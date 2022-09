Phim mới của Kim Go Eun có gì mà được khen nức nở?

Little Women là bộ phim đánh dấu màn tái xuất của Kim Go Eun. Ngay hai tập đầu, phim đã ghi nhận tỷ suất người xem vô cùng ấn tượng cùng việc được khán giả đánh giá cao về chất lượng. Vậy đâu là lý do làm nên sức hút khó cưỡng của tác phẩm này?

Kịch bản ấn tượng, kịch tính ngay từ giây phút mở đầu

Little Women là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của nữ nhà văn Hoa Kỳ Louisa May Alcott. Ngay từ tiêu đề, cuốn sách này đã "đậm tính nữ" và với phiên bản phim truyền hình Hàn, tính nữ ấy càng rõ nét hơn khi nó được làm nên bởi một nữ đạo diễn và một nữ biên kịch. Nếu Jung Seo Kyung từng làm chấn động cả châu Á khi viết ra kịch bản The Handmaiden (Người Hầu Gái) thì đạo diễn Kim Hee Won là người từng làm nên thành công vẻ vang của Vincenzo. Với một kịch bản gốc đã quá xuất sắc lại thêm việc nó được "Hàn hóa" bởi những người có kinh nghiệm lâu năm trong giới làm phim, dễ hiểu khi ngay từ giây phút mở đầu, câu chuyện của Little Women đã khiến khán giả cảm thấy hài lòng.

Đây không phải lần đầu tiên Little Women được chuyển thể thành phim, trước đó, "quê mẹ" của cuốn sách này cũng từng ra mắt bộ phim điện ảnh cùng tên tạo được thành công vẻ vang. Với phiên bản Hàn, biên kịch Jung có sự sửa đổi khá nhiều về kịch bản, lớn nhất là việc đưa bối cảnh phim về thời hiện đại và cắt giảm một nhân vật. Điều này khiến cho Little Women không bị cũ, phù hợp hơn với khán giả đương thời.

Không dài dòng, kể lể như nhiều phim Hàn khác, ngay từ những giây phút mở đầu, Little Women đã đi thẳng vào vấn đề, đẩy ba chị em nhà nữ chính Oh In Joo (Kim Go Eun) vào rắc rối. Họ phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền, phải nương tựa vào nhau mà sống khi mẹ, niềm hi vọng cuối cùng của họ, cũng phản bội họ vì tiền. Sự kịch tính, việc lập tức "khai tử" một nhân vật ở ngay tập 1 và đẩy nữ chính vào một quyết định lớn lao khiến Little Women trở nên hấp dẫn hơn.

Dàn diễn viên đầy triển vọng

Kim Go Eun đảm nhận vai nữ chính của phim - chị cả Oh In Joo. Với cô gái này, khán giả có lẽ đã chẳng còn phải nghi vấn, lăn tăn gì khi Kim Go Eun thuộc trường phái diễn viên thực lực, có khả năng hóa thân cực kỳ tốt. Và rõ ràng sau hai tập đầu, cô cũng đã chứng minh được năng lực của mình khi làm tốt vai trò dẫn dắt câu chuyện.

Nữ chính thứ hai - Nam Ji Hyun vốn có xuất thân từ một sao nhí, đóng phim đã nhiều năm và diễn xuất cũng không còn gì để bàn cãi. Điều khiến khán giả lo ngại hơn cả là nữ chính thứ ba - "cô út" Park Ji Hoo. Từ vai chính ở bom tấn Ngôi Trường Xác Sống, Park Ji Hoo đã khiến khán giả khó chịu với diễn xuất của mình. Với lần tái xuất này, đáng mừng là Ji Hoo đã phần nào tiến bộ, tuy còn nhiều cảnh non tay nhưng cũng không tới nỗi làm hỏng tác phẩm.

Mãn nhãn về phần nhìn, bối cảnh không thua gì loạt bom tấn đình đám

Bối cảnh, màu phim rất điện ảnh cũng là một lý do khiến khán giả không nên bỏ qua Little Women. Từ căn nhà nhỏ ấm cúng nhưng thiếu đủ thứ của ba chị em đến những bữa tiệc sang trọng, những cửa hàng "toàn mùi tiền",... đều được đầu tư rất chỉn chu, tỉ mỉ. Thông qua phần nhìn mãn nhãn này, khán giả có thấy thấy rõ nét nhất sự đối lập giữa cuộc sống hiện tại của Oh In Joo với một tương lai mà cô hoàn toàn có thể chạm tới trong tích tắc nếu cô nhận số tiền khổng lồ từ trên trời vừa rơi xuống.

Nguồn ảnh: tvN