Song Hye Kyo đụng độ dàn đối thủ đáng gờm ở Rồng Xanh 2023: Một mỹ nhân "diễn đơ lâu năm" vẫn có cửa thắng?

Vừa qua, giải thưởng Rồng Xanh lần thứ 2 cho mảng series đã chính thức công bố danh sách đề cử, qua đó khiến khán giả bàn luận xôn xao. Ban tổ chức giải thưởng đã xét chọn tất cả các dự án dài tập phát hành trên nền tảng trực tuyến từ ngày 1/5/2022 đến ngày 31/5/2023, cuối cùng chọn ra những cái tên xứng đáng nhất. Đặc biệt là ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất, 5 ứng cử viên được đánh giá là vô cùng xứng đáng và "nặng ký".

Sau chiến thắng Baeksang, Song Hye Kyo tiếp tục "chiến" với Rồng Xanh

Song Hye Kyo quá mạnh



Tại hạng mục Nữ chính Rồng Xanh năm nay, Song Hye Kyo tiếp tục góp mặt nhờ diễn xuất bùng nổ trong The Glory - Vinh Quang Trong Thù Hận. Sau chiến thắng vẻ vang ở Baeksang vừa qua, Song Hye Kyo vẫn đang là cái tên sáng giá nhất và có nhiều khả năng giành giải tại Rồng Xanh nhất. Việc vượt qua cả Park Eun Bin với vai "nữ luật sư lạ kỳ" Woo Young Woo cho thấy giới chuyên môn đã có cái nhìn khác về "tượng đài nhan sắc" màn ảnh Hàn. Ngoài ra với The Glory, công chúng cũng "quay xe" khen ngợi năng lực của Song Hye Kyo hết lời, hoàn toàn giúp cô thoát được định kiến "diễn tệ" đã đeo bám từ xưa đến nay.

Tuy vậy, các đối thủ khác của cô tại đường đua Rồng Xanh 2023 cũng không phải dạng vừa. Việc chỉ xét mảng phim trực tuyến đã vô tình đưa Song Hye Kyo đối đầu với nhiều cái tên mới, khiến khán giả không thể đoán trước được.

Vai diễn "vinh quang" của Song Hye Kyo

Suzy có thể chiến thắng?



Không còn những cái tên đình đám như Park Eun Bin hay Kim Hye Soo do không phù hợp với tiêu chí, Suzy là nữ diễn viên duy nhất "ở lại" với Song Hye Kyo kể từ lần đề cử Baeksang. Diễn xuất của "tình đầu quốc dân" trong Anna được đánh giá là có sự tiến bộ, đa dạng và đột phá.

Suzy trước đó từng bị chê là "diễn đơ" do có xuất thân là ca sĩ idol, đồng thời có lối diễn được đánh giá là "một màu" từ Bay Cao Ước Mơ sang đến tận Khởi Nghiệp, ngót nghét gần 10 năm bị dư luận mỉa mai. Hiện tại, có một số khán giả cho rằng chuyện Suzy chiến thắng Rồng Xanh vẫn có thể xảy ra. Trước đó, Suzy đã đạt giải Nữ chính xuất sắc tại lễ trao giải Director's Cut do 300 thành viên của Mạng lưới Đạo diễn Điện ảnh Hàn Quốc bầu chọn, chứng tỏ cô cũng là đối thủ "nặng ký" không kém cạnh Song Hye Kyo.

Suzy

Jung Ryeo Won - "ngựa ô" khó đoán



Bên cạnh Song Hye Kyo và Suzy, 3 ứng cử viên còn lại đều hoàn toàn mới so với Baeksang. Đầu tiên là Jung Ryeo Won với dự án May It Please the Court - Bộ Đôi Luật Sư do Disney phát hành, trong đó cô vào vai nữ luật sư đại tài có tỉ lệ thắng kiện cao nhất.

Trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài chịu khổ vì ồn ào "đào mỏ", Jung Ryeo Won được khán giả đánh giá cao trong vai diễn luật sự lần này. Nữ diễn viên 8X trở nên khó đoán do là cái tên đã được khẳng định diễn xuất từ rất lâu, từng có trong tay giải Rồng Xanh và nhiều giải truyền hình đài công khác. Bộ Đôi Luật Sư cũng là phim được khen ngợi tròn trịa, không bị "đầu voi đuôi chuột", chỉ là không có mức phổ biến cao như nhiều sản phẩm về giới luật sư khác.

Jung Ryeo Won

Kim Seo Hyung - "ác nữ" đã lột xác



Kế đến là "ác nữ" đình đám màn ảnh Hàn Kim Seo Hyung với phim Recipe for Farewell - Công Thức Nói Lời Từ Biệt. Ở lần trở lại này, cô ghi điểm với vai một người vợ bị ung thư, hằng ngày được chồng nấu ăn cho do vị giác bị ảnh hưởng nặng nề.

Điều khiến khán giả ấn tượng với Kim Seo Hyung chính là sự lột xác, khi cô nổi tiếng với những kiểu vai "cường nữ". Ở Công Thức Nói Lời Từ Biệt, nhiều khi Kim Seo Hyung chỉ ngồi một chỗ nhưng vẫn thành công lấy nước mắt người xem. Câu chuyện bình dị, đời thường cùng diễn xuất ăn ý với nam chính Han Suk Kyu giúp Kim Seo Hyung trở thành cái tên sáng giá, nếu có chiến thắng thì cũng hoàn toàn thuyết phục.

Kim Seo Hyung

Jeon Yeo Been - Sự lựa chọn thú vị



Cái tên cuối cùng trong hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất Rồng Xanh năm nay là Jeon Yeo Been với phim viễn tưởng ly kỳ Glitch - Lỗi Ký Ức. Sao nữ từng một thời vướng tin "phim giả tình thật" với Song Joong Ki vì đóng chung Vincenzo có màn tái xuất gây bất ngờ, thủ vai một cô gái giàu có, xinh đẹp lên đường đi tìm bạn trai bị mất tích và khám phá vô số bí mật về người ngoài hành tinh.

Sau Vincenzo có phần mờ nhạt, Jeon Yeo Been đã tái xuất mạnh mẽ ở Glitch. Vai diễn của cô có thể lép vế về nhan sắc so với bạn diễn Nana, song lại hoàn toàn nổi bật về cách diễn lẫn biểu cảm. Bộ phim thu hút ở cách xây dựng nhân vật và cốt truyện độc đáo, thu hút nên Jeon Yeo Been cũng được nhiều khán giả gọi tên, hi vọng sẽ giành chiến thắng. Có thể nói, bảng đề cử Rồng Xanh 2023 vô cùng gay cấn, khiến khán giả hồi hộp và không khỏi khó đoán.

Jeon Yeo Been





Danh sách đề cử Rồng Xanh 2023 (mảng series): Phim hay nhất: - Casino - The Glory - Bargain - Naco-saints - Weak Hero Class 1 Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: - Jinn Seon Kyu (Bargain) - Ha Jung Woo (Narco Saints) - Do Kyung Soo (Bad Prosecutor) - Choi Min Sik (Big Bet) - Lee Sung Min (Shadow Detective) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: - Jeon Yeo Been (Glitch) - Song Hye Kyo (The Glory) - Jung Ryeo Won (May It Please the Court) - Bae Suzy (Anna) - Kim Seo Hyung (Recipe for Farewell) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: - Park Sung Hoon (The Glory) - Jang Ryul (Bargain) - Jo Woo Jin (Narco Saints) - Kim Joon Han (Anna) - Lee Dong Hwi (Big Bet) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: - Lim Ji Yeon (The Glory) - Lee Elijah (Decoy) - Jung Eun Chae (Anna) - Kim Joo Ryung (Big Bet) - Kyung Soo Jin (Shadow Detective) Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: - Kim Ki Hae (Duty After School) - Moon Sang Min (Duty After School) - Cha Eun Woo (Island) - Park Ji Hoon (Weak Hero Class 1) - Bae In Hyuk (Cheer Up) Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: - Shin Ye Eun (Revenge of Others) - Cha Joo Young (The Glory) - Kwon Eun Bin (Duty After School) - Han Ji Hyun (Cheer Up) - An Hee Yeon/ Hani (Hit the Spot)

Lễ trao giải Rồng Xanh cho mảng series sẽ được tổ chức vào ngày 19/7 tới.

Ảnh: Naver