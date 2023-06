Nữ phụ chỉ biết ghen tị với nhan sắc của Yoona: Sự nghiệp gặp ảnh hưởng vì cảnh nhạy cảm

Sự trở lại của Yoona trong bộ phim hài lãng mạn King The Land - Khách Sạn Vương Giả đang thu hút sự chú ý đông đảo của người xem. Trải qua 2 tuần chiếu đầu tiên, phim có sự tăng trưởng mạnh mẽ về rating, hiện đang là một trong những dự án phim Hàn cuối tuần hàng đầu. Trong phim, Yoona vào vai Cheon Sa Rang - nữ nhân viên xinh đẹp, tài năng của khách sạn King hoành tráng. Tuy có kinh nghiệm lẫn nhan sắc nhưng Sa Rang không tránh khỏi những hiềm khích, "sóng gió" công sở, mà trong đó có công đóng góp không nhỏ của nữ phụ này.

Trước khi được thăng chức lên khu vực sảnh chờ VIP - bộ mặt của khách sạn King, Sa Rang là nhân viên cấp dưới của quản lý Kim So Mi. Ngay từ khi gặp Sa Rang, So Mi đã tỏ ra khó chịu, ganh ghét Sa Rang ra mặt. Cô thậm chí từng nhiều lần muốn hạ bệ, cho thấy sự yếu kém của nữ chính trước mặt ban lãnh đạo.

Nữ phụ ganh tị với nhan sắc Yoona

Song, nữ phụ này luôn luôn thất bại vì Sa Rang khá tài giỏi, từ khi còn là nhân viên mới đã thông thạo kiến thức khách sạn, cũng như biết đến 4 ngôn ngữ. Khi thấy Sa Rang được chọn đi quay video quảng bá khách sạn cùng Gu Won (Lee Jun Ho) hay thấy cô được chính chủ tịch thăng chức, So Mi vẫn không giấu được sự ghen tị của mình. Thế nhưng so với Sa Rang, So Mi trong các tập đầu King The Land gần như không có đóng góp lớn gì cho khách sạn ngoài việc ngồi đó và nói xấu đồng nghiệp.



Có thể nói trong số các phim đang phát sóng trong thời gian qua, So Mi là nữ phụ khiến khán giả chán ghét nhất trên màn ảnh Hàn vì xấu tính, không có nhiều vai trò và cứ mỗi khi xuất hiện, cô lại có hiềm khích vô lý với nữ chính.

Vào vai nữ phụ So Mi đáng ghét này của King The Land là nữ diễn viên sinh năm 1987 Gong Ye Ji. Cô từng tốt nghiệp đai học quốc gia Hàn Quốc chuyên ngành nghệ thuật diễn xuất, sau đó bắt đầu đóng điện ảnh từ năm 2010. Tuy vậy, phải đến 2014 thì Gong Ye Ji mới được biết đến nhờ vai nữ chính phim kinh dị Trường Học Ma Quái.

Đến năm 2015, Gong Ye Ji có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi tham gia phim Yêu Vào Ngày Tận Thế. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên 8X có cảnh thân mật cùng bạn diễn nam. Trong phim, cô vào vai Yoo Jin - con gái của nữ chính Ja Young. Sau khi chồng qua đời, Ja Young có dự định "đi bước nữa" cùng nam chính Dong Ha, thế nhưng nhận ra Dong Ha và con gái của mình cũng có "gian tình". Việc nhân vật của Gong Ye Ji có những cảnh nhạy cảm với bạn trai của mẹ, đồng thời vướng vào cuộc tình tay ba tréo ngoe khiến bản thân nữ diễn viên gặp nhiều chỉ trích, đánh giá không hay sau nhiều nỗ lực xây dựng hình tượng với thể loại phim chính kịch.

Từ một nữ diễn viên chuyên đóng chính điện ảnh, Gong Ye Ji phải hoãn luôn sự nghiệp trên màn ảnh rộng. Sau đó 1 năm, Gong Ye Ji hoàn toàn chuyển hướng sang đóng truyền hình nhưng chỉ toàn vai phụ nhỏ, đánh dấu sự tụt dốc của cô sau 5 năm đầu tiên làm nghề.

Trước King The Land, cô có tham gia một vai nhỏ trong phim Nhật Ký Tự Do Của Tôi cũng thuộc đài JTBC nhưng không ghi dấu ấn. Từng chia sẻ về quyết định đóng cảnh thân mật, Gong Ye Ji cho biết cô khá hồi hộp nhưng không hối hận với quyết định của mình. Hiện tại ở tuổi U40, nữ diễn viên vẫn đang chật vật tìm kiếm chỗ đứng trên màn ảnh, nhất là khi nhan sắc và tài nguyên trong giới có phần hạn chế.



Gong Ye Ji ở tuổi U40

Ảnh: Naver