân viên tiếp tân khách sạn, là "bộ mặt" của sảnh chờ VVIP và thu hút bởi sắc đẹp lẫn nghiệp vụ tài ba. Sự tăng trưởng rating của King the Land nhờ rất lớn vào chính những tạo hình xinh đẹp, khả ái của bản thân Yoona và cả bối cảnh bắt mắt của khách sạn King trên màn ảnh. Bên cạnh đó, diễn xuất của Yoona cũng ở mức khá tốt, thể hiện được rõ ràng tinh thần của nhân vật, tròn trịa nhưng chưa thể gọi là đột phá so với các vai trước đây.

Màn kết hợp "duyên nợ" sau gần 15 năm

Yoona có công lớn thì cũng không thể phủ nhận nỗ lực của Lee Jun Ho trong King the Land, cùng với đó là "chiêu bài" truyền thông khôn ngoan từ mối quan hệ lâu năm của cả hai. "Duyên nợ" của SNSD và 2PM đã nảy sinh từ những năm cuối thập niên 2000. Khi ấy, Yoona thường được biết đến bên cạnh trưởng nhóm Taecyeon, tạo nên cặp đôi "nhân đôi" nhan sắc. Thời điểm đó, đằng sau cặp Yoona - Taecyeon là Lee Jun Ho với lòng "ghen tị" hài hước do cũng mến mộ Yoona. Anh thậm chí đã mong rằng một ngày nào đó sẽ được làm việc chung với mỹ nhân. Giờ đây, điều ước năm xưa của Lee Jun Ho đã thành hiện thực.

Là bạn bè đồng nghiệp thân thiết lâu năm, Lee Jun Ho và Yoona dễ dàng kết hợp ăn ý trong King the Land. Đều được xây dựng là các nhân vật hài hước theo kiểu khác nhau, Sa Rang cùng Gu Won "kẻ tung người hứng" nhịp nhàng qua từng phân đoạn. Ở những tập đầu dù vẫn đang không thích nhau nhưng cả hai nhân vật vẫn cho thấy "phản ứng hóa học" tự nhiên và tuyệt vời. Chắc chắn bên cạnh phần nhìn nổi bật và thu hút thì tình bạn, câu chuyện và sự kết hợp nhịp nhàng của Lee Jun Ho và Yoona cũng là nhân tố gây chú ý, giúp phim vượt qua "giông tố" của phần kịch bản để có được thành tích cao.

"Lối mòn" phim rom-com cũ kĩ

Tuy sự kết hợp của Lee Jun Ho và Yoona là cột mốc đầy ý nghĩa sau gần 15 năm nhưng tiếc thay, King the Land lại là trường hợp "đúng người, sai thời điểm". King the Land thuộc thể loại hài - lãng mạn vốn dễ xem, dễ hiểu nhưng lại lún quá sâu vào "lối mòn" này, đến mức gần như "sập bẫy" bởi phần cốt truyện dễ đoán, nhàm chán.

Câu chuyện trong phim mở ra bối cảnh công sở với tình yêu "cấp trên - cấp dưới" điển hình. Cả hai ban đầu không có cảm tình với nhau, nhưng dần dần thì "chuyển thù thành yêu". Chàng thì bên ngoài lạnh lùng, bên trong mềm mại, còn nàng là "ánh trăng sáng" khiến người gặp người thương. Để tạo chút hồi hộp, biên kịch thêm vào một số tình tiết "trinh thám" bí ẩn ở phía nam chính, cùng những mâu thuẫn trong gia tộc thượng lưu. Mối quan hệ của cặp đôi chính King the Land chính là minh chứng điển hình cho thể loại hài - lãng mạn, nhưng là một kiểu mẫu cũ kĩ của 10 năm trước.

King the Land có thể được xem là sự kết hợp của Hẹn Hò Chốn Công Sở và Ông Hoàng Khách Sạn. Nếu đặt vào bối cảnh ra mắt của Ông Hoàng Khách Sạn vào năm 2014, King the Land chắc chắn sẽ bùng nổ không thua kém. Tuy nhiên đây là thời điểm của năm 2023 khi dòng phim hài - lãng mạn đang đối mặt với ngõ cụt về tư duy, King the Land hoàn toàn đưa thể loại này quay về điểm xuất phát với những tình tiết "chắp vá", thiếu sự sáng tạo. Ngoài ra, diễn xuất của Lee Jun Ho trong vai Gu Won cũng "trồi sụt" thất thường, là sự gắng gượng để khác biệt khỏi các hình tượng anh sếp "bá đạo" trước đó như Young Joon "tự luyến" hay "chim thủy tổ" Tae Moo.

Đã vậy, phim còn có hằng hà sa số những chi tiết vốn là "định kiến" của dòng phim hài - lãng mạn. Tập phim nào của King the Land cũng có 2 món "đặc sản" điển hình: những cú té ngã vô tình vào lòng nhau, và những pha nhìn nhau đến say đắm được hỗ trợ bởi cách quay chậm. Cách tiếp cận kịch bản sến sẩm, lỗi thời khiến cho King the Land khó bùng nổ lên tầm xuất sắc, chỉ có thể "sống sót" qua những đợt sóng tranh cãi của người xem nhờ chính danh tiếng của cặp đôi chính.

Chấm điểm: 2.5/5

King the Land là sự đáng tiếc của Lee Jun Ho, của Yoona và của khán giả vốn ngày đêm ngóng trông phim lên sóng. Dự án của JTBC sa đà vào khuôn mẫu của dòng phim hài - lãng mạn và cho thấy sự yếu kém về logic ở nhiều tình tiết khác, như hàng loạt mâu thuẫn quá đà ở mọi tầng lớp công việc xuất hiện trong phim, hay nam chính muốn thắng người chị tàn ác nhưng đến giờ chưa có bất cứ thành tựu năng lực xuất chúng nào, ngoài việc... khoe mình có nhiều tiền (dù không biết tiền đến từ đâu).

Song, phim vẫn đang có thành tích khả quan với rating tăng dần đều qua từng tập, trở thành phim Hàn chiếu đài cáp cuối tuần hot nhất hiện nay. Với một kịch bản "xem tập 1 đã biết luôn tập cuối" nhưng có đủ sự hài hước, sự duyên dáng và ngọt ngào, tích cực như King the Land, khán giả vẫn có thể tận hưởng một cách sảng khoái và dễ dãi nhất vì dù sao đi nữa, thể loại "rom-com" có thể suy nhưng chưa bao giờ chết.

Ảnh: JTBC