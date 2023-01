Mỹ nhân Hàn bị đuổi khỏi đoàn phim vì đánh đạo diễn, khán giả ra sức bênh vực nhưng nhà đài vẫn quyết tìm người thế vai

Go Hyun Jung là nữ diễn viên nổi danh có xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu. Dù là người đẹp đóng phim nhưng cô lại nhanh chóng thể hiện năng lực vượt trội, chinh phục được khán giả ở vai trò mới. Tuy nhiên cô không đóng nhiều phim và cũng đã lâu rồi không có tác phẩm đình đám.



Năm 2018 từng là năm mà Go Hyun Jung có một bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Return. Tác phẩm nhận được nhiều lời khen từ khán giả, rating cũng khá ổn. Thế nhưng Return lại trở thành nỗi buồn trong sự nghiệp của cô khi cô chỉ gắn bó với nó nửa hành trình và buộc phải rời khỏi vai trò nữ chính vì lùm xùm với đạo diễn.

Thời điểm đó, Dispatch cho hay, Go Hyun Jung đã cãi nhau với đạo diễn Joo Dong Min trên phim trường. Cô thậm chí văng tục, đánh đạo diễn rồi tuyên bố ngừng quay. Ngay thời điểm tin tức này tràn lan trên mặt báo, đài SBS đã tức tốc tìm người thế chỗ Go Hyun Jung. Công ty IOK quản lý của nữ diễn viên cho biết Go Hyun Jung đã nhiều lần gửi lời xin lỗi tới các thành viên trong đoàn nhưng không được. Thêm vào đó công ty cũng phủ nhận hành động bạo lực của mỹ nhân họ Go, khẳng định Hyun Jung không đánh người mà chỉ có mâu thuẫn. Nhưng vì không muốn gây thêm thiệt hại cho đoàn phim nên cô mới quyết định im lặng rút lui.

Đáng ngạc nhiên là ở thời điểm đó, khán giả lại tỏ ý bênh cực Go Hyun Jung. Thậm chí còn tràn vào trang của SBS, yêu cầu nhà đài không được phép "đuổi" cô. Trước thái độ của dư luận, SBS vẫn thay nữ chính và tuyên bố không có lệnh cấm nào đối với Go Hyun Jung, nghĩa là họ hoàn toàn có thể hợp tác ở dự án khác. Nói là vậy nhưng thực chất đã 5 năm trôi qua, Go Hyun Jung vẫn chưa có dự án nào hợp tác với nhà đài này.

