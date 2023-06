Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19: Vẽ lại nhân duyên đứt đoạn và chữa lành những vụn vỡ tâm hồn

Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 (See You In 19th Life) đã hoàn thành một phần ba chặng đường phát sóng và dù tỷ suất người xem không bứt phá nhưng nó hiện vẫn đang là một trong những tựa phim được đánh giá cao về chất lượng nhất của truyền hình Hàn hiện nay. Dù chưa thực sự là một tác phẩm hoàn hảo nhưng không thể phủ nhận sức hút của tác phẩm này, đến từ diễn xuất, câu chuyện thú vị và nội dung cài cắm nhiều thông điệp nhân văn.

Kịch bản mới mẻ, đan xen nhiều câu chuyện nhưng không rối rắm

Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 xoay quanh Ban Ji Eum (Shin Hye Sun), một cô gái có khả năng nhớ lại những kiếp sống của mình. Ở kiếp thứ 19, những ký ức sống dậy như từng đợt sóng khiến Ji Eum đau đớn, luyến tiếc. Lần đầu tiên sau bao nhiêu kiếp sống, cô trân quý việc mình bị hồi sinh, không chán ghét việc bản thân cứ phải nhớ lại những kiếp sống khác. Vì mối lương duyên bị rút ngắn ở kiếp thứ 18, vì sự nuối tiếc cho mối quan hệ còn chưa kịp chớm nở, Ji Eum đã quyết định nối dài nó ở kiếp 19. Cô gái 24 tuổi quyết định chạy đuổi theo Seo Ha (Ahn Bo Hyun), chàng trai mà ở kiếp trước đã phải chịu đả kích vô cùng to lớn vì cái chết của cô. Không thể nói ra thân phận của mình, Ji Eum phải tiếp cận Seo Ha bằng một thân phận mới, trở thành cô gái cô phần kỳ quặc, khó hiểu trong mắt người mình yêu.

Thoạt nhìn qua thì có thể thấy Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 khá giống với đối thủ đài JTBC: King The Land và nhiều bộ phim Hàn Quốc khác. Cả hai bộ phim đều khai thác chuyện tình yêu nam nữ, chàng giàu - nàng nghèo, tranh đấu thương trường nhưng Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 mới mẻ và khó đoán hơn khi được cài cắm những chi tiết kỳ ảo là câu chuyện ký ức tiền kiếp. Khán giả biết chắc Ji Eum sẽ tiếp cận, tán tỉnh Seo Ha nhưng không đoán được những diễn biến tiếp theo. Có thể nói, phim tách biệt hoàn toàn khỏi motif tình yêu hường phấn, hoàng tử - lọ lem để hấp dẫn khán giả theo một cách rất riêng.

Một điểm thú vị là dù Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 có rất nhiều câu chuyện, nhiều tuyến nhân vật được cài cắm chung trong một tổng thể nhưng cách xử lý của biên kịch rất gãy gọn khiến khán giả không bị rối. Khoảng nửa đầu tiên của tập 1, người xem phải tiếp nhận một lượng nội dung khá lớn khi phim đề cập tới hai kiếp liền kề của nhân vật nhưng câu chuyện được giải quyết rất nhẹ nhàng và dễ hiểu. Thực tế là không ít tác phẩm chuyển thể từ webtoon hoặc tiểu thuyết sang phim đã phải vật lộn để có thể gói gọn cả trăm trang sách trong giới hạn của một vài tập phim. Trong khi đó Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 đã làm rất tốt việc chuyển tải tinh thần tác phẩm, thiết lập một tốc độ ổn định cho câu chuyện để khán giả có thể thưởng thức nó một cách thoải mái nhất.

Xây dựng nhân vật có chiều sâu, tương quan chặt chẽ với nhau

Như đã nói ở trên, Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 không chỉ là câu chuyện tán tỉnh, yêu đương, hẹn hò mà còn cài cắm yếu tố tiền kiếp với rất nhiều nhân vật cùng xuất hiện trong một câu chuyện. Bởi vì đã trải qua nhiều kiếp sống nên Ji Eum có nhiều trải nghiệm thực tế, nhiều vốn sống nhưng không phải vì thế mà cô có nhiều mối quan hệ. Cô chán ghét việc cứ phải nhớ lại tiền kiếp, quên mất cách phải trân trọng kiếp sống và những người thân xung quanh mình. Để rồi ở kiếp thứ 19, sau một cuộc đời chỉ dài vẻn vẹn 12 năm, cô nhận ra mình khao khát được kết nối, được có một nơi để thực sự gọi là gia đình.

Kiếp sống thứ 19 quá khốn khổ, khi gia đình hiện tại trở thành một gánh nặng, cô phải vật lộn với cuộc sống ngay từ khi còn là một cô bé. Ji Eum đáng thương lần này phải tìm cách kết nối với người thân ở kiếp thứ 17 - Kim Ae Gyeong dù cô vô cùng sợ thứ cảm giác bị người thân khước từ, khi họ không thể tin vào câu chuyện mà chỉ mình cô có cơ hội được trải qua. Chấp niệm với Seo Ha, việc cô cố gắng tiếp cận chàng trai này cũng khiến một lần nữa cô buộc lòng phải nối lại nhân duyên đứt đoạn ở kiếp thứ 19. Đứng trước cô em gái nhỏ của mình ở kiếp trước, Ji Eum hơn một lần khao khát được nói ra thân phận, trước người mẹ khốn khổ của mình, cô đau đớn đến mất kiểm soát, khao khát mẹ sẽ nhận ra mình ngay lần gặp đầu tiên. Lần đầu tiên trong 19 kiếp, Ji Eum nhìn thấy nỗi đau của những người ở lại, sau khi mình hết một kiếp sống, điều này khiến cô muốn đến bên xoa dịu nỗi đau của họ, dù 24 năm đã trôi qua nhưng không đủ dũng khí càng chẳng có cách nào để nói về những sự thật không tưởng.

Vì sự thần kỳ trong cuộc đời của Ji Eum, các nhân vật trong phim vì vậy cũng buộc phải có mối tương quan chặt chẽ, kết nối với nhau bằng một sợi dây vô hình. Ji Eum không chỉ có một mà có rất nhiều gia đình, rất nhiều những sợi dây đứt đoạn mà ở kiếp 19 này, bằng một cách nào đó, cô có thể sẽ nối lại. Khán giả thích cách biên kịch xây dựng nhân vật Ji Eum, một cô gái với vẻ ngoài tươi sáng nhưng thực chất tâm tư lại hỗn loạn. Nhớ quá nhiều ký ức nhưng không thể nói ra buộc cô phải nén mọi tâm tư trong lòng. Những người khác chỉ đơn giản là thấy cô rất quen thuộc hoặc có phần kỳ quặc, còn Ji Eum thì là bao lần cố gắng để giữ lại những tâm tư cho riêng mình, đau đớn đến điên dại.

Diễn xuất ấn tượng

Đây có lẽ là điều quan trọng nhất làm nên sức hút của Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 cho đến thời điểm hiện tại. Phim sở hữu dàn diễn viên nhí quá xuất sắc, dù họ chỉ xuất hiện chủ yếu ở tập 1 và trong hồi ức của các nhân vật ở giai đoạn sau nhưng không thể phủ nhận chính ba cái tên Park So Yi (Ji Eum hồi nhỏ) - Jeong Hyun Jun (Seo Ha hồi nhỏ) và Kim Si Ah (Ji Eum kiếp thứ 18) đã làm nên linh hồn của tác phẩm này. Chính bởi quá thích ba gương mặt này nên khi phim chuyển sang giai đoạn hiện tại, với sự xuất hiện của dàn diễn viên người lớn, mà chủ chốt là Shin Hye Sun và Ahn Bo Hyun, khán giả có phần hụt hẫng.

Dĩ nhiên nói vậy không có nghĩa là Shin Hye Sun và Ahn Bo Hyun thể hiện không tốt. Nếu Ahn Bo Hyun còn khiến khán giả hoài nghi về năng lực ở hai tập đầu thì Shin Hye Sun lại mang đến một màn trình diễn thực sự tuyệt vời. Trên mạng xã hội, khán giả dành rất nhiều mỹ từ cho Shin Hye Sun và màn diễn xuất ấn tượng nhất nhì trong sự nghiệp của cô. Đặc biệt trong những phân đoạn nặng cảm xúc, như khi Ji Eum khao khát nhận lại mẹ, tự ôm lấy bản thân và khóc lớn trên đường, khán giả phải ngả mũ cảm thán trước nữ diễn viên này. Dù nhân vật của cô lần này cũng mang nét tính cách tươi sáng, bá đạo nhưng khán giả không hề nhầm lẫn với “chàng hậu” của bộ phim Mr. Queen, đây đúng là Ji Eum, thực sự là Ji Eum mà khán giả từng thấy trong truyện tranh. Bên cạnh đó, những diễn viên phụ cũng làm rất tốt vai trò của mình, chí ít là cho đến hết tập 4, phim chưa có lỗ hổng về diễn xuất nào.

Cài cắm câu chuyện chữa lành

Dù ở ngoài cuộc sống, câu chuyện nhớ được tiền kiếp là điều gần như không tưởng nhưng thông qua nhân vật Ji Eum, khán giả vẫn thấy được rất nhiều vấn đề của chính bản thân mình. Đó là câu chuyện về gia đình, bạn bè, những luyến tiếc về câu chuyện xảy ra trong quá khứ, về những mối nhân duyên đứt đoạn và sự tàn khốc của thứ gọi là tử biệt sinh ly. Trải qua 19 kiếp sống, Ji Eum bỗng nhận ra, dù mình biết và trải qua rất nhiều chuyện nhưng với cuộc đời này, cô vẫn là một đứa trẻ còn thiếu sót quá nhiều. Lần đầu tiên trong bao nhiêu cuộc đời, cô được trải nghiệm cảm giác chứng kiến nỗi đau của sự mất mát, biết được những người ở lại sẽ khổ sở thế nào trước sự ra đi của mình và khao khát được hồi sinh. Những nhung nhớ, luyến tiếc, hối hận trong cuộc sống tạo sự rung cảm cho khán giả, khiến cho họ được chiêm nghiệm những thứ cảm giác mà có lẽ, cuộc đời này khao khát thì cũng khó có thể nếm trải.

Lấy nền tảng là câu chuyện về tình yêu nam nữ nhưng thực tế nội dung của phim rất sâu sắc, không chỉ dừng lại ở những mối quan hệ lãng mạn. Nó đề cập đến những tổn thương trong quá khứ và cả câu chuyện về sức khỏe tâm thần. Seo Ha sau những nỗi đau đến một cách dồn dập, mất cả mẹ lẫn mối tình đầu, anh sống trong sự khổ hạnh với những tổn thương nhiều hơn việc một bên tai bị hỏng. Đó là nỗi đau trong tâm can, khi bao năm qua, Seo Ha vẫn không dám ngồi ở ghế sau xe hơi, sợ điều kinh hoàng trong quá khứ sẽ xảy ra một lần nữa. Thậm chí khi nhìn thấy chiếc xe tải giống với hình ảnh trong quá khứ, anh còn đau đớn đến mức không thở nổi. Ji Eum đến bên Seo Ha không chỉ để vẽ lại mối nhân duyên đứt đoạn mà còn như một thiên sứ, khơi ra vết thương lòng mà anh cố giấu kín để rồi có thể nhẹ nhàng chữa lành nó. Hay với cả những người thân của kiếp trước, cô có lẽ cũng sẽ lần lượt kề bên, giúp họ vượt qua những nỗi đau kéo dài hàng chục năm.

“Phải lớn lên một mình, cháu vất vả rồi. Từ nay hãy sống với cậu nhé” - chỉ một câu nói của Ji Eum 8 tuổi với Ae Gyeong đã khiến người phụ nữ tuổi trung niên tin rằng đây là người cậu của mình đã tái sinh chuyển kiếp. Họ sống cùng nhau, Ji Eum có thể trở thành gánh nặng vật chất nhưng lại giúp Ae Gyeong xoa dịu những tổn thương khi phải một mình trưởng thành, cô độc với cuộc đời.

Chấm điểm: 3,5/5

Dù còn một số nhược điểm, như việc diễn xuất kể trên hay phim không nhiều cao trào, khiến khán giả có thể cảm thấy chán nhưng không thể phủ nhận, Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 là một tác phẩm thực sự đáng xem. Nhân văn, ý nghĩa, câu chuyện và các nhân vật có chiều sâu, bên cạnh đó phim còn đang mở ra những tranh đấu ở giai đoạn sau, hứa hẹn phần nội dung hấp dẫn hơn.

Nguồn ảnh: tvN