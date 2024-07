"MV Rockstar của Lisa: Một sản phẩm khoa trương"

Sau khoảng 4 tháng kể từ thời điểm công bố thành lập công ty riêng, Lisa (BLACKPINK) đã chính thức tung ra MV comeback solo mang tên ROCKSTAR. Là sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong năm 2024 và cũng là thành viên đầu tiên của BLACKPINK tung dự án cá nhân nên ROCKSTAR nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn cầu. Tuy nhiên sau khi MV lên sóng, sản phẩm trở lại của Lisa lại nhận về không ít tranh cãi xen lẫn cả sự thất vọng.

Dù phần âm nhạc có sự tham gia của producer Ryan Tedder - người từng sáng tác các bản hit cho Adele, Beyoncé tạo nên một bản phối “trending”, hợp thời nhưng phần nội dung lại bị cho là vô nghĩa nếu không nói là… rỗng tuếch. Thông điệp mà Lisa muốn truyền tải đã dấy lên rất nhiều tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều bình luận cho rằng ROCKSTAR vẫn mang dáng dấp của Money hay LALISA nhưng là phiên bản “lỗi”, không thể tạo được sức ảnh hưởng như YG đã làm.

MV ROCKSTAR - Lisa (BLACKPINK)

Trước hàng loạt những tranh cãi, chỉ trích dành cho ROCKSTAR, chuyên trang âm nhạc hàng đầu Anh Quốc NME đã có bài viết review, đánh giá khách quan về sản phẩm âm nhạc trở lại của Lisa. Trong bài viết của mình, NME chấm ROCKSTAR của Lisa 3/5 sao và nhận định Lisa đã khẳng định vị thế “Rockstar” (ngôi sao nhạc rock) trong single hoành tráng. Chuyên trang này còn khẳng định, Lisa - ngôi sao Kpop đang có bước tiến đúng hướng với sản phẩm âm nhạc solo đầu tiên kể từ năm 2021.

NME chấm ROCKSTAR của Lisa 3/5 sao và khẳng định đây là bước tiến đúng hướng của cô kể từ sản phẩm solo đầu tiên

Mở đầu bài viết của mình, NME nhận định ROCKSTAR của Lisa là một sản phẩm khoa trương, “flex” về bản thân không quá khác biệt như ca khúc debut solo ra mắt 3 năm trước - LALISA. Thế nhưng lần này nó lại được nâng cấp hơn bất kỳ sản phẩm solo nào trước đó của cô nàng: “ROCKSTAR của Lisa là nơi cô khoe khoang về khả năng "khiến ca sĩ bạn yêu thích muốn rap" . Bài hát khoa trương này không quá khác biệt so với tác phẩm mà cô đã phát hành ba năm trước - LALISA. Nhưng lần này cô đã truyền vào ca khúc sức hút độc đáo của mình và nâng cấp hơn bất kỳ tác phẩm solo nào của cô cho đến nay”.

Về phần lyrics gây nhiều tranh cãi, chuyên trang âm nhạc NME lại đánh giá tương đối khách quan: “Trong ROCKSTAR, Lisa hoàn toàn chấp niệm về vị thế siêu sao của mình. Lời bài hát vừa có sự khoe khoang, vừa có sự tự hào về mặt trưởng thành. Đặc biệt là câu ‘Lisa, bạn có thể dạy tôi tiếng Nhật được không? - Tôi nói Hai, hai’ mà Lisa rap xuyên suốt cả ca khúc. Có điều gì đó rất hấp dẫn của câu nói này khi đến từ một ngôi sao Kpop xuất thân từ Thái Lan, nói được một chút tiếng Nhật và phản ánh sắc bén vào những người nghĩ rằng châu Á là một khối thống nhất về chủng tộc.

Tuy nhiên, không phải tất cả các câu trong ROCKSTAR đều hiệu quả như vậy. Những câu ám chỉ đến răng vàng, thương hiệu xa xỉ, kim cương cho đến đoạn hook lặp đi lặp lại đầy tẻ nhạt chỉ để phù hợp với sức hút và cách truyền tải của Lisa. Để bắt kịp xu hướng, ca khúc cũng chỉ kéo dài 2 phút 44 giây - như một ví dụ về TikTok hóa âm nhạc khiến cho Lisa không thể đào sâu thêm vào lời bài hát”.

Cuối bài viết, NME nhận định ROCKSTAR là một sản phẩm chưa thể đạt tới đỉnh cao như những dự án trước nhưng đây lại là bước đi đúng với định hướng âm nhạc của Lisa ở thời điểm hiện tại: “Dù vậy nhưng không khó để vượt qua những thiếu sót trên khi tổng thể ROCKSTAR đã tạo nên một sản phẩm tuyệt vời. Bản beat do Ryan Tedder đồng sản xuất, lấy sample từ ‘New Person, Same Old Mistake’ của Tame Impala và kết hợp với việc đóng cửa một trong những con phố đông đúc nhất Bangkok để quay MV khiến mọi thứ của bài hát càng thêm phần hấp dẫn.

Quá trình sản xuất ROCKSTAR là một bước đi đúng hướng về âm nhạc đối với ngôi sao của BLACKPINK - người đã chứng minh rằng cô có khả năng thống lĩnh sân khấu. Mặc dù giai điệu không đạt đến đỉnh cao như SG của DJ Snake hay đoạn verse nổi bật của cô trong Shoong! với TAEYANG - BIGBANG nhưng ROCKSTAR đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khiến tất cả phấn khích trước những động thái tiếp theo của Lisa”.

Trước những đánh giá của NME, có thể thấy rằng ROCKSTAR dẫu còn đó không ít tranh cãi nhưng không thể phủ nhận Lisa và ekip đã mang đến một sản phẩm mới lạ nhằm khẳng định vị thế một ngôi sao nhạc Pop đang thể hiện khía cạnh nghệ sĩ của bản thân. Tuy nhiên, để có thể nhận được sự đồng cảm của số đông công chúng, Lisa cần thể hiện được thêm những dấu ấn cá nhân, tạo được bản sắc riêng thay vì đóng đinh vào hình ảnh mà khán giả chẳng còn mấy bất ngờ khi đã nhìn thấy từ 3 năm trước.