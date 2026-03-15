Muốn biết thận khỏe hay yếu, cứ nhìn vào tay và chân sẽ rõ: Có 7 dấu hiệu này thì phải đi khám sớm!

Bệnh thận là nhóm bệnh lý xảy ra khi chức năng lọc và đào thải chất thải của thận bị suy giảm, khiến các độc tố và lượng dịch dư thừa tích tụ trong cơ thể. Theo các chuyên gia y tế, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, nhiều bệnh lý về thận có thể được kiểm soát hiệu quả thông qua điều chỉnh lối sống và điều trị phù hợp, qua đó giúp hạn chế nguy cơ tiến triển thành suy thận nặng. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, các biểu hiện của bệnh thận thường khá mờ nhạt, dễ bị nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe thông thường nên nhiều người không để ý.

Theo Times of India, một số thay đổi bất thường xuất hiện ở tay và chân đôi khi có thể là tín hiệu cảnh báo sớm cho thấy chức năng thận đang gặp vấn đề.

7 dấu hiệu đáng chú ý trên tay và chân cảnh báo sớm bệnh thận

1. Sưng phù bất thường

Một trong những biểu hiện dễ nhận thấy là tình trạng sưng ở tay và chân. Khi thận hoạt động kém hiệu quả, cơ thể không thể loại bỏ lượng dịch dư thừa, khiến chất lỏng bị giữ lại trong mô.

Hiện tượng này trong y khoa được gọi là phù. Người bệnh có thể thấy tay, bàn chân, mắt cá chân hoặc phần dưới của chân sưng lên, đôi khi ấn vào da sẽ để lại vết lõm. Nếu không được điều trị, tình trạng phù có thể lan rộng hơn, thậm chí xuất hiện ở vùng mặt và quanh mắt.

2. To hơn bình thường

Sự tích tụ dịch trong cơ thể không chỉ gây sưng mà còn khiến tay, chân trông lớn hoặc phồng hơn bình thường. Một số người nhận thấy dấu hiệu này rõ rệt vào buổi sáng sau khi ngủ dậy hoặc sau khi ngồi, đứng lâu.

Ngoài việc làm thay đổi kích thước của tay và chân, tình trạng sưng còn có thể khiến các khớp cứng lại, gây khó khăn trong vận động.

3. Da khô hoặc đổi màu

Thận có nhiệm vụ lọc bỏ chất thải khỏi máu. Khi chức năng này suy giảm, các chất cặn có thể tích tụ và gây ra những thay đổi trên da, đặc biệt ở tay và chân.

Người bệnh có thể thấy da khô, nổi mẩn hoặc xuất hiện các vùng da nhợt nhạt. Trong một số trường hợp bệnh thận mạn tính, da còn có thể chuyển sang màu vàng nâu và trở nên thô ráp, bong vảy.

4. Chuột rút hoặc yếu cơ ở chân

Thận cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng các khoáng chất như kali, canxi và natri. Khi thận bị tổn thương, sự mất cân bằng điện giải có thể xảy ra, gây chuột rút, co thắt hoặc yếu cơ.

Chuột rút thường xảy ra ở chân và có thể gây đau dữ dội, đặc biệt vào ban đêm. Một số người còn cảm thấy tê hoặc châm chích ở tay và chân. Cảm giác này giống như kim châm.

5. Móng tay, móng chân thay đổi màu sắc

Một dấu hiệu ít được chú ý nhưng có thể liên quan đến bệnh thận là sự thay đổi ở móng tay và móng chân. Một số người xuất hiện hiện tượng phần trên của móng có màu trắng, trong khi phần dưới vẫn giữ màu nâu đỏ tự nhiên. Ngoài ra, móng cũng có thể trở nên nhợt màu hoặc xuất hiện các vệt trắng.

Theo các tài liệu y khoa, những thay đổi này có thể liên quan đến tuần hoàn máu kém hoặc tình trạng thiếu máu thường gặp ở người mắc bệnh thận.

6. Ngón tay, ngón chân lạnh hoặc tê

Khi chức năng thận suy giảm, lưu lượng máu trong cơ thể có thể bị ảnh hưởng. Điều này khiến ngón tay và ngón chân dễ bị lạnh, tê hoặc châm chích.

Trong một số trường hợp, cảm giác này có thể liên quan đến tổn thương thần kinh ngoại biên. Đây là tình trạng xảy ra khi chất thải tích tụ trong máu làm ảnh hưởng đến dây thần kinh.

7. Ngứa dai dẳng ở tay và chân

Ngứa da kéo dài cũng có thể là dấu hiệu liên quan đến bệnh thận. Khi thận không lọc tốt, các chất thải trong máu tăng lên và có thể gây ngứa ở da tay và chân.

Nếu tình trạng ngứa kéo dài, ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc sinh hoạt hàng ngày, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Đừng bỏ qua những tín hiệu sớm của cơ thể

Các chuyên gia cho biết, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường có thể giúp phát hiện bệnh thận kịp thời. Điều này đặc biệt quan trọng vì hai nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh thận mạn tính là tiểu đường và tăng huyết áp.

Để bảo vệ thận, mọi người nên duy trì lối sống lành mạnh như ăn uống cân bằng, hạn chế muối và thực phẩm chế biến sẵn, uống đủ nước và kiểm soát tốt các bệnh mạn tính.

Nếu nhận thấy những dấu hiệu bất thường ở tay hoặc chân kéo dài, tốt nhất nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra chức năng thận. Phát hiện sớm có thể giúp việc điều trị trở nên hiệu quả hơn và giảm nguy cơ biến chứng về sau.