Long Phương từng là nam diễn viên danh showbiz Hoa ngữ, được xếp vào hàng huyền thoại phản diện của nền điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) từ năm 26 tuổi. Ấy vậy mà ngày tài tử này qua đời không 1 hay biết, đám tang của Long Phương cũng chẳng có ngôi sao nào trong showbiz đến viếng hay đưa tiễn. Vậy, chuyện gì đã xảy ra khiến 1 cái tên huy hoàng của màn bạc xứ Hương Cảng lại ra đi trong cô quạnh đến thế?

Người sinh ra để đóng vai phản diện

Long Phương sinh năm 1954, tại Hong Kong (Trung Quốc). Vào những năm 1970, nam diễn viên sang Đài Loan (Trung Quốc) mưu sinh, rồi sau đó đến Mỹ để học quản lý dịch vụ ăn uống. Những năm 1980, Long Phương trở lại quê nhà Hong Kong (Trung Quốc) và xin vào làm quản lý hành chính tại cảng cá Thiên Thiên.

Ai ngờ, đây là lại cơ duyên đưa anh vào showbiz. Khi ấy, "ông trùm giải trí" Hướng Hoa Cương, đạo diễn Vương Tinh và ca sĩ kiêm diễn viên Đàm Vĩnh Luân chính là những nhà đầu tư của cảng cá Thiên Thiên. Trong 1 lần đến thăm cảng cá, họ đã nhìn thấy Long Phương - 1 chàng trai ít nói nhưng ánh mắt rất sắc lạnh, gương mặt toát ra sự cương nghị, nam tính điển trai.

Từ 1 chàng trai làm quản lý cảng cá, Long Phương được đạo diễn Vương Tinh để mắt và mời vào showbiz đóng phim

Trùng hợp là năm ấy Vương Tinh lại đang tìm kiếm 1 nam diễn viên đóng vai phản diện cho dự án mới của ông. Long Phương lập tức được mời tham gia. Vương Tinh thậm chí còn tuyên bố Long Phương sở hữu gương mặt sinh ra để đóng vai phản diện.

Sau bộ phim hợp tác với Vương Tinh, Long Phương trở thành "ông vua phản diện" trên màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc), góp mặt vào đủ thể loại phim từ xã hội đen, bài bạc đến võ thuật. Gia tài phim ảnh của Long Phương lên đến hàng trăm bộ kinh điển, đưa ông trở thành một nhân vật huyền thoại trong nền điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Nam diễn viên đóng vai "ác nhân" đạt đến mức từng bị người dân đuổi đánh, khiêu khích trên phố.

Sự biến mất đột ngột của 1 tài tử huyền thoại

Theo Vương Tinh, Long Phương là người an phận, không tranh hào quang với nguyên tắc "biết vị trí của mình ở đâu, chuyên tâm đóng phản diện, cần đánh thì đánh, không cần chớ lao vào chốn ganh đua khiến mình cực thân". Năm 2007, Long Phương phát hiện mắc ung thư ác tính giai đoạn cuối. Trong những năm tháng cuối đời, nam diễn viên sống trong cảnh đau đớn tột cùng vì quá trình điều trị ung thư không có tác dụng.

Cuối cùng Long Phương chọn nhốt mình trong 1 căn nhà riêng, tách biệt với vợ con, dặn dò người nhà không được hé lộ bệnh tình của mình ra ngoài. Nam diễn viên cứ vậy mà biến mất khỏi showbiz. Tháng 11/2008, Long Phương cô độc trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 56. Đáng buồn là trong giây phút hấp hối tài tử này cũng chẳng thể nhìn mặt vợ con lần cuối. Trước khi mất, Long Phương đã lập di chúc để lại khối tài sản 35 triệu NDT (126 tỷ đồng) của mình cho vợ con.

Tài tử huyền thoại qua đời vì ung thư

Theo tờ QQ, đám tang của Long Phương năm xưa vắng vẻ đến đau lòng, không có bất kỳ nghệ sĩ nào trong showbiz đến viếng. Chỉ có vợ con lặng lẽ đưa tiễn tài tử chuyên trị vai phản diện này.

Về sau khi truyền thông đưa tin những đồng nghiệp ở giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) mới biết Long Phương đã qua đời. Trước khi mất, nam diễn viên sống kín đáo, không qua lại với nhiều người. 300 vòng hoa tang của giới nghệ sĩ sau đó được gửi đến phủ trắng nhà tang lễ như lời tiếc thương trước sự ra đi của Long Phương. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra quá đột ngột, chẳng ngôi sao nào thu xếp kịp lịch trình để đến đưa tiễn cố nghệ sĩ này đoạn đường cuối.

Lễ tang của nam diễn viên không 1 ngôi sao nào trong showbiz đến viếng

Nguồn: Sina, Sohu