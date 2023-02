Mỹ nhân Hàn và những màn thử vai cam go nhất: Ngay cô đầu tiên đã vượt qua tận 1500 đối thủ!

Không phải quá trình thử vai nào cũng dễ dàng, hay được "dọn đường" sẵn cho bất kì ai. Bên cạnh các ngôi sao được "đo ni đóng giày" cho nhân vật, vẫn có nhiều cái tên phải tranh đấu, vượt nhiều khổ ải và thậm chí hàng trăm người khác để có được vai diễn để đời.

Kim Tae Ri

Mỹ nhân của Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt đã trải qua thử thách lớn nhất sự nghiệp của mình ở dự án Người Hầu Gái của Park Chan Wook. Ekip đã yêu cầu các ứng viên rằng họ bắt buộc phải có những cảnh thân mật, bằng không họ sẽ bị loại. Kim Tae Ri đã xuất sắc đánh bại 1500 ứng viên với diễn xuất mới lạ, độc đáo và gây ấn tượng mạnh với đạo diễn Park. Tuy nhiên khi ấy, Kim Tae Ri vẫn khá lo sợ mình sẽ khiến phim không hay. Để khích lệ cô, Park Chan Wook đã khẳng định bằng lời nói "Tôi đã chọn cô" như một phần thưởng xứng đáng.

Lee Yoo Mi

Mỹ nhân đẹp lạ của Trò Chơi Con Mực có câu chuyện sự nghiệp khiến không ít khán giả cảm động. Trước khi gây tiếng vang với "cơn sốt toàn cầu" này, Lee Yoo Mi đã tốn không ít lần thử vai và gặp thất bại. Khi được ekip Squid Game hỏi cô đã tham gia bao nhiêu cuộc tuyển chọn rồi, Lee Yoo Mi đáp "Cỡ 500" với thái độ vô cùng thản nhiên. Có lẽ khi ấy nữ diễn viên không nghĩ cô sẽ được chọn, song phép màu đã xảy ra.

Kim Da Mi

Kim Tae Ri không phải cái tên duy nhất từng vượt qua hàng nghìn đối thủ để có được vai diễn đổi đời. Kim Da Mi cũng là một trong những mỹ nhân từng trải qua cuộc "đại chiến" tương tự. Khi tham gia tuyển vai cho dự án điện ảnh The Witch, ngôi sao Tầng Lớp Itaewon không ngờ rằng có đến gần 1500 người khác cũng chiến đấu vì vai diễn Ja Yoon. Sau cùng Kim Da Mi được chấm bởi sự gai góc, sẵn sàng "làm xấu" vì nhân vật.

Lee Se Hee

Tham gia dự án Hospital Playlist 2 (Chuyện Đời Bác Sĩ 2), nữ diễn viên Lee Se Hee không ngờ bản thân lại có dịp trải nghiệm một buổi tuyển vai… độc lạ như vậy. Khi đến buổi casting, cô nhận được nhiều yêu cầu hiếm thấy từ đạo diễn Shin Won Ho. Các ứng cử viên không hề được giao cho kịch bản gì cả mà sẽ cùng ngồi trò chuyện với ekip. Nếu ekip cảm thấy ưng ai, họ sẽ đưa kịch bản để ứng viên đó diễn lại. Lee Se Hee cho biết 1 người có thể nhận 4-5 kịch bản để thể hiện nhiều kiểu vai khác nhau. Sau 2 vòng cam go, cô nàng đã được lựa chọn gia nhập "đại gia đình" bác sĩ được yêu thích nhất màn ảnh Hàn.

Kim Go Eun

Để có được thành công như hôm nay, Kim Go Eun đã có sự khởi đầu vô cùng gian nan, thậm chí đối mặt với tranh cãi. Ở dự án phim đầu tay mang tên Nàng Thơ vào năm 2012, nữ tân binh Kim Go Eun đã có buổi tuyển chọn diễn viên mà cô không thể nào quên. Nữ diễn viên đã đối mặt với những yêu cầu gắt gao từ ekip, thể hiện hình tượng một nữ sinh thuần khiết, song vẫn có nét quyến rũ và mộng mị. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã vượt qua 300 ứng viên sáng giá để có được cái gật đầu từ đạo diễn. Vai nữ chính đầu tay đã giúp Kim Go Eun thắng giải tân binh Rồng Xanh và mở ra cho cô gái trẻ sự nghiệp muôn màu như hiện tại.

Nguồn: Koreaboo