Nếu theo dõi hành trình sự nghiệp của Kim Ji Won, khán giả sẽ biết mỹ nhân họ Kim là một người vô cùng kín tiếng, rất ít khi nào có những tin đồn xoay quanh đời tư của cô xuất hiện trên mạng xã hội. Tin đồn hẹn hò với sao nam nổi danh Yoo Yeon Seok là lần hiếm hoi chuyện đời tư của Kim Ji Won bị đưa lên các mặt báo.

Yoo Yeon Seok và Kim Ji Won

Cụ thể, Kim Ji Won và Yoo Yeon Seok quen biết nhau từ năm 2012, khi hai người hợp tác trong bộ phim kinh dị Horror Stories. Trong phim, Kim Ji Won vào vai nữ sinh trung học Ji Won, cô bị một tên giết người mắc bệnh tâm thần (Yoo Yeon Seok đóng) bắt cóc. Tên giết người này là một kẻ chỉ có thể ngủ khi được nghe các câu chuyện kinh dị. Hy vọng thoát khỏi tên tội phạm, Ji Won kể cho hắn nghe 4 câu chuyện kinh dị mà cô biết là Don't Answer to the Door, Endless Flight, Secret Recipe và Ambulance on the Death Zone. Lần lượt theo lời kể của Ji Won, những câu chuyện rùng rợn được xuất hiện trước mắt khán giả.

Sau khi hợp tác từ 2012, hai người lập tức trở nên thân thiết dù chênh lệch nhau tới 8 tuổi. Tới 2015, Kim Ji Won và Yoo Yeon Seok bị hàng loạt các trang tin lớn xứ Hàn khui chuyện hẹn hò. Tờ Sports Chosun còn khẳng định đã bắt gặp Kim Ji Won và Yoo Yeon Suk tình tứ với nhau ở một nhà hàng. Truyền thông Hàn còn nhấn mạnh việc cặp đôi hẹn hò từ 2012 và đã gặp gỡ gia đình đối phương. Bẵng đi vài năm tới 2019, lại có tin đồn về việc Kim Ji Won và tài tử họ Yoo đã chia tay sau 7 năm gắn bó.

Sau Yoo Yeon Seok, tới thời điểm hiện tại, Kim Ji Won mới tiếp tục bị đồn phim giả tình thật với Kim Soo Hyun. Thế nhưng trường hợp lần này thì chỉ do chemistry của hai người quá tốt ở Queen of Tears chứ chưa có bất cứ hint đời tư nào. Những tin đồn cũ bị đào lại, kéo theo đó, nhiều người cũng so sánh sự nghiệp, diễn xuất và diện mạo của Yoo Yeon Seok với Kim Soo Hyun.

So với đàn em, sự nghiệp của Yoo Yeon Seok có phần kém tiếng hơn dù diễn xuất, diện mạo của anh cũng vô cùng ấn tượng. Trong hơn 20 năm làm nghề, Yoo Yeon Seok ghi dấu ấn bởi khả năng nhập vai vô cùng linh hoạt. Anh không nề hà bất cứ dạng vai nào, từ chính đến phụ, từ phản diện đến chính diện. Tuy nhiên phải tới năm 2013, tên tuổi cả Yoo Yeon Seok mới bắt đầu tỏa sáng nhò bộ phim Reply 1994, sau đó là Cuộc Đời Như Mơ, ra mắt năm 2015. Những năm gần đây, Yoo Yeon Seok nổi tiếng hơn bao giờ hết nhờ 2 tựa bom tấn về y khoa của xứ Hàn là Dr. Romantic và Hospital Playlist. Đảm nhận hai nhân vật đều là những bác sĩ tài hoa nhưng Yoo Yeon Seok mang tới 2 hình ảnh hoàn toàn trái ngược, khiến khán giả phải nể phục khả năng nhập vai của mỹ nam họ Yoo.

Ở Dr. Romantic là một bác sĩ cương trực, nghiêm túc và tham vọng

Ở Hospital Playlist lại là một bác sĩ ấm áp, lương thiện với tham vọng duy nhất là giúp đỡ nhiều người hơn và... trở thành linh mục

Đặc biệt, dù có phần kém cạnh đàn em về mặt danh tiếng ở mảng phim truyền hình nhưng với sân khấu nhạc kịch, Yoo Yeon Seok lại là một ngôi sao bán vé cực chạy. Những vở kịch để đời của anh phải kể đến như The Man Who Walks Through Doors, A Gentleman's Guide to Love and Murder, Werther và hiện tại là Hedwig - một tác phẩm kinh điển của ngành sân khấu tại Hàn Quốc.

Nguồn ảnh: Hancinema