Mùng 3 Tết, vé máy bay từ Hà Nội và TPHCM vẫn thấp

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong ngày 19-2 (mùng 3 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác tổng cộng 970 chuyến bay với hơn 151.000 lượt hành khách.

Trong đó, số lượng khách đến TPHCM hơn 83.800 lượt. Đáng chú ý, lượng khách quốc nội trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán áp đảo hơn 56.600 lượt, so với lượng khách quốc nội đi từ sân bay này là trên 39.100 lượt. Diễn biến này phản ánh nhu cầu trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam bằng đường hàng không của người dân gia tăng.

Anh Ngọc Vũ (ngụ phường Tân Phú, TPHCM) cho biết sáng sớm mùng 3 Tết, anh cùng gia đình có chuyến bay từ Quảng Ngãi vào TPHCM qua sân bay Chu Lai. Cả nhà về quê ngoại đón Tết ngày 29 tháng Chạp và trở lại vào mùng 3 Tết. Do bay sớm và thời điểm này vẫn còn Tết nên sân bay thông thoáng.

Nhu cầu trở lại TPHCM bằng đường hàng không gia tăng trở lại từ mùng 3 Tết

Dù nhu cầu đi lại trong dịp Tết bằng đường hàng không cao, nhất là trở lại TPHCM sớm ngay Tết nhưng giá vé máy bay vẫn chưa tăng mạnh.

Trưa hôm nay, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, các hãng hàng không đang tiếp tục mở bán loạt vé chặng giữa Hà Nội và TPHCM đáp ứng nhu cầu của khách.

Cụ thể, giá vé máy bay chặng Hà Nội – TPHCM nếu khởi hành vào tối hoặc bay đêm cùng ngày giá từ khoảng 3,07 triệu đồng/chặng (đã gồm thuế, phí) do Vietjet mở bán; Sun PhuQuoc Airways mở bán giá từ 3,49 triệu đồng/chặng; Bamboo Airways từ 3,72 triệu đồng/chặng; Vietnam Airlines từ 3,74 triệu đồng/chặng…

Bắt đầu từ ngày mai - mùng 4 Tết, giá vé chặng từ Hà Nội vào TPHCM bắt đầu tăng cao khi nhu cầu đi lại tăng cao, giá vé tăng mạnh từ khoảng 4,4 - 5,36 triệu đồng/chặng. Thậm chí một số hãng như Bamboo Airways, Vietjet, Vietnam Airlines mở bán giá vé trên đường bay nhộn nhịp nhất nước này giá lên tới 7,72 – 9,8 triệu đồng/chặng.

Nếu bay tối và đêm nay, giá vé từ Hà Nội vào TPHCM trên 3 triệu đồng