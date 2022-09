Em gái Kim Go Eun ở phim mới: Từng lấy đi nụ hôn đầu của nam chính “Ngôi trường xác sống”

Dù mới lên sóng nhưng bộ phim Little Women (Những người phụ nữ bé nhỏ) đã tạo ra sức hút lớn. Điều này có được là nhờ nội dung hấp dẫn cùng sự xuất hiện của hai bóng hồng nổi tiếng Kim Go Eun và Nam Ji Hyun. Thế nhưng bên cạnh đó, còn có một cái tên khác cũng rất đáng chú ý: "Nàng thơ" Park Ji Hu trong vai cô em út Oh In Hye.



Park Ji Hu sinh ngày 7/11/2003 tại thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul 237km. Nhắc tới "tiểu mỹ nhân" này, có lẽ những người yêu thích các tác phẩm điện ảnh mang hơi hướng "hàn lâm" sẽ nghĩ ngay tới House of Hummingbird (Nhà của chim ruồi). Đây là tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên Park Ji Hu có cơ hội đảm nhận vai chính và cô đã khiến cho khán giả phải ấn tượng với diễn xuất của mình.

Trong phim, Park Ji Hu vào vai cô bé 14 tuổi tên Eun Hee, người sống trong một gia đình có thu nhập thấp giữa thời kỳ kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng như vũ bão hồi những năm 1994. Bởi phải làm việc vất vả tại cửa hàng bánh gạo, thành tích học tập của Eun Hee không được tốt. Trái ngược với Eun Hee, anh trai cô bé luôn được ưu tiên. Thậm chí khi Eun Hee bị anh trai đánh, bố mẹ cũng luôn mặc định rằng mọi chuyện có một phần lỗi của cô.

Chưa dừng lại ở đây, Eun Hee còn bị bạn thân quay lưng, bị bạn trai lừa dối. Thế nhưng may mắn là về sau, Eun Hee gặp được một người giúp cô bé chữa lành những vết thương lòng. Cũng từ đây, Eun Hee dần trưởng thành, học được cách yêu bản thân và phản kháng trước những bất công.

Thực tế, câu chuyện của cô bé Eun Hee được lấy cảm hứng từ tuổi thơ của đạo diễn Kim Bora. Để khắc họa một nhân vật với tâm lý phức tạp như vậy rõ ràng không phải điều dễ. Thế nhưng Park Ji Hu chẳng những đã làm được, mà cô còn làm rất tốt.

Diễn xuất ấn tượng của sao trẻ sinh năm 2003 góp công lớn giúp House of Humming bird thu về tới 27 giải thưởng ở cả trong lẫn ngoài Hàn Quốc, bao gồm giải Grand Prix cho Phim truyện xuất sắc nhất tại hạng mục Generation 14 plus của LHP Quốc tế Berlin. Đáng nói hơn, thời điểm đảm nhận vai Eun Hee, Park Ji Hu mới chỉ 15 tuổi mà thôi.

Thành công với House of Hummingbird là thế, tuy nhiên phải đến khi All of us are dead (Ngôi trường xác sống) tạo nên một cơn sốt khủng khiếp, cái tên Park Ji Hu mới dần đến gần hơn với đại đa số công chúng.

Thời điểm siêu phẩm của bộ đôi đạo diễn Lee Jae Kyoo và Kim Nam Su "tung hoành" trên màn ảnh nhỏ, cùng với những Yoon Chan Young, Park Solomon, Cho Yi Hyun và Lee Yoo Mi, cái tên Park Ji Hu cũng xuất hiện rất nhiều trên các mặt báo cũng như các trang mạng xã hội.

Đáng tiếc, diễn xuất của Park Ji Hu ở bộ phim này lại bị một bộ phận khán giả đánh giá là đã thụt lùi so với thời đóng House of Hummingbird. Trên các diễn đàn, không khó để thấy những bình luận chê bai rằng cô là người diễn đơ nhất trong dàn diễn viên chính.

Mặc dù vậy, sức hút mà Park Ji Hu tạo ra vẫn rất lớn. Chỉ sau 3 ngày kể từ khi All of us are dead ra mắt, số follower trên Instagram của Park Ji Hu đã chạm cột mốc 1 triệu. Tính đến thời điểm hiện tại, cô đang sở hữu là 4.1 triệu follower - thành tích đáng nể với một ngôi sao tuổi teen.

Từng lấy đi nụ hôn đầu của nam chính Ngôi trường xác sống

Quãng thời gian đóng Ngôi trường xác sống là khoảng thời gian đáng nhớ với Park Ji Hu. Trong phim, cô và bạn diễn Yoon Chan Young đã có những khoảnh khắc ngọt ngào. Còn ở ngoài đời, họ là bạn học chung trường và Yoon Chan Young chính là người đã khiến Park Ji Hu quyết định ghi danh tại khoa Sân khấu Điện ảnh thuộc trường đại học Hanyang - nơi từng cho "ra lò" nhiều ngôi sao tên tuổi của làng giải trí Hàn ngữ như Lee Byung Hun, Ji Sung, Kim So Hyun, Ha Seok Jin hay Choi Ji Woo.

Chia sẻ về quyết định của mình, Park Ji Hu kể: "Lúc nào em cũng thấy anh Chan Young mặc áo khoác in dòng chữ 'Sân khấu Điện ảnh Hanyang' đến phim trường. Ban đầu em kiểu 'trời rõ nóng mà anh ấy bị sao thế nhỉ, hay anh ấy thích khoe khoang?'. Thế nhưng càng nhìn em càng thấy chiếc áo đó đẹp. Với lại, anh Chan Young cứ liên tục kể cho em nghe đại học Hanyang tuyệt thế nào. Chính điều đó khiến em cảm thấy hứng thú với ngôi trường này."

Có một "bí mật" liên quan tới Park Ji Hu từng được Yoon Chan Young hé lộ, đó là việc mỹ nhân 18 tuổi đã lấy đi nụ hôn đầu của anh. Xuất hiện trên chương trình Knowing Bros hồi tháng 3 năm nay, Yoon Chan Young chia sẻ rằng nụ hôn với Park Ji Hu trong All of us are dead chính là nụ hôn đầu của mình. Cũng vì chưa làm điều này bao giờ nên vào buổi tối trước ngày cảnh quay diễn ra, Yoon Chan Young đã rất lo lắng và gọi cho Park Ji Hu để hỏi xem cả hai nên diễn thế nào.

Còn nhớ, đã có không ít fan từng "đẩy thuyền" cho Park Ji Hu cùng với Yoon Chan Young. Tuy nhiên, những gì người hâm mộ muốn thấy đã không xảy ra. Thực tế, cũng chưa có bất cứ người con trai nào chinh phục thành công trái tim của người đẹp 18 tuổi. Đây là điều mà chính Park Ji Hu đã khẳng định trong một cuộc phỏng vấn sau khi All of us are dead ra mắt:

"Em chưa từng thử tỏ tình với một người đàn ông bao giờ. Thực tế, em cũng không có bất cứ kinh nghiệm nào trong việc hẹn hò."

Quay trở lại với Little Women, diễn xuất của Park Ji Hu được đánh giá là đã tiến bộ hơn nhiều. Với vẻ ngoài trong trẻo, ngây thơ, cô tiếp tục được lựa chọn để đảm nhận vai học sinh giống như trong House of Hummingbird và All of us are dead. Hy vọng rằng bộ phim này cũng sẽ đạt được thành công lớn và giúp "ngôi sao mai" Park Ji Hu tỏa sáng trên bầu trời điện ảnh xứ Hàn.

