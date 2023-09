Mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất showbiz: Hơn 10 năm không già đi, từng điêu đứng sự nghiệp vì giảm cân

Idol lấn sân với sự nghiệp đáng ngưỡng mộ

Uee lần đầu tiên ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc After School vào năm 2009. Ngay những năm đầu sự nghiệp, Uee có sự nghiệp vô cùng rực rỡ, từ ca hát đến mẫu ảnh, đóng quảng cáo đều gặt hái được nhiều thành công.

Thành công với nhóm nhạc của mình nhưng so với các thành viên khác, Uee lại mặn mà với phim ảnh hơn. Cô sớm mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực diễn xuất ngay khi vừa ra mắt khi góp mặt trong bộ phim Nữ Hoàng Seondeok. Tuy là một tay ngang nhưng diễn xuất của Uee lại vô cùng ấn tượng, ngay lập tức ghi được dấu ấn khi vừa lấn sân.

Uee ở Nữ Hoàng Seondeok

Cùng trong năm 2009, Uee ghi dấu ấn đậm nét với vai nữ phụ phản diện vô cùng đáng ghét ở bộ phim Cô Nàng Đẹp Trai (You're Beautiful). Khán giả cảm thấy rất thú vị khi một nữ thần tượng lấn sân lại chọn cho mình vai phản diện làm ảnh hưởng hình tượng ngay đầu sự nghiệp. Chính sự "chịu chơi" này đã khiến nữ thần tượng được nhiều khán giả và các nhà làm phim để mắt tới. Cô có thêm nhiều cơ hội diễn xuất trong hàng loạt tác phẩm đình đám như Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, Xã Hội Thượng Lưu, Cầu Vồng Hoàng Kim,... Đặc biệt là với phim Quý Tử Nhà Nông , UEE đã chiến thắng giải Tân binh tại Baeksang và nhiều giải thưởng danh giá khác.

Mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất showbiz nhưng ám ảnh về cân nặng

Uee từng được khán giả và truyền thông ưu ái gọi với cái tên mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất showbiz. "Cặp đùi mật ong" đã trở thành thương hiệu riêng của Uee, khiến cô luôn tỏa sáng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Dĩ nhiên không chỉ đôi chân dài mà cả hình thể của Uee cũng vô cùng quyến rũ, điều này góp phần giúp cô khẳng định vị thế trong những năm đầu sự nghiệp.

Xinh đẹp, quyến rũ là vậy nhưng Uee lại từng bị ám ảnh về việc giảm cân trong suốt một thời gian dài. Cô sợ hãi khi phải đọc những bình luận khiếm nhã rằng mình đang thừa cân và có mỡ bụng. Chính vì vậy, Uee đã lao vào việc giảm cân, trong suốt 8 năm chỉ dám ăn 1 bữa/ngày để tránh tăng cân. Việc cố gắng làm hài lòng cư dân mạng đã khiến Uee gặp hậu quả đáng tiếc khi thân hình ngày càng hốc hác, già hơn tuổi thật và mất đi nét khỏe khoắn khi xưa. Không chỉ vậy, sự nghiệp của cô cũng ảnh hưởng, tụt dốc không phanh khi Uee xuất hiện trên phim với dáng vẻ thiếu sức sống và tiếp tục phải hứng chịu những lời chê bai, rằng cô quá gầy, không phù hợp với nhân vật.

Uee thời điểm sụt cân

Có diễn xuất thật sự tuyệt vời nhưng sự nghiệp phim ảnh của Uee lại bị chững lại suốt một thời gian dài. Gần đây nhất, cô gặp thất bại ở dự án Ghost Doctor, đóng cùng Bi Rain và Kim Bum.

Uee ở Ghost Doctor

Dù sự nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng Uee không hề nản chí. Sắp tới đây, cô sẽ tiếp tục tái xuất với bộ phim Live Your Own Life và được mong chờ sẽ có một cú nhảy vọt xứng tầm. Nhìn những hình ảnh đầu tiên từ Live Your Own Life có thể thấy Uee trông tươi tắn, rạng rỡ hơn hẳn thời điểm đóng Ghost Doctor. Có lẽ cô đã không còn ám ảnh về vấn đề cân nặng, dần lấy lại phong độ của chính mình. Khán giả cũng dành nhiều lời khen ngợi, cho rằng ở tuổi 35, Uee vẫn rất trẻ trung, không khác nhiều so với giai đoạn mới lấn sân sang diễn xuất ở Nữ Hoàng Seondeok.

Uee ở Live Your Own Life

Nguồn ảnh: Hancinema