Nhận không ra cô Hồng Mắt Biếc ở phim sinh tồn mới, từ ngoại hình đến diễn xuất đều như người khác vậy!

Móng Vuốt là một trong số những bộ phim Việt Nam đang được mong chờ ra mắt trong năm 2023. Mới đây, ekip làm phim đã trình làng first look dài 1 phút, nhằm giới thiệu tới khán giả về bối cảnh, dàn diễn viên cũng như màu sắc của phim.



First look Móng Vuốt

Chuyện phim xoay quanh nhóm bạn chơi thân với nhau từ thời trung học. Nhằm kỷ niệm cột mốc 10 năm gắn bó, cả hội quyết định rời xa phố thị, tìm đến khu rừng vùng ngoại ô để “đổi gió”. Tiếc rằng, chuyến đi dã ngoại tưởng chừng đáng nhớ ấy bỗng chốc trở thành cơn ác mộng kinh hoàng, khi họ bắt gặp ánh mắt của một sinh vật nguy hiểm đang rình rập trong bóng tối.

Tuy có thời lượng ngắn, first look Móng Vuốt đã khắc họa phần nào bầu không khí hồi hộp, căng thẳng tới từng giây phút - yếu tố quan trọng bậc nhất ở thể loại tâm lý, sinh tồn. Bị mắc kẹt giữa rừng đêm hoang vắng, nhóm bạn trẻ phải giành giật mạng sống trước nanh vuốt ác thú. Tuy nhiên first look không mang tới cảm giác quá ngột ngạt, nặng nề, thay vào đó là tiếu tấu dồn dập, kết hợp với nhạc điện tử bắt tai. Hiện tại, ekip làm phim vẫn giữ kín tạo hình ác thú, khiến khán giả vô cùng tò mò về thứ mà nhóm bạn trẻ phải đối diện.

Chưa biết chính xác nội dung phim sẽ ra sao nhưng first look ít nhiều gây chú ý bởi phần tạo hình và biểu cảm đặc sắc của dàn diễn viên trẻ. Cá tính và đầy nổi loạn là hình dung mà khán giả có được sau đoạn clip ngắn. Đặc biệt hình ảnh của nữ chính Thảo Tâm gây bất ngờ. Thoát khỏi hình tượng nhẹ nhàng thường thấy từ thời Mắt Biếc, cô nhuộm tóc sáng màu, ăn mặc cá tính, xăm mình, ánh mắt cũng vô cùng sắc lạnh, hứa hẹn mang tới một nét diễn mới.

Phim Móng Vuốt do đạo diễn Lê Thanh Sơn thực hiện, với sự góp mặt của dàn diễn viên Tuấn Trần, Thảo Tâm, Rocker Nguyễn, Gi A Nguyễn, Quốc Khánh, Naomi, Ceri, Hồng Thanh,… dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào mùa thu năm 2023

Nguồn ảnh: NSX