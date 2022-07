Mỹ nam 2 lần bỏ vai khiến Song Joong Ki "hốt đậm": Từ Hậu Duệ Mặt Trời đến bom tấn tiền tỷ đều về tay

Song Joong Ki là một trong số những nam thần sở hữu cát-xê cao nhất màn ảnh Hàn hiện nay. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, thư sinh cùng diễn xuất tự nhiên, đầy cảm xúc thế nhưng những năm đầu sự nghiệp, Song Joong Ki cũng khá lận đận, trải qua nhiều năm đóng vai phụ ít đất diễn. Chỉ khoảng 6 năm trở lại đây, sau cơn sốt Hậu Duệ Mặt Trời, cái tên Song Joong Ki mới thực sự tỏa sáng và không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.



Không ngoa khi nói một trong số những đồng nghiệp đã vô tình góp phần làm nên sự nghiệp hoàng kim của Song Joong Ki chính là Won Bin. Sở dĩ nói vậy là bởi trong quá khứ, Song Joong Ki từng bỏ túi 2 bom tấn đề đời nhờ việc từ chối vai của Won Bin. Tác phẩm đầu tiên chính là bom tấn Hậu Duệ Mặt Trời. Ban đầu Song Joong Ki không hề nằm trong danh sách ứng cử viên cho vai nam chính, trong khi Won Bin lại thuộc danh sách này. Tuy nhiên anh đã từ chối vai, lý do cụ thể không được đưa ra. Có nhiều đồn đoán cho rằng Won Bin từ chối đảm nhận vai quân nhân vì trong quá khứ, anh từng buộc phải xuất ngũ sớm do chấn thương nặng ở đầu gối, việc này khiến anh không muốn đóng một bộ phim về quân đội. Tất nhiên lý do có là gì thì cũng chẳng quan trọng khi chính anh đã góp phần giúp Song Joong Ki có được một cú bứt phá để đời.

Đây không phải lần duy nhất Song Joong Ki "hốt đậm" nhờ vai diễn mà Won Bin bỏ qua. Một năm sau cơn sốt Hậu Duệ Mặt Trời, Won Bin một lần nữa từ chối dự án phim điện ảnh Đảo Địa Ngục. Không có thông tin chính xác về vai diễn anh từ chối nhưng suy đoán nhiều nhất cho rằng có thể anh đã được đề xuất để vào vai Park Moo Young, nhân vật sau đó thuộc về Song Joong Ki. Lý do từ chối vai đưa ra khiến khán giả phải ngỡ ngàng, vì Won Bin không thích đóng phim bom tấn. Và quả thật Đảo Địa Ngục là tác phẩm bom tấn đúng chuẩn khi có mức đầu tư lên tới 26 tỷ won và gây sốt phòng vé suốt một thời gian dài. Nhờ tác phẩm này, danh tiếng của Song Joong Ki cũng tăng lên khá nhiều. Trong phim, Song Joong Ki vào vai thủ lĩnh quân kháng chiến Park Moo Young, người đơn độc lao vào tử địa trên đảo Hashima để giải thoát người lao động khỏi ách nô lệ.

Nguồn ảnh: Hancinema

