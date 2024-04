Ảnh hồi nhỏ của Kim Ji Won gây bão MXH, netizen tấm tắc “visual sinh ra để đóng nữ tài phiệt”

Queen of Tears vẫn đang là một trong những bộ phim hot nhất Hàn Quốc hiện nay. Thành công của tác phẩm góp phấn thúc đẩy độ phủ sóng của những ngôi sao tham gia dự án. Trong đó, 2 diễn viên chính Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đều góp mặt ở danh sách những diễn viên truyền hình có giá trị thương hiệu cao nhất tại quốc gia này trong tháng 4.

Queen of Tears giúp tên tuổi của Kim Ji Won bay cao.

Theo Koreaboo, ngày 10/4, nữ chính Kim Ji Won tiếp tục trở thành chủ đề viral khi các bức ảnh thời thơ ấu của cô được khán giả chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều netizen ngỡ ngàng khi diện mạo của ngôi sao này gần như không thay đổi quá nhiều so với lúc nhỏ. Cô được nhiều người khen ngợi vì sở hữu vẻ đẹp tự nhiên cùng thần thái không thể rời mắt.



Bức ảnh thời thơ ấu đang gây sốt của Kim Ji Won.





Một số bình luận của khán giả về bức ảnh của Kim Ji Won: - Đúng là đẹp từ trong bé đến lớn. - Thần thái từ nhỏ. Đúng sinh ra để đóng tiểu thư nhà tài phiệt. - Nhìn mà thấy giống Kim Tea Hee quá. - Vẫn mê visual từ thời The Heirs đến nay.





Kim Ji Won được đánh giá là diễn viên đang có sự nghiệp đi lên rõ rệt tại Hàn Quốc những năm gần đây. Cô trở thành cái tên được đông đảo khán giả biết đến nhờ các vai diễn trong The Heirs (2013) và Hậu duệ mặt trời (2016). Sau đó, nữ diễn viên được chọn đóng chính nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Fight for My Way, My Liberation Notes... Cô được yêu thích nhờ sở hữu nét đẹp vừa sang chảnh, kiêu kỳ, nhưng vẫn có nét trẻ trung tươi sáng. Kim Ji Won có khả năng cân đủ các vai từ tiểu thư nhà tài phiệt cho đến những cô gái bình thường, dân dã.

Kim Ji Won nổi tiếng sau các vai diễn trong The Heirs và Hậu Duệ Mặt Trời.

Đến thành công của Queen of Tears, sự nghiệp của Kim Ji Won thực sự lên như diều gặp gió. Sau 10 tập phim lên sóng, phim liên tục ghi nhận những thành tích khủng, leo thẳng top 2 lịch sử đài tvN và được cả khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá rất cao.