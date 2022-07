Mỹ nam, mỹ nữ "Tuổi Thanh Xuân" đổi đời sau 8 năm

Năm 2014, bộ phim Tuổi Thanh Xuân – dự án hợp tác giữa Đài THVN (VTV) và Tập đoàn truyền thông và giải trí CJ E&M (Hàn Quốc) gây “sốt” tại màn ảnh nhỏ Việt Nam. Bộ phim kể về những hoài bão, ước mơ, kỉ niệm về tình bạn, tình yêu của cả những người trẻ Việt đang sinh sống, học tập tại Hàn Quốc.

Những cái tên như Kang Tae Oh vai Junsu và Shin Hye Sun vai Miso đều để lại những dấu ấn sâu đậm thời điểm đó, dù không phải là tên tuổi hàng đầu tại xứ sở Kim chi. Sau 8 năm, các diễn viên này đã tạo dựng tên tuổi, khẳng định mình qua những vai diễn ấn tượng và ngày càng nổi tiếng hơn tại quê nhà.

Kang Tae Oh – Đổi đời sau 9 năm mờ nhạt tại showbiz Hàn

Kang Tae Oh tên thật là Kim Yoon Hwan, sinh năm 1994. Xuất phát điểm của anh là idol và từng là thành viên thuộc nhóm nhạc thần tượng 5urprise. Anh được biết đến nhiều hơn sau khi lấn sân sang diễn xuất. Một số bộ phim có sự tham gia của Kang Tae Oh phải kể đến Queen's Flower (MBC), To Be Continued (MBC), Twenty Again (tvN), The Dearest Lady. Dù vậy, sự nghiệp của anh vẫn lưng chừng, không khởi sắc hay có điểm thu hút để bật lên thành sao hạng A.

Trong 2 phần phim Tuổi Thanh Xuân , nam diễn viên đảm nhận vai chính Junsu, một chàng trai trẻ trung, năng động, hài hước. Anh đóng cặp cùng Nhã Phương và dần chinh phục được đông đảo khán giả Việt Nam.

Thời gian gần đây, cái tên Kang Tae Oh lên như diều gặp gió khi anh tham gia bộ phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo (Extraordinary Attorney Woo). Anh khiến khán giả mê mệt khi vào vai chính Lee Junho, một nhân viên văn phòng luật sư tài năng, ấm áp.

Bộ phim cho thấy sự tăng trưởng rating vượt trội khi tăng từ 0,9% ở tập 1 lên mức 9,1% trong tập 5. Sức hút bất ngờ từ bộ phim khiến đài ENA quyết định phát sóng bộ phim này tới 13 lần/ngày để đáp ứng nhu cầu người xem.

Sự bùng nổ của Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo khiến cho dàn diễn viên cũng được chú ý. Hiện, tài khoản cá nhân của Kang Tae Oh trên Instagram có hơn 900.000 lượt theo dõi. Theo xếp hạng trên Wikitree, anh đứng đầu danh sách diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất Hàn Quốc trong nhiều ngày.

Với ngoại hình sáng cùng diễn xuất ổn, người hâm mộ hy vọng tên tuổi của Kang Tae Oh sẽ bứt phá ngoạn mục sau 9 năm miệt mài đóng phim.

Shin Hye Sun - Từ nữ phụ nhạt nhòa cạnh Nhã Phương lên tầm “nữ hoàng rating thế hệ mới”

Khi đóng Tuổi Thanh Xuân, Shin Hye Sun mới chính thức ra mắt được 2 năm. Cô đóng vai nữ phụ Miso – một cô gái thông minh, cá tính, yêu thầm nam chính Junsu và luôn tìm cách chia rẽ tình yêu của Linh (Nhã Phương) và Junsu (Kang Tae Oh). Diễn xuất sắc sảo khiến người ta “ghét cay ghét đắng” nhân vật của Shin Hye Sun khi ấy đã khiến khán giả Việt Nam ấn tượng.

Vào nghề muộn đã là một bất lợi, lại không được gia đình ủng hộ theo nghệ thuật, suốt nhiều năm sau đó Shin Hye Sun chỉ quanh quẩn ở tuyến vai phụ trong Oh my ghost, She was pretty, Five Enough…Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn không ngừng làm mới bản thân, trau dồi diễn xuất, biến hóa đa dạng với nhiều hình tượng.

Nỗ lực của cô được đền đáp với vai chính trong My Golden Life, đạt rating lên đến 47,5%. Từ đây, cô được các nhà làm phim để mắt tới và trao cơ hội cho nhiều dự án như Still 17, The Hymn of Death, Angel's Last Mission: Love…Tất cả đều có tỷ suất người xem cao ổn định. Danh xưng “nữ hoàng rating thế hệ mới” của màn ảnh xứ Hàn được truyền thông và người hâm mộ dành tặng cho Shin Hye Sun kể từ thời điểm ấy.

Shin Hye Sun - "đóa hoa nở muộn" của Showbiz Hàn

Tác phẩm khiến cái tên Shin Hye Sun “phủ sóng” mạnh mẽ hơn bao giờ hết chính là vai chính trong phim Mr. Queen (Chàng hậu). Cô hóa thân thành Jang Bong Hwan, một đầu bếp hiện đại xuyên không về thời Joseon, sống trong thân xác của hoàng hậu đương triều. Không chỉ “phá đảo” rating ở quê nhà mà bộ phim còn là “cú nổ lớn” được bạn bè quốc tế chú ý tới.

Ở tuổi 31, sự nghiệp của Shin Hye Sun ngày một rực rỡ. Bên cạnh thành công trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên cũng là gương mặt “đắt hàng” được các nhãn hàng, ấn phẩm săn đón nhiệt tình.