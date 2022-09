Bom tấn "Black Adam" tung trailer hùng tráng, cảm xúc

Black Adam do The Rock đảm nhận.

Phần đầu trailer giới thiệu thân thế về Black Adam, trong đó được nhấn mạnh bởi câu nói: “Con trai ta đã hy sinh để cứu ta”. Black Adam mang một quá khứ đau thương, đây cũng là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến lý do hắn bị cầm tù 5000 năm, để rồi trở thành một phản anh hùng thực thụ. Sức mạnh của phản anh hùng đình đám được lý giải “sinh ra từ sự thịnh nộ” hay “năng lực này không phải một món quà, mà là một lời nguyền”. Trong siêu bom tấn tháng 10 này, người xem sẽ được thưởng thức một phim siêu anh hùng với nhân vật chính có quá khứ giằng xé, đau đớn, mang tới câu chuyện đượm màu thần thoại tràn ngập cảm xúc.

Đặc biệt, khán giả còn được gặp lại “bà trùm” Amanda Waller - người đã tạo nên “Biệt đội cảm tử” Suicide Squad lừng lẫy. Theo lệnh của Amanda Waller, một biệt đội đã được thiết lập. Justice Society, với sự góp mặt của Hawkman, Dr. Fate, Cyclone và Atom Smasher được tập hợp. Đoạn trailer cho khán giả cái nhìn cận cảnh về những siêu anh hùng đời đầu, sở hữu những siêu năng lực đỉnh cao không hề kém cạnh các tên tuổi nổi tiếng. Black Adam sẽ có những màn đối đầu căng thẳng với biệt đội này, tạo nên màn giao chiến đỉnh cao, hoành tráng bậc nhất vũ trụ DC từ trước tới nay.

Những pha hành động nghẹt thở, kỹ xảo đã mắt, câu chuyện cảm xúc chưa từng xuất hiện trên màn ảnh cùng bầu không khí đượm màu thần thoại, "Black Adam" xứng đáng là bom tấn siêu anh hùng độc đáo mà khán giả không thể bỏ lỡ. Sự xuất hiện của phản anh hùng lừng lẫy sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho vũ trụ DC, được tiếp nối bằng loạt phim khủng trong năm 2023 như "Shazam! Fury of the Gods", "The Flash", "Blue Beetle" hay "Aquaman and the Lost Kingdom".

Ảnh: Warner Bros.