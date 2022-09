4 mỹ nhân thăng hạng sự nghiệp nhờ loạt phim Hàn đình đám 2022

Park Eun Bin bắt đầu diễn xuất với tư cách một diễn viên nhí, đến khi trưởng thành vẫn bền bỉ theo đuổi nghiệp diễn, góp mặt trong nhiều tác phẩm được đầu tư lớn. Thế nhưng danh tiếng của cô bao năm qua không thăng hạng nhiều, chỉ dừng lại ở tầm trung và có phần bứt phá nhờ bộ phim Luyến Mộ vào năm ngoái. Danh tiếng của cô chỉ thực sự thăng hạng vượt bậc vào năm 2022, khi cô góp mặt trong tựa phim đình đám Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo. Đến thời điểm hiện tại, dù phim đã khép lại khá lâu nhưng Park Eun Bin vẫn được “hưởng lợi” từ nó khi cô liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng danh tiếng mỗi tuần, vượt mặt hàng loạt mỹ nhân đình đám.

Hồi đầu năm nay, Kim Se Jeong là cái tên oanh tạc màn ảnh nhỏ, thống lĩnh mọi bảng xếp hạng danh tiếng cùng vai diễn đáng nhớ ở bộ phim đình đám A Business Proposal. Thực tế Kim Se Jeong chẳng phải một gương mặt mới, cô là idol đá sân diễn xuất, đóng phim đã khá nhiều năm nhưng chưa thực sự tạo dựng được chỗ đứng. Trước A Business Proposal, Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mỳ là tác phẩm hiếm hoi tạo được thành công của cô. Xinh đẹp, diễn xuất ổn nhưng Kim Se Jeong loay hoay nhiều năm chưa tìm được chỗ đứng trong nghề. Cho đến đầu 2022, tên tuổi của cô trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Đáng tiếc, sau A Business Proposal, Kim Se Jeong quá vội tái xuất và kết quả là khiến sự nghiệp đi lùi với “bom xịt” Today’s Webtoon hiện đang lên sóng.





Park Ji Hoo là nữ diễn viên tân binh màn ảnh Hàn bất ngờ được chú ý hồi đầu năm 2022 nhờ bom tấn zombie All of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống). Trước bộ phim này, Park Ji Hoo mới vào nghề chưa lâu, thỉnh thoảng được đóng phụ hoặc đóng chính trong một vài phim ngắn. Nhờ All of Us Are Dead, sự nghiệp của Park Ji Hoo sang trang. Không chỉ được chú ý nhiều hơn, cô còn có cơ hội đảm nhận vai chính trong dự án Little Women, bên cạnh dàn diễn viên đình đám. Có điều, diễn xuất của Park Ji Hoo vẫn còn khá non nớt nên chưa thực sự được lòng khán giả.

Jung So Min đóng phim đã hơn 10 năm, là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Hàn thế nhưng dù làm nghề đã lâu, tên tuổi của cô vẫn chẳng hề thăng hạng, một phần vì cô chưa tìm được tác phẩm bứt phá. Tới năm 2022, sự nghiệp của Jung So Min có một bước tiến mới nhờ bộ phim cổ trang viễn tưởng Hoàn Hồn. Sau khi tác phẩm này lên sóng, tên tuổi của mỹ nhân họ Jung được chú ý hơn hẳn. Cuối năm nay, rất có thể Jung So Min sẽ tái xuất trong phần 2 của loạt phim đình đám này.

Nguồn ảnh: Hancinema

