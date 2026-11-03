Muốn giảm cân, nên ăn ít thịt hơn và tăng đạm thực vật? Nghiên cứu mới phát hiện điều đáng chú ý

Hiện vẫn cần thêm bằng chứng để xác định liệu nguồn protein có tác động độc lập đến hiệu quả giảm cân hay không.

Những người giảm protein động vật, tăng protein thực vật có xu hướng giảm cân nhiều hơn. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng chưa thể kết luận đạm thực vật là yếu tố trực tiếp tạo nên hiệu quả này.

Khi giảm cân, nhiều người chú trọng lượng protein cần ăn mỗi ngày nhưng ít quan tâm đến nguồn cung cấp. Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí BMJ Nutrition, Prevention & Health cho thấy những người giảm tiêu thụ protein động vật và tăng protein thực vật có xu hướng giảm cân nhiều hơn.

Nghiên cứu được thực hiện trên 62 người trưởng thành thừa cân tại Washington, Mỹ. Người tham gia lần lượt áp dụng chế độ ăn thuần thực vật ít chất béo và chế độ ăn Địa Trung Hải, mỗi chế độ kéo dài 16 tuần, xen giữa là 4 tuần nghỉ.

Với chế độ ăn thuần thực vật, người tham gia ăn rau củ, trái cây, ngũ cốc và các loại đậu, đồng thời loại bỏ thịt, cá, trứng, sữa và dầu ăn bổ sung. Trong khi đó, chế độ ăn Địa Trung Hải vẫn bao gồm cá, các loại hạt, dầu ô liu và ưu tiên thịt trắng nạc thay cho thịt đỏ.

Người giảm cân nhiều hơn có điểm gì chung?

Phân tích nhật ký ăn uống cho thấy, khi chuyển sang chế độ ăn thuần thực vật, lượng protein động vật của người tham gia giảm từ khoảng 51g xuống dưới 3g mỗi ngày. Trong khi đó, protein thực vật tăng từ khoảng 29g lên 43g.

Đáng chú ý, tổng lượng protein tiêu thụ cũng giảm từ khoảng 80g xuống còn 46g mỗi ngày, thay vì chỉ chuyển đổi nguồn đạm từ động vật sang thực vật.

Những người cắt giảm protein động vật nhiều nhất thường giảm cân nhiều nhất. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận ở nhóm tăng protein thực vật nhiều nhất và nhóm giảm tổng lượng protein tiêu thụ nhiều nhất.

Các nhà nghiên cứu còn phát hiện mối liên hệ giữa giảm cân với lượng tiêu thụ thấp hơn của một số axit amin, gồm isoleucine, lysine, methionine và tyrosine. Tuy nhiên, đây mới là những mối liên hệ thống kê, chưa chứng minh được nguyên nhân trực tiếp.

Không chỉ protein, điều gì còn ảnh hưởng đến cân nặng?

Theo nhóm nghiên cứu, chế độ ăn thuần thực vật đồng thời tạo ra nhiều thay đổi khác. Tỷ lệ năng lượng đến từ chất béo giảm từ 38% xuống 17%, trong khi tỷ lệ năng lượng từ carbohydrate tăng từ 42% lên 69%. Lượng cholesterol tiêu thụ mỗi ngày cũng giảm hơn 270 mg và mật độ calo trong thực phẩm thấp hơn.

Những thay đổi này có thể góp phần giải thích vì sao người tham gia giảm cân. Do nhiều yếu tố thay đổi cùng lúc, các nhà khoa học chưa thể xác định hiệu quả đến từ protein thực vật, việc giảm chất béo, giảm mật độ calo hay sự kết hợp của tất cả yếu tố trên.

Một báo cáo trước đó từ cùng thử nghiệm cho thấy người tham gia giảm trung bình khoảng 6 kg khi áp dụng chế độ ăn thuần thực vật, trong khi cân nặng không thay đổi rõ rệt ở nhóm ăn theo chế độ Địa Trung Hải.

Dù vậy, nghiên cứu có một số hạn chế: dữ liệu ăn uống dựa trên tự báo cáo, khoảng 78% người tham gia là nữ và độ tuổi trung bình là 57. Tất cả đều sống tại cùng một thành phố ở Mỹ, nên kết quả chưa chắc áp dụng tương tự cho những nhóm dân cư khác.

Các tác giả cho biết cần thêm thử nghiệm chỉ thay đổi nguồn protein, đồng thời giữ ổn định lượng calo, chất béo và chất xơ, để làm rõ vai trò của protein đối với quá trình giảm cân.

Với người đang muốn kiểm soát cân nặng, kết quả này không có nghĩa cần loại bỏ thịt hoặc chủ động ăn ít protein hơn. Thay vào đó, việc bổ sung đa dạng các nguồn đạm thực vật như đậu, đậu phụ vào chế độ ăn cân bằng là lựa chọn đáng cân nhắc. Hiện vẫn cần thêm bằng chứng để xác định liệu nguồn protein có tác động độc lập đến hiệu quả giảm cân hay không.

(Nguồn: Earth)