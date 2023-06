Cảnh phim gây bất ngờ nhất tuần qua giúp rating vượt mốc 21%, phá kỷ lục 2 tháng chưa thể xô đổ

The Real Has Come (Người Ấy Đã Đến) dù không nổi tiếng trên thị trường quốc tế nhưng vẫn liên tục là phim cuối tuần sở hữu rating cao nhất tại Hàn Quốc. Ở tuần lên sóng mới nhất, khi tập 28 ra mắt khán giả, phim ghi nhận con số rating đáng ngưỡng mộ: 21,7%. Đã hai tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên phim "tái thiết lập" kỷ lục này. Trước đó, The Real Has Come đã từng ghi nhận con số tương tự, thậm chí có thời điểm còn cao hơn nhưng suốt 10 tuần lên sóng vừa qua, rating phim chỉ duy trì ở con số 18 - 20%.



Sở dĩ có màn tăng trưởng rating đáng kể này là bởi ở những diễn biến mới nhất, cặp đôi chính Tae Kyung (Ahn Jae Hyun) - Yeon Doo (Baek Jin Hee) đang gặp nguy hiểm khi bị kẻ phản diện Kim Joon Ha tìm cách thao túng. Joon Ha tiếp cận gia đình của Tae Kyung, lấy lòng chủ tịch Gong cũng là bố của Tae Kyung. Anh ta đường hoàng xuất hiện tại nhà của vợ chồng Tae Kyung, khiến Yeon Doo có phần hoảng loạn bởi trong quá khứ, cô và Joon Ha từng có một thời gian yêu đương mặn nồng. Mục đích của Joon Ha là nhắm vào cái thai trong bụng của Tae Kyung vì anh ta cho rằng đó là con của mình.

Điều khiến khán giả bất ngờ là phân đoạn Joon Ha xin được gặp riêng Tae Kyung, anh ta cúi đầu xin lỗi vô cùng thành khẩn, khẳng định với Tae Kyung rằng mình đã sai khi nghĩ cái thai trong bụng Yeon Doo là con mình. Hành động của Joon Ha khiến Tae Kyung và Yeon Doo vô cùng ngạc nhiên vì trước đó, anh ta còn ngang nhiên làm loạn, khiến Yeon Doo khó xử. Khán giả còn tưởng đâu Joon Ha đã "cải tà quy chính", thành tâm mong người cũ được hạnh phúc, ai ngờ chỉ ngay cảnh sau, Joon Ha đã lộ bản chất thật. Anh ta đang thông đồng Se Jin, thư ký của Tae Kyung, lên kế hoạch để lừa gạt hai vợ chồng.

Hành động của Joon Ha khiến cả khán giả lẫn nam chính đều bất ngờ

Màn thể hiện của Jung Eui Jae vai Kim Joon Ha trong tập này cũng được khán giả đánh giá cao. Nhiều người cho rằng trong những cảnh đối diện, diễn xuất của Jung Eui Jae lấn át nam chính Ahn Jae Hyun. Theo dõi hành trình 28 tập phim, nhiều người cũng bất ngờ bởi màn lột xác của Jung Eui Jae trong vai Kim Joon Ha. Anh mang tới hai hình ảnh trái ngược của nhân vật, khi là thanh niên chơi bời, vô trách nhiệm, lúc lại là kẻ phả diện mưu mô, máu lạnh.

Nguồn ảnh: KBS