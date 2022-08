Mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh hiện nay: Là thần tượng lấn sân với diễn xuất đáng kỳ vọng

Alchemy of Souls (Hoàn Hồn) là bộ phim cổ trang lấy bối cảnh giả tưởng đang rất được yêu thích hiện nay. Vì khai thác câu chuyện ở Daeho, một quốc gia không hề tồn tại trên bản đồ, nên Alchemy of Souls có thể thoải mái sáng tạo về mặt bối cảnh, phục trang, tạo hình nhân vật mà không lo ngại vấn đề lịch sử. Chính nhờ điều này mà các nhân vật trong phim có tạo hình vô cùng độc đáo, kết hợp giữa Hanbok cách điệu với lối trang điểm, kiểu tóc hiện đại. Đảm nhận vai nữ phụ trong phim, nhan sắc của Arin (Oh My Girl) được cho là thăng hạng vượt bậc nhờ tạo hình cổ trang thú vị này.

Trong phim, Arin vào vai Jin Cho Yeon, cô gái nổi tiếng nhất ở Daeho, con gái út và là người thừa kế của gia đình quý tộc Jin. Vì có xuất thân cao quý, Jin Cho Yeon luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, khoác lên mình những bộ Hanbok có màu sắc tươi sáng, nổi bật đi kèm kiểu trang điểm độc đáo với phần kẻ mắt đặc trưng. Đặc biệt mái tóc dài, sáng màu, mái thưa đúng kiểu idol Hàn khiến Arin càng trở nên xinh đẹp. Cô được cho là có tạo hình và ngoại hình át vía nữ chính Jung So Min.

Tạo hình cổ trang độc lạ của Arin

Arin được ưu ái với phần tạo hình nổi bật hơn hẳn nữ chính

Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình, Arin cũng thể hiện rất tốt vai diễn một Jin Cho Yeon quyền quý, thanh lịch nhưng vô cùng ngây thơ, trong sáng. Hình ảnh cô múa kiếm dưới gốc cây hoa anh đào được cho là một trong số những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong Alchemy of Souls.

Arin vốn là một thành viên của nhóm nhạc Oh My Girl. Không chỉ trong Alchemy of Souls, ở ngoài đời, em út Oh My Girl cũng gây thương nhớ bởi nét đẹp trong trẻo, nụ cười tỏa nắng rất thu hút người đối diện. Nhờ vẻ ngoài đặc trưng này, không khó để Arin có thể xây thành công nhân vật tiểu thư Jin Cho Yeon.



Arin ngoài đời cũng vô cùng xinh đẹp, cuốn hút

Về sự nghiệp phim ảnh, Arin lần đầu ra mắt ở vai trò diễn viên là trong bộ phim ngắn The World of My 17, phát hành năm 2020. Vì chỉ là phim ngắn với nội dung đơn giản, như món quà cho người hâm mộ nên diễn xuất của Arin cũng không có gì nổi bật. Cô chỉ thực sự bứt phá khi đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh kinh dị Seoul Ghost Stories và hiện tại là xuất hiện ở Alchemy of Souls. Khán giả đánh giá khá cao khả năng của cô idol đá sân này và rất hi vọng Arin sẽ thường xuyên xuất hiện với vai trò diễn viên. Tuy nhiên hiện tại ngoài việc sẽ trở lại ở Alchemy of Souls 2 thì Arin chưa có thêm bất kì dự án nào.

Nguồn ảnh: Naver, Hancinema

