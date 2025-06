Muốn học thêm ngoại ngữ cho "oai" nhưng không có thời gian, bạn có thể thử sức với thứ tiếng này: Học trong 2 ngày là giỏi, cực dễ!

Học ngoại ngữ là một cuộc hành trình không dành cho những ai thiếu kiên nhẫn và điều đó đúng với gần như tất cả mọi người. Dù bạn đang tập đánh vần tiếng Anh, luyện phát âm tiếng Pháp, hay chật vật với ngữ pháp của tiếng Nhật, thì việc chinh phục một ngôn ngữ mới luôn cần thời gian, kỷ luật và sự bền bỉ.

Theo báo cáo từ Học viện Dịch vụ Ngoại giao Hoa Kỳ (FSI) – nơi chuyên đào tạo các nhà ngoại giao Mỹ, các ngôn ngữ trên thế giới được chia thành nhiều nhóm dựa trên độ khó đối với người bản ngữ tiếng Anh. Ở nhóm "dễ thở" nhất là các ngôn ngữ như tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha vốn có chung gốc Latin nên chỉ mất khoảng 24–30 tuần học (tức khoảng 600 - 750 giờ) là có thể sử dụng thành thạo trong giao tiếp hàng ngày.

Tuy nhiên, cũng có những ngôn ngữ được xếp vào danh sách "thử thách khắc nghiệt", đòi hỏi tới 88 tuần, tức hơn 2.200 giờ học để người bản ngữ tiếng Anh có thể tiếp cận thành thạo. Đó là những ngôn ngữ như tiếng Trung (bao gồm tiếng Quan Thoại và Quảng Đông), tiếng Nhật, tiếng Ả Rập và tiếng Hàn vốn có hệ thống chữ viết, cách phát âm và cấu trúc ngữ pháp rất khác biệt với tiếng Anh.

Nhưng trong thế giới ngôn ngữ đầy những thử thách này, có một "đường tắt" kỳ lạ: một ngôn ngữ chỉ cần học trong vài chục giờ là có thể sử dụng thành thạo. Không quá phức tạp như tiếng Đức, không rắc rối như tiếng Nga, đó chính là Toki Pona - một ngôn ngữ nhân tạo siêu tối giản được nhiều người ví von là "ngôn ngữ dễ học nhất thế giới".

Ngôn ngữ này chỉ có đúng 123 từ và bạn chỉ cần tốn chưa tới 2 ngày nghiên cứu là có thể sử dụng thông thạo.

Tổng vốn từ vựng của Toki Pona chỉ gồm 123 từ tạo thành từ 14 âm gốc

Nghe khó tin, nhưng đó là sự thật.

Nếu như tiếng Anh có khoảng 470.000 từ vựng theo thống kê của Merriam-Webster (và vẫn đang tiếp tục sinh sôi mỗi năm), thì Toki Pona chỉ cần 123 từ cơ bản để mô tả gần như mọi khái niệm của thế giới. Ngay cả loài linh trưởng thông minh như khỉ đột Koko cũng học được hơn 1.000 ký hiệu trong ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, nhưng Toki Pona chỉ cần một phần nhỏ trong số đó để truyền tải toàn bộ ý nghĩ của người nói.

Người sáng tạo ra Toki Pona là Sonja Lang, một nhà ngôn ngữ học và dịch giả đến từ Canada. Năm 2001, Lang đưa bản nháp đầu tiên của Toki Pona lên Internet như một thử nghiệm ngôn ngữ học mang tính triết học. Mục tiêu không phải để thay thế các ngôn ngữ tự nhiên, mà để khám phá xem: Nếu chúng ta chỉ được phép sử dụng số lượng từ cực kỳ hạn chế, thì liệu có thể đơn giản hóa tư duy và cuộc sống được không?

Toki Pona ra đời như một ngôn ngữ… của sự tối giản. Nó chỉ sử dụng 14 âm cơ bản (p, t, k, s, m, n, l, j, w, a, e, i, o, u) để tạo thành tất cả 123 từ. Những từ này đều mang ý nghĩa bao quát, khái quát cao ví dụ như từ "suli" có thể vừa có nghĩa là to lớn, quan trọng, nghiêm trọng, tùy theo bối cảnh.

Ngôn ngữ này được phát triển theo hướng tối giản.

Với triết lý đó, ngôn ngữ Toki Pona đã thu hút được một cộng đồng người học nhỏ nhưng sôi nổi từ khắp nơi trên thế giới từ Nhật Bản, Bỉ, New Zealand đến Argentina. Dù số lượng người nói không nhiều như các ngôn ngữ quốc tế, nhưng sự kết nối giữa họ thông qua diễn đàn mạng, các khóa học trực tuyến và thậm chí cả những buổi gặp gỡ offline, vẫn được duy trì đều đặn từ đầu những năm 2000 đến nay.

Thậm chí, Toki Pona còn có một cuốn sách chính thức do Lang biên soạn mang tên Toki Pona: The Language of Good (Tạm dịch: Toki Pona: Ngôn ngữ của điều thiện - PV), xuất bản lần đầu năm 2014 và được xem là "giáo trình gốc" cho những ai muốn tìm hiểu ngôn ngữ đặc biệt này.

