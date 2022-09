Little Women của Kim Go Eun: Bộ phim đầy chua chát về khoảng cách giàu - nghèo!

Little Women là tiểu thuyết kinh điển của nữ tác giả người Mỹ Louisa May Alcott. Ra đời vào cuối thế kỷ 19, khai thác bối cảnh xã hội phương Tây thời đó với những thăng trầm trong cuộc đời của những người phụ nữ nhỏ bé nhưng cho đến nay, giá trị của Little Women vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ chính bởi vậy mà tác phẩm này liên tục trở thành nguồn cảm hứng của các nhà làm phim Âu - Mỹ. Và ở thời điểm hiện tại, nó đã một lần nữa được làm mới với phiên bản Hàn Quốc, dưới bàn tay của một đạo diễn và một biên kịch nữ.

Thông qua sự sáng tạo của biên kịch Jung Seo Kyung cùng sự đồng hành của đạo diễn Kim Hee Won - hai đại diện nữ rất tiêu biểu của phim ảnh Hàn những năm gần đây - Little Women khoác lên mình một diện mạo mới. Vẫn là câu chuyện với nhân vật trung tâm là những người phụ nữ nhưng biên kịch Jung đã dẫn dắt khán giả tới một câu chuyện tương đối đập lập. Ở nơi đó, các cô gái nhỏ bé của chúng ta phải chiến đấu với kẻ phản diện hữu hình, với sự nghèo khó, cám dỗ tiền tài để đi tìm bản ngã của chính mình.

Phiên bản sáng tạo tôn trọng nguyên tác và mang hơi thở thời đại

Nếu không tìm hiểu trước, có lẽ khán giả sẽ hơi khó để nhận ra Little Women là bộ phim lấy cảm hứng chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của tác giả nổi tiếng Louisa May Alcott.

Tôi đã gặp quá nhiều trắc trở vậy nên tôi viết những câu chuyện vui Louisa May Alcott

Đây là dòng chữ mà Louisa May Alcott dùng để mở đầu cuốn tiểu thuyết Little Women. Và dù cuốn tiểu thuyết này như bức tranh phản chiếu xã hội đầy bất công nơi bà lớn lên và trải qua một tuổi trẻ đầy thăng trầm nhưng nó vẫn mang màu sắc khá tươi sáng với câu chuyện đẹp đẽ về tình chị em và thiên tính nữ.



Little Women của truyền hình Hàn lại khác. Đó là một tác phẩm rất mới, một bộ phim chính kịch pha lẫn với trinh thám; một bức tranh đầy nghiệt ngã về thế giới giàu - nghèo; một tác phẩm mà dường như nữ quyền không hoàn toàn là chủ đề chính mà nó theo đuổi. Dưới bàn tay của biên kịch Jung Seo Kyung - người đã làm nên thành công của hàng loạt tác phẩm kinh điển, nổi bật nhất phải kể đến Người Hầu Gái và gần đây là Quyết Tâm Chia Tay - Little Women trở thành một phiên bản mới vẫn giữ được tinh thần của tiểu thuyết gốc nhưng mang đậm hơi thở thời đại mới và cũng rất gần với dòng chảy của phim Hàn hiện tại. Dĩ nhiên không có sự so sánh hay - dở nào ở đây cả vì Little Women của Louisa May Alcott đã là một khái niệm quá đỗi kinh điển còn Little Women bản phim 2022 thì đang làm tốt vai trò biến khái niệm kinh điển đó trở nên gần gũi với khán giả phim Hàn.

Không còn là câu chuyện của thế kỷ 19 xa xôi, Little Women kéo khán giả về với thế giới hiện tại và hiển nhiên, việc thay đổi bối cảnh thời gian khiến các nhân vật phải thay đổi ít nhiều. Tuy vậy về cơ bản, tính cách và bản ngã của một nhân vật vẫn còn nguyên đó.

In Joo (Kim Go Eun) tuy được làm mới gần như hoàn toàn về công việc, quá khứ nhưng thực chất cô vẫn là cô chị cả Meg, lao động vất vả, hết lòng vì em gái. Giống Meg, cô có một công việc bình thường, là kiểu phụ nữ truyền thống với ước mơ trở thành một quý bà bằng cách lấy chồng giàu để có thể có tiền lo cho gia đình.

In Kyung (Nam Ji Hyun) chính là cô chị hai Jo, phải cùng chị cả lao động từ nhỏ để lo cho các em. Cô cũng làm nghề viết lách tương tự Jo nhưng ngành nghề được thay đổi đôi chút để phù hợp với bối cảnh, câu chuyện (Jo viết sách, In Kyung là phóng viên). Và nếu Jo mang tính cách của một người phụ nữ hiện đại, tách biệt hoàn toàn với những người phụ nữ thế kỷ 19, cô đầy phóng khoáng, tự do, mạnh mẽ và độc lập thì In Kyung cũng vậy, dứt khoát và luôn nỗ lực theo đuổi ý tưởng. Có điều, In Kyung dường như nhạy cảm hơn, cô thậm chí còn mắc chứng đồng cảm thái quá với những người xung quanh, điều cản trở cô trong công việc.

In Hye (Park Ji Hoo) khiến khán giả mơ hồ, không chắc cô là Beth hay Amy vì bản phim này hiện đang lược bớt một nhân vật. Thế nhưng ở ngay tập đầu, mẹ của ba chị em đã bỏ đi cùng tấm ảnh của một đứa trẻ sơ sinh, rất có thể đứa trẻ đó là Beth trong nguyên tác, người đã chết vì căn bệnh hiểm nghèo. In Hye có thể là Amy, cô bé xinh đẹp với tâm hồn nghệ sĩ, luôn khao khát sự thanh lịch và xã hội tốt đẹp. Ở hai tập đầu, In Hye không xuất hiện nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều cho thấy niềm khao khát được chối bỏ cuộc sống hiện tại để sống với dòng máu quý tộc, thanh lịch chảy trong cơ thể.

Thời điểm hiện tại, Little Women đang lược bỏ một nhân vật nhưng rất có thể, gia đình họ Oh vẫn còn một đứa trẻ, hoặc đã chết hoặc đang sống với một thân phận khác. Bên cạnh đó, hoàn cảnh của ba chị em cũng được thay đổi ít nhiều so với tiểu thuyết. Bốn chị em Jo vẫn sống với mẹ, hoàn cảnh nghèo khó nhưng vẫn còn niềm tin ở gia đình trong khi đó ba chị em In Kyung lại bị chính mẹ ruột phản bội vì số tiền 2,5 triệu won ngay tập đầu tiên.

Hoàn cảnh, xuất thân thay đổi khiến Little Women không còn đơn giản là hành trình trưởng thành, kết hôn của những người người phụ nữ mà còn là nơi họ phải lao vào một cuộc chiến với xã hội đầy khốc liệt. Ngay hai tập đầu tiên, phim đã có sự xuất hiện của nhân vật phản diện là Park Jae Sang (Uhm Ki Joon), người hoàn toàn không "hiện hình" trong tiểu thuyết bởi vốn dĩ ở tác phẩm của Louisa May Alcott, phản diện là những thứ vô hình, là chiến tranh, hủ tục và cuộc sống đầy khắc nghiệt với bốn chị em. Ngay cả nam chính của phim cũng được thay đổi, Choi Do Il (Wi Ha Joon) không phải chàng trai lãng tử, phiêu bồng và si tình, anh ta xuất hiện cạnh In Joo chỉ với mục đích tìm lại số tiền quỹ đen đã bị mất. Cho đến thời điểm hiện tại, khán giả chưa thấy ở Do Il điểm nào đáng để kỳ vọng về loveline của anh với In Joo.

Những sự thay đổi xoay quanh các nhân vật khiến phim Little Women trở thành một phiên bản khá độc lập so với tiểu thuyết và với cả hàng loạt phim Âu Mỹ cũng chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này. Một phiên bản hiện đại và mang màu sắc trinh thám với hình ảnh gây ám ảnh với khán giả "hoa tử thần" - một bông hoa tím xuất hiện ở những nơi có án mạng xảy ra.

Câu chuyện thiên tính nữ và sự khắc khoải về khoảng cách giàu - nghèo

Ngoài nguồn văn học cổ điển, Little Women mang được hơi thở thời đại khi khám phá một số bối cảnh và mối quan tâm của phim truyền hình Hàn Quốc hiện nay. Kết quả, sau hai tập đầu tiên, phim ám ảnh người xem bởi câu chuyện nặng nề về khoảng cách giàu - nghèo với những lời thoại, tiểu tiết rất nhỏ khắc họa nỗi thống khổ của những kẻ sinh ra trong sự thiếu thốn.

Xuất hiện xuyên suốt trong hai tập đầu là hình ảnh của những đôi giày, biểu trưng cho khoảng cách giàu nghèo đầy chua chát. Đôi giày hồng sến súa, gãy gót ngay trước cửa nhà hàng sang trọng của In Joo giống như cách mà những nghèo khổ không thể bước chân vào cuộc sống vương giả. Đôi giày sang trọng mà cả Hàn Quốc của có 3 đôi duy nhất, thứ khiến In Joo được một tiểu thư giàu có để mắt tới dù trên người cô toàn mặc hàng giả cũng là biểu trưng cho cuộc sống mà In Joo khao khát có được. Những đôi giày rẻ tiền mà cô sử dụng hàng ngày khiến cô lọt vào tầm ngắm của giám đốc Shin Hyeon Min bởi trong mắt hắn, những kẻ nghèo khó này sẽ trở thành con tốt trên ván cờ, sẽ đứng ra chịu trận thay cho hắn. Và cuối cùng, đôi giày đỏ sang trọng như một biểu tượng báo trước về cái giá phải trả cho sự thăng tiến trong xã hội.

Nỗi ám ảnh về sự phân chia giai cấp giàu nghèo trở nên vô cùng nặng nề ở Little Women chỉ qua một vài câu thoại tưởng đâu là vô thưởng vô phạt.

Khi còn là một đứa trẻ, có một điều tôi rất muốn được trải nghiệm. Thổi nến trên bánh và để bạn bè hát mừng sinh nhật cho tôi. Oh In Joo

Cuộc sống của chúng tôi khác với cuộc sống của những người trên TV. Rằng chúng ta không nên ham muốn những điều tương tự người khác mong muốn. Oh In Joo

Nếu em ngủ quên vì lo lắng về tiền bạc, em sẽ thức dậy vào nửa đêm. Ngay khi thức dậy, những lo lắng lại vây quanh. "Em sẽ lấy số tiền đó ở đâu bây giờ?" Oh In Joo

Đã nghèo thì làm sao hiền nổi. Cái nghèo vốn đã xấu xa rồi. Oh In Jo

Và chua chát hơn cả là câu hỏi, câu khẳng định, một "lời khen" đầy cả sự mỉa mai và thương hại của đồng nghiệp dành cho In Kyung...



Cô lớn lên trong sự nghèo khó à? Cô giỏi cam chịu quá. Jang Ma Ri

Phải dành một lời khen ngợi cho biên kịch Jung Seo Kyung bởi quả thật, cách bà lồng ghép các lời thoại triết lý nhưng rất đời và sử dụng các chi tiết ẩn dụ vô cùng tài tình. Như loài hoa "công chúa ăn trộm" yêu thích của Hwa Young, nó bị "cô lập", nhìn thoáng qua thì có vẻ xấu xí nhưng khi nở ra lại đẹp như một nàng công chúa, có điều để nó nở hoa được thì phải chăm sóc vô cùng kỹ càng. Ba chị em In Joo phải chăng cũng vậy, là những đóa hoa bị tách biệt với cuộc sống kiêu kỳ của muôn đóa hoa xinh đẹp, rực rỡ khác và đang chờ đến thời điểm rực rỡ nhất trong cuộc đời? Có điều, để những đóa hoa này có thể nở được, ba chị em nhà họ Oh sẽ còn phải đương đầu với rất nhiều sóng gió, những câu chuyện liên quan đến cả luật pháp, chính trị và mạng người.



Không bình lặng như tiểu thuyết nhưng có lẽ Little Women bản Hàn cũng sẽ là hành trình để ba chị em nhà họ Oh trưởng thành và tìm được đúng bản ngã của cuộc đời mình. Ở nơi đó, ít nhiều họ sẽ nói lên tiếng nói nữ quyền dù ở xã hội hiện đại, việc trọng nam khinh nữ không còn quá nặng nề như bối cảnh thế kỷ thế kỷ 19 mà tác giả Louisa May Alcott từng phải trải qua.

Và dĩ nhiên, một tràng pháo tay cho Kim Go Eun!

Sau hai tập đầu tiên của Little Women, khán giả được dịp trải nghiệm những thước phim rất điện ảnh thông qua màn ảnh nhỏ. Mọi thứ đều chỉn chu, đặc biệt là phần bối cảnh và màu phim. Nhưng hơn hết vẫn phải dành một lời khen ngợi đặc biệt cho nữ chính của chúng ta - Kim Go Eun. Nếu Nam Ji Hyun vẫn còn khiến khán giả lấn cấn ở một vài phân cảnh, một vài biểu cảm, Park Ji Hoo chưa có gì đặc sắc, thậm chí còn khiến khán giả lo ngại, dàn nam diễn viên chưa xuất hiện nhiều thì Kim Go Eun lại hoàn thành quá xuất sắc vai trò của mình.

Vẫn là một Kim Go Eun không quá xinh đẹp trên màn ảnh nhưng ở cô có một sự sức hút vô cùng đặc biệt. Go Eun khiến khán giả thấy được sự bình thản với cái nghèo của In Joo, sự bình thản đến mức đáng thương. Như thể In Joo khao khát được thoát ra khỏi cái nghèo đó nhưng bất lực đến mức chỉ còn có thể trưng ra cái vẻ ngoài cam chịu và bình thản. Chỉ với một vài biểu cảm rất tinh tế của Kim Go Eun khi cô chẳng cần phải gồng mình, lên gân quá nhiều, khán giả đã thấy được nội tâm đầy sóng gió của In Joo. Đặc biệt, bủng nổ nhất phải kể những phân cảnh In Joo đối diện với cái chết của người chị thân thiết, khi cô vừa đau đớn vừa bất lực, sợ hãi và biết ơn khi thấy số tiền khổng lồ mà người chị này để lại cho mình.

Những màn thể hiện tuyệt vời của Kim Go Eun dẫn dắt khán giả qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, vừa bức bối ngột ngạt, vừa chua chát, xót xa và dĩ nhiên cũng có những khoảnh khắc tươi vui, hạnh phúc. Màn thể hiện của "chị cả" khiến cho khán giả cũng trở nên dễ tính hơn trước sự non tay của Park Ji Hoo hay sự lên xuống bất ổn của Nam Ji Hyun.

Tạm kết

Trước mắt, Little Women mới chỉ lên sóng có hai tập phim, còn quá sớm để kết luận về chất lượng của tác phẩm. Nhưng nhìn chung, khán giả có thể thấy được sự sáng tạo, đổi mới, cầu toàn và tỉ mỉ của cả ekip đứng sau bộ phim này. Với những gì chúng ta nhận được sau hai tập đầu tiên thì Little Women hoàn toàn xứng đáng để kỳ vọng, mong chờ và nhận được sự ưu ái từ khán giả.

Nguồn ảnh: tvN