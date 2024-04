Nói đến những tài tử cực phẩm của màn ảnh Hàn, nổi tiếng suốt hơn 2 thập kỷ qua, một trong số những cái tên không thể không nhắc tới chính là Jo In Sung. Sở hữu chiều cao 1m88, vẻ ngoài nam tính, đĩnh đạc, cùng tính cách thân thiện, đời tư sạch, Jo In Sung luôn nằm trong top những "đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc" được khán giả săn đón nhiệt tình. Sự nghiệp của anh suốt 20 năm qua cũng toàn những dấu mốc vàng son khiến nhiều người phải nể phục.

Jo In Sung vào nghề từ năm 1998, sang đầu những năm 2000, anh bắt đầu có những vai chính đầu tiên và tạo được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. Trong sự nghiệp của mình, Jo In Sung không thường xuyên đóng phim truyền hình nhưng gần như tất cả các phim mà anh đóng chính đều đạt thành công vang dội. Phim của anh không đạt được rating cao ngất thì cũng tạo tiếng vang lớn trên thị trường quốc tế.

Spring Day (rating 30%), What Happened in Bali (rating 26,4%), Gió Đông Năm Ấy (rating 12,5%), It's Okay That's Love (rating 12,6%). Hay gần đây nhất - bom tấn Moving đánh dấu sự trở lại của anh sau 9 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ, đã trở thành tác phẩm thành công nhất của nền tảng Disney+ tại Hàn Quốc. Khán giả đều tiếc khi Jo In Sung dường như không mặn mà lắm với truyền hình, dù rõ ràng mọi tác phẩm của anh trên màn ảnh nhỏ đều nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả đại chúng trong và cả ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Phim Moving

Không thường xuyên nhận phim truyền hình mới nhưng thực tế, số phim điện ảnh của Jo In Sung cũng không phải quá nhiều. Chỉ là anh nhận phim có phần đều đặn hơn, không đến mức khiến khán giả phải chờ đợi gần 1 thập kỷ mới chịu tái xuất như trường hợp của bộ phim Moving kể trên. Kỹ tính trong việc chọn kịch bản có lẽ là lý do khiến Jo In Sung đánh đâu thắng đó, các phim điện ảnh mà anh đóng chính hầu như đều tạo được tiếng vang lớn.

The Classic ra mắt năm 2003, đóng chung với Son Ye Jin, đến nay vẫn là huyền thoại kinh điển của dòng phim tình cảm, lãng mạn Hàn. Madeleine cũng ra mắt cùng năm đó tạo được tiếng vang lớn với doanh thu ấn tượng. Những bộ phim như Love of South and North, A Dirty Carnival tuy không thành công vang dội về mặt doanh thu nhưng lại giúp Jo In Sung được đánh giá rất cao về diễn xuất. Đến năm 2008, anh khiến cả châu Á chấn động với bộ phim điện ảnh Song Hoa Điếm - một tác phẩm phá vỡ mọi khuôn mẫu với doanh thu lên tới 18,9 triệu đô, gần gấp đôi kinh phí làm phim. Những bộ phim điện ảnh sau đó cũng tạo được tiếng vang mạnh mẽ và gần đây nhất, năm 2023, anh lại bỏ túi thêm cho mình một bom tấn phòng vé là Smugglers với doanh thu lên tới 37,8 triệu đô.

Sự nghiệp thành công vang dội của Jo In Sung còn được công nhận bởi một loạt giải thưởng danh giá tại hầu hết các lễ trao giải uy tín của Hàn Quốc như Baeksang, Rồng Xanh, APAN, LHP quốc tế Busan,... Thêm vào đó, Jo In Sung còn được người người yêu mến bởi đời tư sạch, gần như cả sự nghiệp chưa từng một lần vướng phải bê bối.

Nguồn ảnh: Hancinema