Mỹ nam át vía Hyun Bin ở bom tấn mới: "Hoàng tử lai" với diễn xuất đỉnh cao

Confidential Assignment 2: International là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Hyun Bin sau một thời gian dài vắng bóng, kể từ Crash Landing On You - tác phẩm se duyên cho anh với bà xã Son Ye Jin. Nối tiếp câu chuyện của phần 1, phần 2 xoay quanh cuộc truy đuổi một tổ chức tội phạm tàn bạo và bí ẩn của Im Chul Ryung (Hyun Bin). Ngoài những gương mặt quen thuộc từ phần 1 là Hyun Bin, Yoo Hae Jin, Yoona,... phần 2 còn có sự góp mặt của một nhân tố mới là "hoàng tử lai" Daniel Henney. Theo những gì mà ekip làm phim đã nhá hàng, nhân vật của Daniel Henney là Jack - thám tử FBI đến từ Mỹ, người đang lần theo dấu vết của một tổ chức tội phạm ở Hàn Quốc đang gây ra tội ác toàn cầu. Chul Ryung và Jack hứa hẹn sẽ là một cặp bài trùng trong những cuộc chiến với tội phạm.

Daniel Henney và Hyun Bin ở Confidential Assignment 2

Là nhân vật mới ở Confidential Assignment 2, Daniel Henney vừa xuất hiện trong trailer đã khiến khán giả bấn loạn. Thậm chí vai diễn của anh còn được mong ngóng hơn cả màn tái xuất của Hyun Bin. So với một Hyun Bin bụi bặm, Daniel nổi bật hơn hẳn khi khi được ưu ái cho xuất hiện với một diện mạo vô cùng điển trai, đĩnh đạc, đầy nam tính.

Thực tế Confidential Assignment 2 không phải tác phẩm đầu tiên mà Hyun Bin hợp tác với Daniel Henney. Cách đây 17 năm, hai tài tử đã có dịp gặp gỡ ở bộ phim đình đám My Name Is Kim Sam Soon. Ở bộ phim này, Daniel thậm chí còn không có lời thoại tiếng Hàn nào nhưng anh vẫn khiến khán giả phát sốt bởi vẻ ngoài điển trai của mình. Từ tác phẩm này, Daniel và Hyun Bin cũng trở nên thân thiết.

Daniel Henney ở My Name Is Kim Sam Soon

Daniel Henney và Hyun Bin đã làm bạn bè được 17 năm

My Name Is Kim Sam Soon cũng là bộ phim đầu tay của Daniel Henney ở Hàn Quốc. Trước đó, Danile hoạt động với tư cách một người mẫu ở Hoa Kỳ. Vốn là con lai Mỹ - Hàn, ngay từ khi về nước, Daniel đã được chú ý bởi vẻ ngoài vô cùng nổi bật. Kể từ năm 2006, Daniel bắt đầu học tiếng Hàn và xuất hiện trên một số chương trình truyền hình, sau đó là có vai chính điện ảnh đầu tiên ở Hàn Quốc. 17 năm qua, Daniel Henney hoạt động ở rất nhiều thị trường, cả Hàn Quốc, Trung Quốc lẫn Hollywood,... Tại Hàn, anh chủ yếu đóng phim điện ảnh và làm mẫu ảnh. Ở Hollywood, hoạt động nổi bật nhất của anh phải kể đến vai đặc vụ Matthew Simmons trong phim truyền hình Criminal Minds: Beyond Borders.



Với phong cách ăn mặc lịch lãm, cuốn hút, gương mặt góc cạnh, nam tính Daniel Henney bao năm qua vẫn luôn là gương mặt được các tạp chí ưa chuộng, thậm chí còn được coi là biểu tượng thời trang của các chàng trai Hàn Quốc. Ở độ tuổi ngoài 40, Daniel Henney vẫn là quý ông độc thân đắt giá khiến nhiều người mê mẩn.

