Shin Hye Sun suýt tiết lộ bí mật thân phận với một người, rating phim lập kỷ lục mới

Sau tập 3 với sự sụt giảm nhẹ về rating, Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 (See You In My 19th Life) đã lấy lại phong độ ở tập 4. Rating tăng từ 4,9% lên con số 5,73%, thiết lập một kỷ lục mới cho tác phẩm này.



Mở đầu tập 4, sau khi vô tình thấy Ji Eum (Shin Hye Sun) khóc trước của nhà Cho Won, Seo Ha (Ahn Bo Hyun) đã nắm tay Ji Eum chạy đi vì sợ mẹ Cho Won nhìn thấy. Sau đó hai người cùng tới cửa hàng tiện lợi để ăn tối, tại đây Ji Eum liên tục có những lời nói, hành động "thả thính", đụng chạm khiến Seo Ha suýt mất kiểm soát. Trên đường về, Seo Ha còn liên tục tưởng tượng ra hình ảnh của Ji Eum, bên tai văng vẳng những lời tỏ tình. Đêm đó, Seo Ha bối rối tới độ phải tới nhà người bạn thân kiêm thư ký riêng Do Yoon để ngủ lại và nhờ Do Yoon nếu thấy mình lỡ "lầm đường" thì nhớ cản bước.

Ngày hôm sau, Seo Ha quyết định sẽ hợp tác với Cho Won, điều này khiến Ji Eum lại có cơ hội gặp mặt em gái của mình. Khi Cho Won nói ra việc mình luôn có cảm giác rất quen thuộc với Ji Eum, Ji Eum đã suýt nói ra thân phận của mình.

Cho Won quyết định tỏ tình với Do Yoon trước khi chính thức vào làm việc. Dù trước đó từng nhiều lần âm thầm dõi theo Cho Won nhưng trước lời tỏ tình đường đột này, Do Yoon lại từ chối. Cùng lúc này, Ji Eum cũng thông báo với Seo Ha, rằng mình sẽ tỏ tình đúng 3 lần, nếu bị từ chối cả 3, Ji Eum sẽ bỏ cuộc. Ji Eum muốn Seo Ha sẽ yêu cô ở hiện tại chứ không phải nhớ tới cô gái ở kiếp trước.

Ji Eum bị anh trai quấy rầy, hắn ta lại muốn vòi vĩnh tiền từ cô. Thậm chí Ban Dong Woo còn đuổi và túm tóc Ji Eum giữa phố. Seo Ha vô tình thấy cảnh này, ra tay "anh hùng cứu mỹ nhân", ai ngờ lại bị Dong Woo đánh. Sau khi Dong Woo bỏ đi, Ji Eum và Seo Ha cùng đi nhậu, lúc này Ji Eum tiếp tục buông lời thả thính. Seo Ha nhanh chóng uống say, liên tục nhìn thấy hình ảnh của Joo Won ở Ji Eum. Thậm chí Seo Ha còn nói muốn cùng Ji Eum "thử hôn" nhưng Ji Eum không muốn nghe điều này từ miệng một người say. Sau đó, cô bất ngờ khi Seo Ha kể lại chuyện mình đã mất đi Joo Won, người bạn, người chị ở bên anh hồi nhỏ.

Tập phim kết thúc khi Ji Eum cố đưa Seo Ha về nhà và phải nhờ đến sự giúp đỡ của Cho Won. Trong lúc cố đưa Seo Ha lên giường nghỉ ngơi, khoảnh cách giữa hai người sát lại, mái tóc của Ji Eum liên tục chạm vào gương mặt Seo Ha, giống như khoảnh khắc Joo Won ngã gục lên người Seo Ha trong vụ tai nạn. Trong cơn mê, một lần nữa Seo Ha nhìn thấy hình dáng Joo Won, anh vô thức nắm tay Ji Eum và nói "chị đừng đi". Những điều này bị Cho Won nhìn thấy, bao năm qua đây là lần đầu tiên cô biết Seo Ha đã tổn thương tâm lý nặng nề tới mức nào sau vụ tai nạn năm xưa.

Nguồn ảnh: tvN