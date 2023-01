Bất ngờ với 4 phim Hàn vừa tự phá kỷ lục tỷ suất người xem của chính mình, có bộ lên đến 25%!

Khi chỉ còn vài ngày nữa là đến dịp Tết, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đã đón nhận vô vàn tin vui đến từ các bộ phim đang phát sóng. Theo Soompi đưa tin, cả 4 dự án được quan tâm nhất hiện tại đều có sự tăng trưởng về tỷ suất người xem ở tập mới, và tất cả đều là kỷ lục đỉnh cao kể từ khi bắt đầu lên sóng. Đó là những phim nào?

Đầu tiên là Crash Course in Romance (Khóa Học Yêu Cấp Tốc) mới lên sóng 2 tập đầu tiên, thế nhưng có thành tích tỷ suất được đánh giá là khá ổn. Tập 2 của phim đã đạt 5,8% trung bình toàn quốc, thiết lập một cột mốc khởi đầu khá tốt. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của "Ảnh hậu Cannes" Jeon Do Yeon sau 17 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Trong phim cô đóng vai một cựu vận động viên giờ trở thành chủ cửa hàng món ăn phụ, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người.

Bên cạnh Khóa Học Yêu Cấp Tốc mới chiếu của đài tvN thì dự án đầy kịch tính Red Balloon (Tham Vọng Rực Đỏ) cũng mang về kỷ lục tỷ suất người xem mới. Đi được nửa chặng đường phát sóng, phim ghi nhận con số 7,7% toàn quốc ở tập 10. Dự án xoay quanh những người lớn tham vọng, không từ thủ đoạn này đang được hi vọng sẽ chiếm lĩnh kỷ lục tỷ suất người xem mọi thời đại của đài TV Chosun, thành tích vốn đang được nắm giữ bởi Yêu, Kết Hôn Và Ly Dị 2.

Không chịu thua các dự án trên, phim Agency (Công Ty Quảng Cáo) của chị đẹp Lee Bo Young cũng vừa ghi nhận con số tỷ suất trung bình 8,9% cho tập 4, cũng là thành tích cao nhất tính đến hiện tại. Dự án của đài jTBC tập trung khai thác ngành quảng cáo, đúng hơn là vai trò của nữ giới trong lĩnh vực này. Lee Bo Young là nữ chính, thủ vai Go Ah In - người phụ nữ đầu tiên bước vào hàng ngũ cấp cao của một tập đoàn quảng cáo hàng đầu.

Sau cùng phải kể đến "tay đua" Three Bold Siblings (Ba Chị Em Dũng Cảm) - bộ phim đang chiếu giờ vàng cuối tuần của KBS2 vừa đạt dấu mốc tỷ suất lên đến 25% toàn quốc cho tập 33, cao nhất kể từ khi phim lên sóng vào cuối tháng 9/2022. Việc nữ chính Tae Joo bất ngờ bị yêu cầu... ly hôn bởi nam chính Sang Joon đã khiến lượt xem tăng vọt. Vừa qua tại KBS Drama Awards, cặp đôi chính Lee Ha Na - Im Ju Hwan cũng đã thắng giải Diễn viên xuất sắc nhất nhờ "phản ứng hóa học" đỉnh cao trong phim. Giờ đây sau khoảng thời gian đầy ngọt ngào, sóng gió đã chính thức ập đến với dàn nhân vật Ba Chị Em Dũng Cảm!

