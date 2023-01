Tái xuất màn ảnh sau 2 năm, "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa đại chiến với Thu Trang

Dạo đầu với tình tiết "bao giờ lấy chồng, cha thề bỏ nhậu", First look trailer "Chuyện xóm tui: Con nhót mót chồng" mở ra xung đột trong mối quan hệ cha con giữa ông Xỉn và Nhót, khắc họa phần nào chân dung nhân vật và gợi cho người xem về những mâu thuẫn trong gia đình ông Xỉn nhưng không kém phần hài hước,

Dù không tiết lộ quá nhiều, First look poster và trailer "Chuyện xóm tui: Con nhót mót chồng" vẫn tạo nên sự thú vị nhất định. Nếu là khán giả yêu điện ảnh, ắt hẳn chúng ta chưa quên màn đối đáp giữa Thái Hòa và Thu Trang trong "Tiệc trăng máu", do đó, màn khẩu chiến tưng bừng của cha con nhà ông Xỉn và con Nhót cùng màn "chốt đơn" lấy chồng càng được rất nhiều người mong chờ.

Đồng thời, tình tiết này cũng phần nào cho thấy bộ phim sẽ triệt để khai thác yếu tố hài hước của "nữ hoàng ngôn ngữ" Thu Trang và "ông hoàng trả treo" Thái Hòa thông qua mối quan hệ của hai cha con luôn khắc khẩu nhưng thực chất luôn dành tình thương cho nhau theo cách không giống ai.

Với những hình ảnh và câu thoại ngắn xuất hiện trong First look, khán giả có thể phần nào nhận ra ông Xỉn là một người thích rượu chè, khắc khẩu với con gái. Trong khi đó, Nhót không thể hòa thuận với cha mình từ trong suy nghĩ đến cách nói chuyện. Lời tuyên bố "cha bỏ nhậu, con lấy chồng" càng thêm khẳng định việc Nhót quyết tâm muốn cha mình từ bỏ "ma men". Vậy kế hoạch lấy chồng để cha bỏ nhậu của "hủ mắm treo đầu giường" Nhót có thành công? Mối quan hệ cha con giữa ông Xỉn và Nhót rồi sẽ đi về đâu khi mâu thuẫn mở ra càng ngày càng lớn khi cả hai người đều giữ khư khư cái tôi của mình?

Toàn bộ xung đột của Nhót - Thu Trang với "kèo chiến" đã lên cùng ông Xỉn Thái Hòa sẽ được bật mí đến khán giả vào 28/04/2023 này. Không chỉ ấn định ngày ra rạp, NSX "Chuyện xóm tui: Con nhót mót chồng" cho biết bản phim điện ảnh vẫn lưu giữ "cái hồn" đã làm nên dấu ấn của bản web-drama, nhưng sẽ có những thay đổi, nâng cấp, hứa hẹn tạo nên sự bất ngờ, thú vị cho mùa lễ 30/04 năm nay.

Lấy cảm hứng từ web drama "Chuyện xóm tui", phiên bản điện ảnh sẽ mang một màu sắc hoàn toàn khác: hài hước hơn, gần gũi và nhiều cảm xúc hơn. "Chuyện xóm tui: Con nhót mót chồng" là câu chuyện của Nhót - người phụ nữ "chưa kịp già" đã sắp bị mãn kinh, vội vàng đi tìm chồng. Nhưng sâu thẳm trong cô, là khao khát muốn có một đứa con và luôn muốn hàn gắn với người cha suốt ngày say xỉn của mình./.