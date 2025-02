Mới đây, theo số liệu được đưa ra, Coldplay chính thức là nghệ sĩ/nhóm nhạc có đêm concert lớn nhất thế kỷ 21. Với lượng khán giả được ghi nhận hơn 130.000 người, 2 đêm diễn tại sân vận động Narendra Modi, Ấn Độ đã giúp band nhạc xứ sương mù thu về tổng cộng hơn 220.000 vé được bán ra. Chặng dừng tiếp theo của Coldplay và Music of the Spheres World Tour sẽ là Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc vào tháng 4 tới đây.

Đêm diễn tại sân vận động Narendra Modi giúp Coldplay có buổi concert lớn nhất trong 26 năm làm nghề và lớn nhất thế kỷ 21

Một số hình ảnh và video quay lại 2 đêm diễn concert Narendra Modi khiến không ít người hâm mộ hoang mang tột độ bởi công tác an ninh còn quá sơ sài. Band nhạc biểu diễn giữa vòng vây khán giả lên tới hơn trăm nghìn người những lực lượng bảo vệ còn thưa thớt. Sự việc này dấy lên lo ngại về sự an toàn của Coldplay, cũng như các nghệ sĩ khác trong tình huống tương tự.

Sân khấu biểu diễn gần như không có lực lượng an ninh vây quanh

Thành tích 130.000 người/show diễn đã phá vỡ kỷ lục đêm nhạc có lượng khán giả đông nhất của Taylor Swift với 96 nghìn khán giả Melbourne. Trước đó, đêm diễn có lượng khán giả đông nhất của Coldplay là 83 nghìn khán giả tại Sydney, Úc. Tính đến thời điểm hiện tại, Music of the Spheres World Tour đã bán được hơn 10.3 triệu vé và là 1 trong 2 tour diễn đạt được cột mốc này trong thế kỷ 21 cùng với The Eras Tour .

Coldplay chính thức vượt mặt Taylor Swift với show diễn đơn thu hút lượng khán giả đông nhất thế kỷ 21

Taylor Swift thì vẫn duy trì danh hiệu nghệ sĩ có doanh thu tour diễn kỷ lục

Music of the Spheres World Tour được khởi động vào tháng 3 năm 2022, cũng là 1 trong những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới dài hơi nhất thế kỷ 21. Tuy số lượng show diễn đã vượt quá The Eras Tour (gần 200 show diễn) nhưng doanh thu của Music of the Sphere vẫn chưa thể vượt mặt đại nhạc hội của Taylor Swift. Dù thế, với 8 tháng cuối cùng, Coldplay được dự đoán sẽ tiếp tục xô đổ nhiều kỷ lục, thậm chí lấn lướt con số lịch sử 2.07 tỷ đô la The Eras Tour thu về.

Coldplay và Taylor Swift khiến đại chúng phải ngả mũ. với khả năng tổ chức đại hội âm nhạc quá kỳ công và chuyên nghiệp. Music of the Spheres World Tour và The Eras Tour không chỉ góp phần nâng cao tiêu chuẩn thị trường concert mà còn tái định hình lại dòng chảy âm nhạc thời đại mới. Điều tạo nên sức hút không tưởng ở những tour diễn trên không chỉ nằm ở tên tuổi người nghệ sĩ mà còn là những trải nghiệm đem tới cho khán giả. Hơn cả những tiết mục trình diễn đặc sắc là hành trình âm nhạc đáng nhớ, là những cột mốc mang đậm dấu ấn cá nhân của người nghệ sĩ.

Mỗi show diễn của Coldplay đều được xây dựng hoàng tráng, mãn nhãn

Tại đây, khán giả được hòa mình vào âm nhạc và những điều rực rỡ nhất. Âm nhạc và niềm vui bùng nổ mang những con người xa lạ tới gần nhau hơn, sẻ chia sợi dây liên kết vô hình. Đây cũng là 1 trong những lý do chính người hâm mộ Ấn Độ “phát cuồng” trước Coldplay. Ban nhạc nước Anh không chỉ tạo ra âm nhạc mà còn khiến họ tìm thấy sự đồng cảm, sự đồng điệu trong âm nhạc. Theo 1 bài phân tích, âm nhạc của Coldplay là “món ăn thuộc về cộng đồng”, ai cũng có thể nghe được. Giữa bối cảnh hội nhập, khán giả mong muốn được tiếp cận tới đa dạng nền văn hóa và giá trị nghệ thuật. Ngoài ra, Coldplay đã ấn định ngày tan rã sau khi hoàn thành album phòng thu thứ 10 vào cuối năm nay. Nếu bỏ lỡ Music of the Spheres World Tour , fan có thể sẽ không thể có cơ hội thứ 2.