Mỹ nhân "bước ra từ truyện" gây sốt màn ảnh: Đứng sau trào lưu đình đám cùng tài tử Marvel

Dịp Hè 2022, bộ phim Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát (Where the Crawdads Sing) được đánh giá cao nhất ngoài rạp nhờ chất lượng đến từ câu chuyện, bối cảnh lẫn diễn xuất. Bên cạnh nhạc phim thu hút do Taylor Swift sáng tác, Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát được đánh giá cao khi khắc họa nữ chính Kya - cô gái vùng lầy "hướng nội" đầy tinh tế qua diễn xuất của mỹ nhân Daisy Edgar-Jones. Vậy cô nàng này là ai?

Ngay từ lúc còn bé, Daisy Edgar-Jones đã có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực sân khấu. Cả bố mẹ của Daisy đều công tác trong lĩnh vực phim ảnh, với mẹ làm công tác hậu kỳ còn bố là đạo diễn của kênh truyền hình Sky Arts. Năm 2016, cô bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh khi tham gia tập Giáng sinh đặc biệt của Outnumbered.

Thế là Daisy Edgar-Jones có cơ hội góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình, nhưng phải sau 4 năm cô mới có vai nữ chính đầu tiên. Daisy đóng chính trong War of the Worlds - loạt phim chuyển thể từ tiểu thuyết về sự xâm lăng của người ngoài hành tinh. Sau đó, vai nữ chính trong Normal People đã giúp sao nữ sinh năm 1998 lập kỳ tích cho mình.

Daisy Edgar-Jones trong War of the Worlds

Với diễn xuất ấn tượng, Daisy Edgar-Jones đã nhận được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất từ hầu hết các lễ trao giải danh giá nhất nước Anh, trong đó có Quả cầu vàng, Critics' Choice, giải của Viện hàn lâm... Đặc biệt, cô làm được diều này khi ở lứa tuổi còn rất trẻ là 22.

Normal People giúp Daisy Edgar-Jones trở nên nổi tiếng và được công nhận

Daisy Edgar-Jones cũng bắt đầu làm quen với mảng phim điện ảnh, có dự án đầu tay Pond Life vào năm 2018. Tuy nhiên sau tận 4 năm, mỹ nhân này mới chính thức được nhớ đến trên màn ảnh rộng nhờ tham gia phim giật gân Fresh cùng tài tử Sebastian Stan (Bucky Barnes của MCU). Cảnh cả hai nhân vật chính nhảy nhẹ nhàng trong ánh đèn lờ mờ đã nhanh chóng trở thành trào lưu trên mạng xã hội vào đầu năm nay.

Cảnh phim Fresh từng trở thành trào lưu một thời

Gần đây nhất, cô còn thể hiện một Kya xinh đẹp, nên thơ và nhiều bí ẩn trong Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát, bộ phim chuyển thể tiểu thuyết có doanh thu ấn tượng nhất dịp Hè 2022.

Ở tuổi 24, Daisy Edgar-Jones vẫn là cái tên rất mới mẻ và đầy triển vọng. Nhiều khán giả hy vọng vai diễn trong Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát sẽ giúp Daisy chạm tay đến những giải lớn, thậm chí là Oscar.

Daisy ghi điểm trong Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát

Daisy Edgar-Jones ngoài đời

Nguồn: Variety