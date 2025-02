Ngày 31/1, Jennie chính thức thả xích MV Love Hangover, nằm trong album Ruby sắp được ra mắt ngày 7/3. Ngay khi lên sóng, Love Hangover đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh phần nhạc vẫn còn gây ra ý kiến trái chiều, ai cũng phải gật gù công nhận phần nhìn, nội dung MV được xây dựng chỉn chu và độc đáo. Tưởng là 1 tình khúc buồn “nẫu ruột”, Jennie lại gây ngỡ ngàng khi 5 lần 7 lượt chết đi sống lại cực hài hước, khiến nam chính “hết hồn” suốt MV.

Jennie - Love Hangover

Charles Melton bị Jennie "hành lên hành xuống" nhiều lần trong Love Hangover

Nam chính vào vai người yêu Jennie cũng lọt vào tầm ngắm của netizen. Anh chàng tên là Charles Melton, hoạt động với vai trò diễn viên. Với dòng máu lai Hàn - Mỹ, Charles Melton sở hữu visual hài hòa giữa những đường nét của 2 châu lục. Với nước da ngăm bóng khỏe, anh chàng toát ra vẻ nam tính, bánh bao đầy cuốn hút. Không thể không nhắc đến body như tượng tạc khiến chị em u mê không lối thoát.

Nam thần lai Mỹ - Hàn sở hữu ngoại hình phong trần, đẹp trai như tượng tạc

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Charles đã có kinh nghiệm diễn xuất ổn áp thông qua một vài vai diễn nhỏ. Mỹ nam sinh năm 1991 dần được biết đến nhờ Riverdale - series truyền hình học đường kỳ bí vô cùng ăn khách. Được chiêu mộ từ mùa 2, Charles gây ấn tượng qua vai diễn Reggie Mantle. Reggie là hình mẫu hotboy điển hình tại trường trung học cấp 3 Mỹ: ngoại hình điển trai, cơ thể lực lưỡng, tham gia đội bóng bầu dục và không được… thông minh cho lắm. Charles đã diễn tả rõ rệt tâm lý của 1 cậu thanh niên tuổi mới lớn ngạo mạn nhưng lại đầy bất an. Chính vì quá khứ bị bạo hành mà Reggie xây dựng hình tượng mạnh mẽ, chuyên bắt nạt học sinh khác để che giấu đi con người thật.

Vai diễn chàng trai đam mê thể thao nhưng "không não" Reggie Mantle giúp Charles có bàn đạp diễn xuất

Nhờ Riverdale, Charles có đà bật vững chắc trong showbiz. Anh chàng được “chọn mặt gửi vàng” vào vai chính trong dự án điện ảnh gây tranh cãi May December. Bộ phim kể về Elizabeth Berry (Natalie Portman) đang trong quá trình tìm hiểu vai diễn Gracie (Julianne Moore) - người phụ nữ có mối tình tai tiếng với người chồng Joe (Charles Melton). Điều gây sốc ở đây chính là mối quan hệ trái đạo đức khi Gracie ở thời điểm đó đã 36 tuổi, trong khi Joe mới… 13 tuổi. Gracie hạ sinh đứa con chung ở trong tù và cả 2 đã kết hôn sau khi Gracie hoàn thành án phạt.

Natalie Portman

và Julianne Moore là 2 nữ chính hợp tác cùng mỹ nam 9x trong May December

Hợp tác cùng 2 minh tinh gạo cội Hollywood, Charles hiển nhiên có áp lực nhất định, khi bản thân mới chỉ có kinh nghiệm diễn xuất chủ yếu ở các bộ phim truyền hình. Màn thể hiện của Charles được giới phê bình lẫn khán giá đánh giá rất cao, trưng trổ ra được tâm hồn ngây ngô trong thân hình của 1 người đàn ông trưởng thành. Cảnh giường chiếu giữa anh và nàng “thiên nga đen” Natalie Portman cũng nhận về nhiều lời khen có cánh, là món gia vị cần có để nhấn mạnh sự xáo trộn trong mối quan hệ giữa của 3 nhân vật chính

Anh không hề bị lu mờ khi đóng cặp với 2 đàn chị "máu mặt" của giới điện ảnh Hollywood

Ngoài ra, anh cũng góp mặt với tư cách diễn viên khách mời trong một số series đình đám như Glee, American Horror Story… Người hâm mộ bất ngờ khi phát hiện anh chàng là thanh niên “số nhọ” trong MV Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored. Tưởng là nam chính ngôn tình nhưng hóa ra Charles lại là nam thứ trong một câu chuyện “bách hợp” ngang trái. Ariana Grande muốn Charles chia tay bạn gái không vì cô yêu anh, mà là… cô bạn gái kia.